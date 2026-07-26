حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، از «کمبود جدی» بنزین در ایران خبر داد و اعلام کرد کشور روزانه با کسری نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین روبهرو است.
حسینی یکشنبه چهارم مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است و این شکاف فشار قابلتوجهی بر نظام تامین سوخت وارد میآورد.
او افزود پیشتر امکان واردات بنزین برای جبران بخشی از نیاز داخلی وجود داشت، اما در «شرایط جدید منطقهای و بینالمللی»، واردات این فرآورده «در برخی موارد تقریبا غیرممکن شده و سایر مسیرهای تامین نیز کارایی گذشته را ندارند».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۲۵ اردیبهشت کسری روزانه بنزین کشور را ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
دیدهبان ایران در گزارش خود، بحران سوخت را «یکی از حساسترین و چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد ایران» توصیف کرد.
این رسانه نوشت: «از یک سو، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تعداد خودروها و توسعه سفرهای جادهای، تقاضا برای بنزین را به شکل مستمر افزایش داده و از سوی دیگر، ظرفیت پالایشگاهها، کیفیت ناوگان حملونقل و زیرساختهای مدیریت مصرف همگام با این رشد توسعه نیافتهاند.»
در پی تشدید تنشها در منطقه، ایالات متحده از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، پیشتر به ایراناینترنشنال گفت بهدنبال محاصره دریایی، اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشترین فشار را از ناحیه واردات متحمل خواهد شد و در این میان، واردات بنزین آسیبپذیرترین بخش خواهد بود.
ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، نیز در مصاحبه ایراناینترنشنال، محاصره دریایی را یکی از مهمترین ابزارهای فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی دانست و در عین حال تاکید کرد این راهبرد بهتنهایی برای تحقق اهداف واشینگتن کافی نیست.
۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین بر دوش مردم؟
حسینی در ادامه مصاحبه، با اشاره به برخی گزارشها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت در ماههای اخیر، شماری از نمایندگان مجلس از آزادسازی قیمت بنزین و رشد نرخ آن تا حدود لیتری ۱۰ هزار تومان سخن گفتهاند، اما تاکنون دولت بهصورت رسمی و قطعی تصمیم خود را اعلام نکرده است.
او افزود در عین حال، اقداماتی مانند جمعآوری کارتهای آزاد سوخت و تشدید محدودیتها در عرضه بنزین آزاد، به این گمانه دامن زده که دولت جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاستهای خود است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: «در شرایط کنونی، منابع مالی دولت برای واردات بنزین بسیار محدود است و به نظر میرسد دولت به دنبال آن باشد که بخشی از هزینههای تامین این فرآورده را از طریق مشارکت مردم جبران کند.»
به گفته حسینی، احتمال میرود حدود ۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین «به شیوهای» بر دوش مردم گذاشته شود.
سوم مرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد تغییر قیمت یا نحوه سهمیهبندی بنزین در کشور «قطعی» است.
مهاجرانی اضافه کرد تصمیم نهایی دولت در این زمینه «با شفافیت و پیش از اجرا» اطلاعرسانی خواهد شد.
این در حالی است که فزایش احتمالی قیمت بنزین در ایران میتواند با بالا بردن هزینه حملونقل و تولید، به رشد قیمت کالاها و خدمات بینجامد و فشار معیشتی بر خانوارها را بیش از پیش تشدید کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت حملات پیاپی اوکراین به نفتکشها و پالایشگاههای روسیه، توان تولید و صادرات فرآوردههای نفتی این کشور را محدود کرده است.
او افزود روسیه که پیشتر یکی از گزینهها برای تامین بنزین ایران به شمار میرفت، اکنون مازاد کافی برای صادرات در اختیار ندارد و در نتیجه، دست تهران برای واردات بستهتر از گذشته شده است.
در ماههای اخیر، حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، فعالیت پالایشگاههای این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و حتی مسکو را به ممنوعیت صادرات گازوئیل واداشته؛ اقدامی که یکی از منابع مهم عرضه را از بازار جهانی حذف کرده است.
پلیس برلین تصویر مردی ۲۱ ساله با گرایشهای اسلامگرایانه را که مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار به رژه افتخار این شهر است، منتشر کرد. در این حمله، یک خودرو جمعیت را زیر گرفت که در پی آن، یک نفر جان باخت و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند.
پلیس برلین یکشنبه چهارم مرداد با انتشار تصویری از مظنون، از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که با نام «عبدل ب.» معرفی شده، همکاری کنند.
به گفته پلیس، هنوز مشخص نیست این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتهاند.
مقامهای پلیس احتمال میدهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه براندنبورگ، بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد حال سه تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه سوم مرداد رخ داد، وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدهاند.
در پی این حمله، برگزارکنندگان جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کوئیر در برلین، اعلام کردند ادامه برنامههای این رویداد لغو شده است.
مشخصات مظنون و ادامه تحقیقات
پلیس برلین در بیانیه خود، مظنون تحت تعقیب را مردی لاغراندام با موهای مشکی و قدی حدود یک متر و ۹۰ سانتیمتر توصیف کرد که آخرین بار با هودی مشکی و شلوار سفید دیده شده است.
پلیس همچنین اعلام کرد او به «طیف اسلامگرا» تعلق دارد.
در این بیانیه آمده است: «چه کسی میتواند اطلاعاتی درباره محل اختفای فعلی او در اختیار ما قرار دهد؟»
رویترز نوشت چندین نکته کلیدی درباره این حادثه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در حالی که پلیس پیشتر خودروی سفیدرنگ مورد استفاده در حمله را «احتمالا ون یا مینیبوس» توصیف کرده بود، روزنامه بیلد گزارش داد این خودرو «یک ون سیتروئن اسپیستورر» است که عبدل آن را شخصا اجاره کرده بود.
این روزنامه همچنین نوشت پلیس در جستوجوی دومین مظنون این حمله است.
یکی از سخنگوهای پلیس درباره جزییات این حادثه گفت: «خودرو حدود ساعت ۱۰ شب وارد پارک تیرگارتن شد، در مسیر خود چند نفر را زیر گرفت و در نهایت، پس از برخورد با یک درخت در پارک متوقف شد.»
او افزود: «هنگام رسیدن نیروهای پلیس، خودرو خالی بود و به همین دلیل، اکنون با تمام توان در حال شناسایی و یافتن عامل یا عاملان این حمله هستیم.»
سابقه حملات با خودرو در آلمان
آلمان در سالهای اخیر شاهد چندین حمله با خودرو بوده؛ حملاتی که در آنها رانندگان عمدا شهروندان را زیر گرفتهاند و برخی از آنها مرگبار بودهاند.
اردیبهشتماه، مردی که تصور میشود با مشکلات روانی دستوپنجه نرم میکند، خودروی خود را به منطقه ویژه عابران پیاده در مرکز لایپزیگ راند. در این رویداد، دو نفر کشته و سه تن دیگر بهشدت زخمی شدند.
پیشتر در دی ۱۴۰۳، یک پزشک اهل عربستان سعودی با حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ جان شش نفر را گرفت.
دادگاهی در آلمان پنجم تیر ۱۴۰۵ مهاجم را که با نام «طالب» معرفی شده، به حبس ابد محکوم کرد.
بهمن ۱۴۰۳ نیز یک پناهجوی ۲۴ ساله افغانستانی با خودروی خود به یک تجمع کارگری در مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن ۳۰ نفر زخمی شدند.
با این حال، حکومت ایران پیکر این شش زندانی سیاسی را به خانوادههایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن آنها نیز خودداری کرده است.
خودداری از تحویل پیکر اعدامشدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویههای جمهوری اسلامی در برخورد با خانوادههای دادخواه بوده است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا با انتشار ویدیویی، از وخامت حال یکی از زندانیان قزلحصار در سیزدهمین روز اعتصاب غذا خبر داد.
در این ویدیو، همبندیهای این زندانی او را در حالی که توان راه رفتن ندارد، در راهروی زندان به سمت خروجی حمل میکنند.
۳۱ تیر، کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران با هشدار درباره وخامت وضعیت اعتصابکنندگان در زندانهای قزلحصار و دستگرد، از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولتهای غربی خواست برای توقف اعدامها و جلوگیری از وقوع «فاجعه انسانی» بیدرنگ اقدام کنند.
شبکه سیبیاس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با «پیشرفت» همراه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفتوگوهای اخیر با مقامهای عمانی را «مفید» توصیف کرد و در عین حال گفت تغییری در وضعیت این آبراه ایجاد نشده است.
دو منبع منطقهای بامداد یکشنبه چهارم مرداد به سیبیاس نیوز گفتند روند مذاکرات در مسیر مثبتی قرار دارد، اما دستیابی به توافق نهایی مستلزم زمان بیشتری است.
مقامهای عمانی دوم مرداد برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. این سفر همزمان با تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای توقف حملات به مواضع جمهوری اسلامی پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی انجام گرفت.
به نوشته سیبیاس نیوز، این تصمیم آمریکا با هدف فراهم کردن فرصت برای ادامه روند دیپلماتیک و جلوگیری از اختلال در مذاکرات اتخاذ شد.
این رسانه افزود واشینگتن مذاکرات میان تهران و مسقط را از نزدیک دنبال میکند.
در هفتههای اخیر، اقدام عمان در اعلام مسیر جایگزین برای تردد کشتیها در تنگه هرمز واکنش تهران را در پی داشته است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر به نقل از «یک مقام منطقهای دخیل در تلاشهای میانجیگرانه» نوشت دیپلماسی میان تهران و واشینگتن ادامه دارد و وقفه در حملات متقابل «نشانهای مثبت است که به تلاشها برای کاهش تنش کمک میکند».
او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی تمایل دارند به توافق آتشبس موقت بازگردند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، صبح یکشنبه چهارم مرداد مذاکرات اخیر با مقامهای عمانی را «مفید» خواند و از پیشرفت آن خبر داد.
او اعلام کرد دوم و سوم مرداد، چند دور گفتوگو میان معاونان وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عمان در تهران برگزار شد.
بقایی گفت: «دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی تبادل نظر کردند... هیات نمایندگی عمان عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنیهای فنی و سیاسی بین دو طرف ادامه دارد.»
او در عین حال تاکید کرد تغییری در وضعیت تردد در این گذرگاه ایجاد نشده است.
۳۱ تیر، پایگاه خبری ارمنیوز به نقل از منابع آگاه نوشت واشینگتن هرگونه آتشبس با تهران را به دستیابی به تفاهمی جدید درباره تنگه هرمز مشروط کرده است؛ چارچوبی که با کاهش توانمندیهای تهاجمی سپاه پاسداران در اطراف این آبراه راهبردی، «بیطرفسازی نظامی» آن را تضمین کند.
بر اساس این گزارش، آمریکا به پاکستان بهعنوان یکی از میانجیها اطلاع داده است تا پیش از شکلگیری چارچوبی جدید برای مذاکره با تهران، با ورود به مرحله آتشبس موافقت نخواهد کرد.
دوام آوردن گونهای موش در بلندترین قلههای آتشفشانی رشتهکوه آند تصویری تازه از توانایی حیات برای سازگاری با محیطهایی ارائه میدهد که انسان قادر به زندگی در آنها نیست.
خبرگزاری رویترز با استناد به یافتههای پژوهشی که در نشریه «ساینس» منتشر شده، گزارش داد «موش گوشبرگی» مجموعهای از سازگاریهای متابولیکی و ژنتیکی را تکامل داده که به آن امکان میدهد در گستردهترین دامنه ارتفاعی شناختهشده در میان همه پستانداران زندگی کند.
این جونده کوچک که بهدلیل گوشهای گرد و برگمانندش شناخته میشود، از سواحل بیابانی شمال شیلی تا قلههای مرتفع رشتهکوه آند پراکنده است؛ ارتفاعاتی که تاکنون حضور هیچ پستاندار دیگری در آنها ثبت نشده است.
جی استورز، زیستشناس تکاملی دانشگاه نبراسکا و سرپرست این پژوهش، گفت موشهای مورد مطالعه در قلههایی با ارتفاع حدود ۶۷۰۰ متر مشاهده شدهاند؛ جایی که میزان اکسیژن کمتر از نیمی از سطح دریا و دما تقریبا همواره زیر صفر است.
او افزود حتی کوهنوردان حرفهای نیز تنها برای مدت کوتاهی قادر به تحمل چنین شرایطی هستند و این ارتفاعات بسیار فراتر از محدودهای است که انسان بتواند در آن بهطور طولانیمدت زندگی کند.
پژوهشگران برای بررسی سازوکارهای این سازگاری، ژنوم کامل ۱۶۷ موش را که از نقاط مختلف دامنه ارتفاعی زیستگاه این گونه جمعآوری شده بودند، تحلیل کردند.
راز بقا در کمبود اکسیژن و سرمای شدید
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که توانایی موش گوشبرگی در مدیریت همزمان انرژی و اکسیژن، عامل اصلی بقای آن در ارتفاعات بسیار بالا به شمار میرود.
به گفته استورز، پستانداران برای حفظ دمای بدن در سرمای شدید به تولید گرمای متابولیکی وابستهاند و این فرایند به اکسیژن نیاز دارد.
از آنجا که اکسیژن در ارتفاعات بسیار کمتر است، این جانوران با ایجاد تغییرات متابولیکی، مصرف اکسیژن را کارآمدتر کردهاند.
بررسیها نشان داد موشهای ساکن ارتفاعات بالا نسبت به نمونههای ارتفاعات پایین، توان بیشتری در حفظ ظرفیت تولید گرمای بدن دارند.
عضلات اسکلتی آنها نیز انرژی را با کارایی بیشتری در میتوکندریها که «نیروگاههای سلول» محسوب میشوند، تولید میکند.
پژوهشگران همچنین دریافتند بافت چربی قهوهای این موشها که وظیفه تولید گرما را بر عهده دارد، توان بیشتری برای سوزاندن چربیها دارد؛ قابلیتی که احتمالا به حفظ دمای بدن در سرمای شدید و محیط کماکسیژن کمک میکند.
سازگاری با گیاهان سمی
بر اساس یافتههای این پژوهش، رژیم غذایی یکی از عوامل مهم سازگاری موش گوشبرگی با ارتفاعات بسیار بالا است.
پژوهشگران به مجموعهای از شواهد ژنتیکی دست یافتند که نشان میدهد این گونه علاوه بر سازگاری با سرما و کمبود اکسیژن، توانایی مقابله با سموم گیاهان موجود در زیستگاه خود را نیز تکامل داده است.
استورز گفت برای پژوهشگران غیرمنتظره بود که این جانوران توانایی تجزیه و دفع سموم غذایی را کسب کردهاند، زیرا گیاهان موجود در ارتفاعات بالا عمدتا سرشار از ترکیبات سمی هستند و منابع غذایی بسیار محدودی در اختیار این موشها قرار دارد.
گیرمو دلیا، جانورشناس دانشگاه استرال شیلی و از نویسندگان این تحقیق، گفت پژوهشگران نشانههایی از انتخاب طبیعی را در ژنهای مرتبط با دفاع آنتیاکسیدانی و سوختوساز سموم غذایی شناسایی کردهاند، اما هنوز مشخص نیست این سازگاری در برابر کدام سم یا گیاه ایجاد شده است.
به گفته پژوهشگران، نتایج این مطالعه میتواند به درک بهتر سازوکارهای سازگاری جانوران با محیطهای کماکسیژن کمک کند و در آینده برای توسعه روشهای درمانی بیماریهای قلبی و تنفسی مرتبط با اختلال در اکسیژنرسانی نیز کاربرد داشته باشد.
دلیا در عین حال تاکید کرد هنوز پرسشهای مهمی درباره این گونه بیپاسخ مانده است؛ از جمله اینکه این موشها در ارتفاعات دقیقا از چه چیزی تغذیه میکنند، چه مدت عمر دارند و آیا روی قلهها تولیدمثل میکنند یا خیر.
او افزود نتایج این پژوهش یادآور آن است که هنوز بخش بزرگی از حیات روی زمین ناشناخته مانده است و حفاظت از طبیعت بیش از پیش اهمیت دارد.