حسینی یک‌شنبه چهارم مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران گفت حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است و این شکاف فشار قابل‌توجهی بر نظام تامین سوخت وارد می‌آورد.

او افزود پیش‌تر امکان واردات بنزین برای جبران بخشی از نیاز داخلی وجود داشت، اما در «شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی»، واردات این فرآورده «در برخی موارد تقریبا غیرممکن شده و سایر مسیرهای تامین نیز کارایی گذشته را ندارند».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۲۵ اردیبهشت کسری روزانه بنزین کشور را ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده بود.

دیده‌بان ایران در گزارش خود، بحران سوخت را «یکی از حساس‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های اقتصاد ایران» توصیف کرد.

این رسانه نوشت: «از یک سو، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تعداد خودروها و توسعه سفرهای جاده‌ای، تقاضا برای بنزین را به شکل مستمر افزایش داده و از سوی دیگر، ظرفیت پالایشگاه‌ها، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مدیریت مصرف همگام با این رشد توسعه نیافته‌اند.»

در پی تشدید تنش‌ها در منطقه، ایالات متحده از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشم‌انداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.

میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفت به‌دنبال محاصره دریایی، اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بیشترین فشار را از ناحیه واردات متحمل خواهد شد و در این میان، واردات بنزین آسیب‌پذیرترین بخش خواهد بود.

ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، نیز در مصاحبه ایران‌اینترنشنال، محاصره دریایی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی دانست و در عین حال تاکید کرد این راهبرد به‌تنهایی برای تحقق اهداف واشینگتن کافی نیست.

۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین بر دوش مردم؟

حسینی در ادامه مصاحبه، با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت در ماه‌های اخیر، شماری از نمایندگان مجلس از آزادسازی قیمت بنزین و رشد نرخ آن تا حدود لیتری ۱۰ هزار تومان سخن گفته‌اند، اما تاکنون دولت به‌صورت رسمی و قطعی تصمیم خود را اعلام نکرده است.

او افزود در عین حال، اقداماتی مانند جمع‌آوری کارت‌های آزاد سوخت و تشدید محدودیت‌ها در عرضه بنزین آزاد، به این گمانه دامن زده که دولت جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاست‌های خود است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: «در شرایط کنونی، منابع مالی دولت برای واردات بنزین بسیار محدود است و به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن باشد که بخشی از هزینه‌های تامین این فرآورده را از طریق مشارکت مردم جبران کند.»

به گفته حسینی، احتمال می‌رود حدود ۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین «به شیوه‌ای» بر دوش مردم گذاشته شود.

سوم مرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد تغییر قیمت یا نحوه سهمیه‌بندی بنزین در کشور «قطعی» است .

مهاجرانی اضافه کرد تصمیم نهایی دولت در این زمینه «با شفافیت و پیش از اجرا» اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این در حالی است که فزایش احتمالی قیمت بنزین در ایران می‌تواند با بالا بردن هزینه حمل‌ونقل و تولید، به رشد قیمت کالاها و خدمات بینجامد و فشار معیشتی بر خانوارها را بیش از پیش تشدید کند.

روسیه دیگر نمی‌تواند پشتوانه واردات بنزین باشد

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت حملات پیاپی اوکراین به نفتکش‌ها و پالایشگاه‌های روسیه ، توان تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی این کشور را محدود کرده است.

او افزود روسیه که پیش‌تر یکی از گزینه‌ها برای تامین بنزین ایران به شمار می‌رفت، اکنون مازاد کافی برای صادرات در اختیار ندارد و در نتیجه، دست تهران برای واردات بسته‌تر از گذشته شده است.

در ماه‌های اخیر، حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه، فعالیت پالایشگاه‌های این کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و حتی مسکو را به ممنوعیت صادرات گازوئیل واداشته؛ اقدامی که یکی از منابع مهم عرضه را از بازار جهانی حذف کرده است.