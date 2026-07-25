بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، تصمیم رییس‌جمهوری آمریکا پس از نشست روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای بلندپایه کابینه اتخاذ شد. دو منبع مطلع گفتند بخش مهمی از گفت‌وگوها به کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا اختصاص داشت.

مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند بازگشت به عملیات گسترده نظامی می‌تواند ذخایر تسلیحاتی پنتاگون در خاورمیانه را به‌طور خطرناکی کاهش دهد. هم‌زمان، احتمال گسترش جنگ، آسیب‌پذیری متحدان آمریکا در خلیج فارس، افزایش قیمت انرژی، فشار بر اقتصاد جهانی و تشدید بحران پناه‌جویی نیز موجب نگرانی کاخ سفید شده است.

عبور یک موشک از پدافند آمریکا سه کشته بر جای گذاشت

یک مقام ارشد آمریکایی به نیویورک‌تایمز گفت جمعه گذشته یک موشک بالستیک جمهوری اسلامی از پدافند هوایی آمریکا عبور کرد و سه نظامی آمریکایی را در اردن کشت. سامانه‌های دفاعی در زمان این حمله در حال مقابله با موجی از موشک‌ها و پهپادهای ایران بودند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسات خصوصی به ترامپ هشدار داده است که از سر گرفتن عملیات گسترده علیه [حکومت] ایران از نظر نظامی امکان‌پذیر است، اما ذخایر موشک‌های رهگیر فرماندهی مرکزی آمریکا را به‌شدت کاهش خواهد داد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، سخنگوی ژنرال کین از توضیح درباره توصیه‌های او به رییس‌جمهوری خودداری کرد.

یک حمله گسترده آمریکا احتمالا پاسخ شدیدتری از سوی [حکومت] ایران در پی خواهد داشت و فشار بیشتری بر سامانه‌های دفاعی مستقر در اردن، کویت، بحرین و امارات متحده عربی وارد خواهد کرد. پایگاه‌های آمریکا در این کشورها طی دو هفته گذشته زیر حملات سنگین جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

بیش از هزار و ۲۰۰ موشک پاتریوت مصرف شده است

نیویورک‌تایمز پیش‌تر در ماه آوریل گزارش داده بود پنتاگون در جریان جنگ بیش از هزار و ۲۰۰ موشک رهگیر پاتریوت مصرف کرده است. بهای هر موشک بیش از چهار میلیون دلار برآورد می‌شود.

بر اساس ارزیابی‌های داخلی وزارت جنگ و اطلاعات ارائه‌شده به اعضای کنگره، ذخایر پاتریوت در همان زمان به سطحی نگران‌کننده رسیده بود. مقام‌های نظامی این هفته گفتند وضعیت از ماه آوریل تاکنون بدتر شده است.

کاهش ذخایر دفاعی تنها نگرانی دولت ترامپ نیست. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند گسترش جنگ می‌تواند متحدان کلیدی واشینگتن در خلیج فارس را که در برابر حملات [حکومت] ایران آسیب‌پذیرند، از آمریکا دور کند و بحران‌های انرژی، اقتصادی و پناه‌جویی را شدت ببخشد.

حلقه نزدیک ترامپ با گسترش حملات موافق نبود

دو منبع مطلع به نیویورک‌تایمز گفتند شمار اندکی از اعضای حلقه نزدیک ترامپ، یا شاید هیچ‌یک از آنها، تشدید جنگ را تصمیمی عاقلانه نمی‌دانستند.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز ابراز تردید کرد که از سر گرفتن حملات گسترده بتواند جمهوری اسلامی را به میز مذاکره بازگرداند.

این مقام گفت بمباران‌ها ممکن است نتیجه‌ای برخلاف هدف مورد نظر واشینگتن داشته باشند؛ زیرا به حفظ انسجام داخلی ایران کمک می‌کنند و به رهبران جمهوری اسلامی امکان می‌دهند افکار عمومی را بر تهدیدی خارجی متمرکز کنند.

استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، گفت ترامپ همواره راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح داده است، اما اگر [حکومت] ایران به اقداماتش در تنگه هرمز یا حمله به متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها همچنان روی میز خواهند بود.

چونگ افزود پس از تحریم‌های فلج‌کننده و حملات مکرر، به سود [حکومت] ایران است که برای دستیابی به توافق از راه مذاکره تلاش کند؛ در غیر این صورت، تهران «می‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد».

توقف حملات پس از ۱۳ شب متوالی

درگیری مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی شنبه برای نخستین بار طی دو هفته کاهش یافت. نیروهای آمریکایی پس از ۱۳ شب حمله پیاپی به ایران، عملیات تازه‌ای را در طول شب اعلام نکردند.

با این حال، تنش‌ها در منطقه همچنان بالا بود و درگیری میان نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی در یمن شدت گرفت.

ترامپ پیش از نشست جمعه تاکید کرده بود ارتش آمریکا برای اجرای حملات سنگین‌تر آماده است. او به خبرنگاران گفت نیروهای آمریکایی «کاملا آماده» هستند، اما هم‌زمان مذاکرات با [حکومت] ایران ادامه دارد و ممکن است دو طرف به نقطه‌ای تعیین‌کننده برسند یا نرسند.

رییس‌جمهوری آمریکا پنج‌شنبه نیز در مصاحبه با اکسیوس گفته بود در حال بررسی حمله‌ای «عظیم و بزرگ‌تر از هر زمان دیگری» است و به تصمیم‌گیری نزدیک شده است.

با این حال، تا پایان روز جمعه، ارزیابی مشاوران نظامی درباره کاهش مهمات پدافندی ظاهرا او را متقاعد کرد طرح حملات گسترده‌تر را موقتا کنار بگذارد.

کارزار چندمرحله‌ای بمباران بررسی شده بود

چند مقام پنتاگون و فرمانده ارتش آمریکا پیش از نشست جمعه گفته بودند ترامپ به تایید مرحله نخست یک کارزار چندمرحله‌ای بمباران تمایل پیدا کرده است.

بر اساس طرح مورد بررسی، رادارهای ساحلی، پرتابگرهای موشک‌های ضدکشتی، ناوگان قایق‌های کوچک تهاجمی ایران و مراکز دیگری هدف قرار می‌گرفتند که به گفته پنتاگون در حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نقش داشته‌اند.

حملات بیشتر به زیرساخت‌های انرژی، پل‌های راه‌آهن و مراکز هسته‌ای ایران، از جمله مجموعه زیرزمینی موسوم به «کوه کلنگ»، نیز بررسی شده بود.

ارتش آمریکا پیش‌تر به شماری از پل‌های راه‌آهن ایران را آسیب زده یا منهدم کرده است. غیرنظامیان از این پل‌ها استفاده می‌کنند، اما به گفته مقام‌های آمریکایی، فرماندهان جمهوری اسلامی نیز از آنها برای انتقال تجهیزات و تدارکات به مناطق ساحلی جنوب در نزدیکی تنگه هرمز بهره می‌برند.

پنتاگون طی روزهای اخیر نیروها، تجهیزات و تسلیحات بیشتری را برای آمادگی در برابر تشدید احتمالی درگیری‌ها به خاورمیانه منتقل کرده است.

شکست آتش‌بس، ترامپ را در برابر یک انتخاب قرار داد

نشست جمعه پس از فروپاشی آتش‌بسی شکننده و یک تفاهم‌نامه برگزار شد که قرار بود آمریکا و حکومت ایران را برای مذاکره درباره خلع سلاح هسته‌ای بلندمدت به میز گفت‌وگو بازگرداند.

نیویورک‌تایمز نوشت تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون شکست خورده و دور تازه حملات گسترده آمریکا نیز ظاهرا نتوانسته است [حکومت] ایران را از ادامه عملیات نظامی بازدارد.

ترامپ هم‌زمان در تلاش است راهی برای بازگشایی تنگه هرمز پیدا کند؛ در حالی که از سر گرفته شدن درگیری‌ها طی دو هفته گذشته، قیمت سوخت را بار دیگر افزایش داده است.

مشاوران ادامه مذاکره و فشار اقتصادی را پیشنهاد کردند

بسیاری از مشاوران ترامپ، از جمله جرد کوشنر، داماد او، ادامه مذاکرات همراه با اعمال فشار اقتصادی بلندمدت را گزینه‌ای کم‌خطرتر می‌دانند.

هنوز مشخص نیست گفت‌وگویی میان واشینگتن و تهران در جریان است یا نه و مذاکرات احتمالی تا چه اندازه می‌تواند بر اختلافات داخلی حکومت ایران درباره پذیرش توافق غلبه کند.

تحلیلگران می‌گویند محاصره دریایی آمریکا علیه کشتی‌های ورودی به بنادر ایران یا خروجی از آنها، نتایج متفاوتی داشته است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، جمهوری اسلامی پس از امضای تفاهم‌نامه در اواخر خرداد، بخشی از صادرات نفت خود را عمدتا به چین از سر گرفت. قسمت بزرگی از این محموله‌ها تازه به مقصد رسیده است و بازگشت کامل فشار اقتصادی به زمان نیاز دارد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است چین طی ماه‌های اخیر خرید نفت خام از ایران را حدود ۴۰ درصد کاهش داده و این کاهش، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را به میزان قابل‌توجهی کم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز جمعه ۹ شرکت و چهار فرد مرتبط با شبکه تجاری بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی تحت تحریم، را تحریم کرد.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، ترامپ تشدید گسترده جنگ را در شرایط کنونی کنار گذاشته، اما این تصمیم نهایی نیست. کاخ سفید تاکید کرده است اگر [حکومت] ایران حملات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا را ادامه دهد، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود.

