پس از توقف حملات هوایی آمریکا، نشانه‌هایی از تلاش برای ازسرگیری دیپلماسی در کنار تداوم تهدیدهای نظامی دیده شد. یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت تهران تا زمانی که آمریکا حملات خود را از سر نگیرد، عملیاتش را متوقف خواهد کرد، اما همچنان به نیت واشینگتن بی‌اعتماد است. هم‌زمان العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای ادامه مذاکرات در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد اعلام کرده و خواستار ازسرگیری گفت‌وگوها از همان مرحله پیشین شده است. اسماعیل بقایی نیز گفت تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن و فعالیت میانجی‌ها ادامه دارد.

در واشینگتن، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفت دونالد ترامپ برای فرصت دادن به مذاکرات دستور توقف حملات را صادر کرده و رایزنی‌ها در سطوح مختلف همچنان ادامه دارد، هرچند همه گزینه‌ها روی میز باقی مانده است. سی‌بی‌اس نیز گزارش داد توقف حملات هوایی آمریکا پس از سفر مقام‌های عمانی به تهران برای انجام مذاکرات صورت گرفته است. هم‌زمان اکسیوس نوشت برد کوپر، فرمانده سنتکام، به دولت آمریکا توصیه کرده کارزار بمباران در اطراف تنگه هرمز متوقف شود، زیرا بیشتر اهداف نظامی تعیین‌شده از بین رفته و ادامه عملیات توجیهی ندارد.

در تهران، حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت جمهوری اسلامی در دوره آتش‌بس توان موشکی خود را افزایش داده، سرعت تولید و دقت موشک‌ها را بالا برده و در صورت ادامه درگیری، دامنه عملیات را گسترش خواهد داد. در مقابل، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمهوری اسلامی، خواستار کنار گذاشتن مذاکرات و پاسخ به آمریکا از طریق «رجزخوانی» شد و تفاهم‌نامه با واشینگتن را بی‌اعتبار دانست. مسعود پزشکیان نیز با رد روایت شکست جمهوری اسلامی، گفت دولت در مسائل کلان بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی اقدامی انجام نمی‌دهد.

در تحولات منطقه‌ای، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرچم امارات متحده عربی در دریای عمان خبر داد و اعلام کرد ترافیک دریایی در تنگه هرمز همچنان کمتر از حد معمول است. هم‌زمان کویت و پاکستان توافق‌نامه همکاری دفاعی راهبردی امضا کردند. مجتبی خامنه‌ای نیز در پیامی به حزب‌الله، حمایت از نیروهای این گروه را سیاست راهبردی جمهوری اسلامی خواند و بر ادامه «جهاد و مقاومت» تاکید کرد.

در دیگر تحولات، دونالد ترامپ در تروت سوشال دو تصویر ساخته‌شده با هوش مصنوعی منتشر کرد؛ یکی با عنوان «حمله به جزیره خارک» و دیگری تصویری از یک نفتکش ایرانی که به نوشته او به تصرف نیروهای آمریکایی درآمده است. همچنین ارتش اسرائیل از کشته شدن همام عید، فرمانده یگان پهپادی حماس در اردوگاه‌های مرکزی غزه، خبر داد.



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