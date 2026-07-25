موضوع گلایه‌های شهروندان در پیام‌های ارسال‌شده، ایجاد مزاحمت، رعب‌ و وحشت آفرینی و سلب امنیت اجتماعی از شهروندان به وسیله این نیروهاست.

بر اساس پیام‌های دریافتی، این نیروها در مناطق گسترده‌ای از جمله آبادان، خرمشهر، سمنان، شاهرود، کرج (چهارباغ) و نوار جنوب شرقی کشور (از سیریک تا جاسک) پراکنده شده‌اند.

حضور نیروها و مزدوران خارجی در ایران به قصد سرکوب شهروندان معترض و مخالف جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته و از زمان اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، همواره خبرساز بوده است.

گزارش‌ها از مشارکت نیروهای نیابتی تهران، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی ، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج، در سرکوب و کشتار معترضان در ایران در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ماه ۱۴۰۴ حکایت دارند.

سی‌ان‌ان ۲۵ دی‌ماه به نقل از یک منبع نظامی اروپایی و یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد شبه‌نظامیان عراقی در هفته‌های پیش از آن تاریخ برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان، وارد ایران شدند.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.

اعزام این نیروها به ایران در پوشش «سفر زیارتی به مشهد» انجام شده بود، اما آنان در عمل در پایگاه علی خامنه‌ای در اهواز گرد هم آمده بودند و سپس برای مشارکت در کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، به مناطق مختلف ایران اعزام شدند.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره حضور نیروهایی با پرچم حشد شعبی در برخی شهرهای ایران، موجی از پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال سرازیر شد که حاکی از ایجاد فضای رعب و وحشت در شهرهای مختلف، به‌ویژه در جنوب کشور بود.

روایت‌های شهروندان از شهرهای مختلف

تعدادی از مخاطبان در پیام‌های خود از سمنان گزارش دادند که نیروهای حزب‌الله لبنان و حشد شعبی همراه با خانواده‌هایشان در این شهر مستقر شده‌اند: «زنان آن‌ها در تجمعات حکومتی نقش پرچمدار را ایفا می‌کنند و مردانشان برای زنان و دختران ایرانی آزاررسانی و مزاحمت ایجاد می‌کنند.»

مشابه این وضعیت در شاهرود نیز گزارش شده است؛ جایی که این افراد تحت عنوان «دانشجو»، شب‌ها در کافه‌ها پرسه می‌زنند و امنیت روانی دختران را مختل می‌کنند.

پیش‌تر نیز برپایی ایست‌‌های بازرسی و تردد با خودروهای نظامی در آبادان و خرمشهر، تجمع‌های رعب‌آور در چهارباغ کرج و تبدیل مدارس به پایگاه‌های نظامی در جنوب شرق کشور، موجی از نگرانی را در میان ساکنان محلی به وجود آورده بود.

در این شرایط، مخاطبی از آبادان، وضعیت شهر را چنین تشریح کرده بود: «نیروهای حشد شعبی با تویوتا هایلوکس، در پایگاه بسیج روبه‌روی سیتی‌سنتر مستقر شده‌اند و با نیروهای سپاه در طول مسیر چند ایست‌بازرسی راه انداخته‌اند و خودروهای مردم را تفتیش می‌کنند.»

بر اساس گزارش‌های پیشین، هم‌زمان با درخواست سپاه پاسداران، حدود ۱۵ هزار نیروی مسلح حشد شعبی و فاطمیون، به خیابان‌های ایران اعزام شده‌اند.