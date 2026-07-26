العربیه: جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات با آمریکا اعلام آمادگی کرده است
به گزارش العربیه، جمهوری اسلامی به پاکستان اعلام کرد آمادگی دارد مذاکرات با آمریکا را در ژنو، دوحه یا اسلامآباد ادامه دهد.
این رسانه نوشت تهران تاکید کرده مذاکرات باید از همان مرحلهای که متوقف شده بود، از سر گرفته شود و بر اساس تفاهمنامه ادامه یابد.
این ین رسانه همچنین افزود جمهوری اسلامی مخالفت خود را با ایجاد گذرگاه جدید در تنگه هرمز اعلام کرده و خواستار از سرگیری گفتوگوها با اولویت پرونده تنگه هرمز، سپس داراییهای مسدودشده و در نهایت برنامه هستهای شده است.
ناهید فلاحتی، شهروند بهائی زندانی در شیراز، با گذشت ۳۴ روز از زمان بازداشت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است. همزمان گزارشها از وخامت وضعیت جسمانی ندا بدخش، دیگر بهائی زندانی در اصفهان و مخالفت مقامهای قضایی جمهوری اسلامی با درخواستهای درمانی او حکایت دارد.
یک منبع آگاه از وضعیت فلاحتی، یکشنبه چهارم مرداد به ایراناینترنشنال گفت این شهروند بهائی از حدود یک هفته پیش، از حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده و نزدیکانش در این مدت از وضعیت و شرایط او بیاطلاع ماندهاند.
این منبع افزود فلاحتی پس از بازداشت نیز به مدت یک هفته از هرگونه تماس و ملاقات با خانواده محروم بود و پس از آن امکان تماس تلفنی برای او فراهم شد.
به گفته او، فلاحتی در طول بیش از یک ماه بازداشت تنها یک بار اجازه ملاقات حضوری با خانواده را یافت، اما همسرش از این ملاقات محروم ماند.
منبع نزدیک به خانواده فلاحتی گفت ماموران هنگام تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، شناسنامههای این زوج را نیز ضبط کرده بودند و به همین دلیل، مسئولان زندان از ورود همسرش جلوگیری کردند و نسبت خانوادگی او را نپذیرفتند.
این منبع افزود بدخش در دوران حبس به سیاتیک نیز مبتلا شده و با وجود درد شدید و نیاز به درمان، به امکانات درمانی دسترسی ندارد.
به گفته او، مقامهای قضایی تاکنون با درخواستهای مکرر بدخش و خانوادهاش برای استفاده از پابند الکترونیکی، مرخصی درمانی یا آزادی مشروط موافقت نکردهاند.
بدخش با اتهام «انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس محکوم شده است. این اتهام به دلیل آموزش داوطلبانه ریاضی و زبان فارسی به کودکان افغانستانی محروم از تحصیل علیه او مطرح شد.
ادامه فشار بر بهائیان
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در حال حاضر حدود ۶۰ شهروند بهائی در ایران در بازداشت موقت به سر میبرند یا دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکنند.
ندا بدخش، رویا ثابت، سعید حسنی، پرستو حکیم، افشین حیرتیان، نگین خادمی، کیوان رحیمیان، یگانه روحبخش، نوید ذرهبین ایرانی، سپهر ضیائی و پژمان زارع از جمله این شهروندان هستند.
همچنین سیما سبتو، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، نهاله شهیدی یزدی، شانا شوقیفر، ندا عمادی، آرتین غضنفری، ناهید فلاحتی، انیسا فنائیان، شکیلا قاسمی، وفا کاشفی، پارسا نجفی، برنا نعیمی، پیوند نعیمی، پیام ولی و بهزاد یزدانی نیز در بازداشت موقت به سر میبرند یا دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
احمد الشرع، رییس دولت سوریه، گفت دمشق با مشارکت چند کشور برای دستیابی به توافقی امنیتی با اسرائیل تلاش میکند و تاکید کرد سوریه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد. او ابراز امیدواری کرد این توافق مقدمهای برای صلحی فراگیر باشد.
شبکه الجزیره یکشنبه چهارم مرداد گزارشی از یک گفتوگوی مفصل با الشرع را منتشر و اعلام کرد نسخه کامل این مصاحبه قرار است شامگاه یکشنبه پخش شود. این رسانه به نقل از الشرع نوشت سوریه از رویارویی با اسرائیل پرهیز میکند و منفعتی در ورود به تقابل با آن نمیبیند.
الشرع افزود موفقیت ساز و کار امنیتی جاری میتواند راه را برای توافقی گستردهتر هموار کند، بدون آنکه به حق سوریه در قبال بلندیهای «اشغالی» جولان لطمهای وارد شود.
او درباره لبنان تاکید کرد دمشق قصد مداخله نظامی در این کشور را ندارد و با دولت لبنان درباره راههای کمک به عبور از بحران و رساندن این کشور به شرایطی امن رایزنی میکند.
الشرع تاکید کرد رسیدگی به بحران لبنان به رویکرد امنیتی محدود نمیشود و نیازمند راهحلی جامع است که ابعاد مختلف را در بر گیرد. او هشدار داد هرگونه آشوب در لبنان بهطور مستقیم بر سوریه تاثیر خواهد گذاشت.
او همچنین گفت دمشق از انحصار سلاح و تصمیمگیری درباره صلح و جنگ در اختیار دولت لبنان حمایت میکند و نسبت به گسترش جنگ در منطقه و پیامدهای احتمالی آن نگران است.
واکنشها به مواضع الشرع درباره لبنان
طارق عبود، پژوهشگر سیاسی، به الجزیره گفت اظهارات الشرع درباره خودداری از مداخله نظامی در لبنان، پیامی اطمینانبخش برای لبنانیها و سوریهاست.
عبود در عین حال از نبود موضع رسمی و روشن لبنان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، انتقاد کرد.
عبود گفت مطرح شدن احتمال مداخله نظامی خارجی در لبنان مستلزم موضعگیری رسمی برای تاکید بر حاکمیت این کشور بود و سکوت مقامهای لبنانی در این زمینه، نشاندهنده کوتاهی در برخورد با این اظهارات است.
او افزود حزبالله از تحولات منطقه آگاه است و برای دستیابی به توافقهای سیاسی آمادگی دارد. به گفته عبود، رسیدگی به موضوع سلاح حزبالله تنها از طریق گفتوگوی مستقیم با این گروه و تحت نظارت دولت لبنان امکانپذیر است.
ارزیابی متفاوت از اظهارات الشرع
ایلی الحاج، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز به الجزیره گفت اظهارات الشرع حاوی نکته تازهای نبود و یادآور شد اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، پیشتر به مقامهای لبنانی گفته بود دمشق نه تمایلی به مداخله نظامی در لبنان دارد و نه توان انجام آن را.
الحاج افزود نقش سوریه به همکاری برای کنترل مرزها و گذرگاهها و جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات محدود میشود و دمشق اجرای این اقدامات را در چارچوب هماهنگیهای امنیتی با لبنان آغاز کرده است.
او همچنین گفت ترامپ با تکرار اظهاراتش درباره احتمال مداخله نظامی سوریه در لبنان، میکوشد بر دولت لبنان و اسرائیل فشار سیاسی وارد کند تا تکلیف پرونده سلاح حزبالله را روشن کنند.
الحاج افزود گفتوگو با حزبالله ممکن است سالها بدون دستیابی به نتیجهای قطعی ادامه یابد و تا زمانی که پرونده سلاح این گروه حلوفصل نشود، خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان نیز به تعویق خواهد افتاد.
در همین زمینه، وبسایت خبری-تحلیلی اکسیوس ۲۳ تیر گزارش داد ترامپ در تماس با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از او خواست روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از سوریه را آغاز کند و اقدامی مشابه نیز در لبنان انجام دهد.
بر اساس این گزارش، ترامپ حضور ارتش اسرائیل در سوریه را عامل تنش دانست، اما نتانیاهو بر حفظ مناطق حائل امنیتی در مرزهای اسرائیل تاکید کرد.
تحریمها، قسد و پرونده مفقودشدگان
الشرع در بخش دیگری از این گفتوگو گفت رفع تحریمهای اقتصادی علیه سوریه تا زمانی که نام این کشور از فهرست دولتهای حامی تروریسم حذف نشود، تاثیر کامل نخواهد داشت.
او همچنین با اشاره به کندی اجرای توافق دولت سوریه با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، تاکید کرد دولت همچنان به موفقیت این توافق امیدوار است.
رییس دولت سوریه درباره پرونده سوریهای مفقودشده در سالهای گذشته و در دوران حکومت اسد نیز گفت مقامهای این کشور کمیتهای ویژه برای مدیریت این پرونده بر اساس استانداردهای بینالمللی و با همکاری کشورهایی دارای تجربه تخصصی در این زمینه تشکیل دادهاند.
ترامپ ۱۸ تیر با ارسال نامهای به الشرع اعلام کرد قصد دارد نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند.
او یک روز پیش از آن نیز در دیدار با الشرع در حاشیه نشست ناتو در آنکارا، سوریه را کشوری «بسیار باثبات» توصیف کرد و گفت تحریمهای اعمالشده علیه این کشور را لغو کرده است.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، از «کمبود جدی» بنزین در ایران خبر داد و اعلام کرد کشور روزانه با کسری نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر بنزین روبهرو است.
حسینی یکشنبه چهارم مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر است و این شکاف فشار قابلتوجهی بر نظام تامین سوخت وارد میآورد.
او افزود پیشتر امکان واردات بنزین برای جبران بخشی از نیاز داخلی وجود داشت، اما در «شرایط جدید منطقهای و بینالمللی»، واردات این فرآورده «در برخی موارد تقریبا غیرممکن شده و سایر مسیرهای تامین نیز کارایی گذشته را ندارند».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۲۵ اردیبهشت کسری روزانه بنزین کشور را ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
دیدهبان ایران در گزارش خود، بحران سوخت را «یکی از حساسترین و چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد ایران» توصیف کرد.
این رسانه نوشت: «از یک سو، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، افزایش تعداد خودروها و توسعه سفرهای جادهای، تقاضا برای بنزین را به شکل مستمر افزایش داده و از سوی دیگر، ظرفیت پالایشگاهها، کیفیت ناوگان حملونقل و زیرساختهای مدیریت مصرف همگام با این رشد توسعه نیافتهاند.»
در پی تشدید تنشها در منطقه، ایالات متحده از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، پیشتر به ایراناینترنشنال گفت بهدنبال محاصره دریایی، اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشترین فشار را از ناحیه واردات متحمل خواهد شد و در این میان، واردات بنزین آسیبپذیرترین بخش خواهد بود.
ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، نیز در مصاحبه ایراناینترنشنال، محاصره دریایی را یکی از مهمترین ابزارهای فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی دانست و در عین حال تاکید کرد این راهبرد بهتنهایی برای تحقق اهداف واشینگتن کافی نیست.
۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین بر دوش مردم؟
حسینی در ادامه مصاحبه، با اشاره به برخی گزارشها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت در ماههای اخیر، شماری از نمایندگان مجلس از آزادسازی قیمت بنزین و رشد نرخ آن تا حدود لیتری ۱۰ هزار تومان سخن گفتهاند، اما تاکنون دولت بهصورت رسمی و قطعی تصمیم خود را اعلام نکرده است.
او افزود در عین حال، اقداماتی مانند جمعآوری کارتهای آزاد سوخت و تشدید محدودیتها در عرضه بنزین آزاد، به این گمانه دامن زده که دولت جمهوری اسلامی در حال بازنگری در سیاستهای خود است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: «در شرایط کنونی، منابع مالی دولت برای واردات بنزین بسیار محدود است و به نظر میرسد دولت به دنبال آن باشد که بخشی از هزینههای تامین این فرآورده را از طریق مشارکت مردم جبران کند.»
به گفته حسینی، احتمال میرود حدود ۱۰ درصد از بار مالی تامین بنزین «به شیوهای» بر دوش مردم گذاشته شود.
سوم مرداد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد تغییر قیمت یا نحوه سهمیهبندی بنزین در کشور «قطعی» است.
مهاجرانی اضافه کرد تصمیم نهایی دولت در این زمینه «با شفافیت و پیش از اجرا» اطلاعرسانی خواهد شد.
این در حالی است که فزایش احتمالی قیمت بنزین در ایران میتواند با بالا بردن هزینه حملونقل و تولید، به رشد قیمت کالاها و خدمات بینجامد و فشار معیشتی بر خانوارها را بیش از پیش تشدید کند.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت حملات پیاپی اوکراین به نفتکشها و پالایشگاههای روسیه، توان تولید و صادرات فرآوردههای نفتی این کشور را محدود کرده است.
او افزود روسیه که پیشتر یکی از گزینهها برای تامین بنزین ایران به شمار میرفت، اکنون مازاد کافی برای صادرات در اختیار ندارد و در نتیجه، دست تهران برای واردات بستهتر از گذشته شده است.
در ماههای اخیر، حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، فعالیت پالایشگاههای این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و حتی مسکو را به ممنوعیت صادرات گازوئیل واداشته؛ اقدامی که یکی از منابع مهم عرضه را از بازار جهانی حذف کرده است.
پلیس برلین تصویر مردی ۲۱ ساله با گرایشهای اسلامگرایانه را که مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار به رژه افتخار این شهر است، منتشر کرد. در این حمله، یک خودرو جمعیت را زیر گرفت که در پی آن، یک نفر جان باخت و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند.
پلیس برلین یکشنبه چهارم مرداد با انتشار تصویری از مظنون، از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که با نام «عبدل ب.» معرفی شده، همکاری کنند.
به گفته پلیس، هنوز مشخص نیست این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتهاند.
مقامهای پلیس احتمال میدهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه براندنبورگ، بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد حال سه تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه سوم مرداد رخ داد، وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدهاند.
در پی این حمله، برگزارکنندگان جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کوئیر در برلین، اعلام کردند ادامه برنامههای این رویداد لغو شده است.
مشخصات مظنون و ادامه تحقیقات
پلیس برلین در بیانیه خود، مظنون تحت تعقیب را مردی لاغراندام با موهای مشکی و قدی حدود یک متر و ۹۰ سانتیمتر توصیف کرد که آخرین بار با هودی مشکی و شلوار سفید دیده شده است.
پلیس همچنین اعلام کرد او به «طیف اسلامگرا» تعلق دارد.
در این بیانیه آمده است: «چه کسی میتواند اطلاعاتی درباره محل اختفای فعلی او در اختیار ما قرار دهد؟»
رویترز نوشت چندین نکته کلیدی درباره این حادثه همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در حالی که پلیس پیشتر خودروی سفیدرنگ مورد استفاده در حمله را «احتمالا ون یا مینیبوس» توصیف کرده بود، روزنامه بیلد گزارش داد این خودرو «یک ون سیتروئن اسپیستورر» است که عبدل آن را شخصا اجاره کرده بود.
این روزنامه همچنین نوشت پلیس در جستوجوی دومین مظنون این حمله است.
یکی از سخنگوهای پلیس درباره جزییات این حادثه گفت: «خودرو حدود ساعت ۱۰ شب وارد پارک تیرگارتن شد، در مسیر خود چند نفر را زیر گرفت و در نهایت، پس از برخورد با یک درخت در پارک متوقف شد.»
او افزود: «هنگام رسیدن نیروهای پلیس، خودرو خالی بود و به همین دلیل، اکنون با تمام توان در حال شناسایی و یافتن عامل یا عاملان این حمله هستیم.»
سابقه حملات با خودرو در آلمان
آلمان در سالهای اخیر شاهد چندین حمله با خودرو بوده؛ حملاتی که در آنها رانندگان عمدا شهروندان را زیر گرفتهاند و برخی از آنها مرگبار بودهاند.
اردیبهشتماه، مردی که تصور میشود با مشکلات روانی دستوپنجه نرم میکند، خودروی خود را به منطقه ویژه عابران پیاده در مرکز لایپزیگ راند. در این رویداد، دو نفر کشته و سه تن دیگر بهشدت زخمی شدند.
پیشتر در دی ۱۴۰۳، یک پزشک اهل عربستان سعودی با حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ جان شش نفر را گرفت.
دادگاهی در آلمان پنجم تیر ۱۴۰۵ مهاجم را که با نام «طالب» معرفی شده، به حبس ابد محکوم کرد.
بهمن ۱۴۰۳ نیز یک پناهجوی ۲۴ ساله افغانستانی با خودروی خود به یک تجمع کارگری در مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن ۳۰ نفر زخمی شدند.
با این حال، حکومت ایران پیکر این شش زندانی سیاسی را به خانوادههایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن آنها نیز خودداری کرده است.
خودداری از تحویل پیکر اعدامشدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویههای جمهوری اسلامی در برخورد با خانوادههای دادخواه بوده است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا با انتشار ویدیویی، از وخامت حال یکی از زندانیان قزلحصار در سیزدهمین روز اعتصاب غذا خبر داد.
در این ویدیو، همبندیهای این زندانی او را در حالی که توان راه رفتن ندارد، در راهروی زندان به سمت خروجی حمل میکنند.
۳۱ تیر، کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران با هشدار درباره وخامت وضعیت اعتصابکنندگان در زندانهای قزلحصار و دستگرد، از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولتهای غربی خواست برای توقف اعدامها و جلوگیری از وقوع «فاجعه انسانی» بیدرنگ اقدام کنند.