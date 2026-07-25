در روزهای گذشته ده‌ها شهروند از مناطق مختلف به ایران‌اینترنشنال گفتند دست‌کم یک ماه است که بسیاری از مغازه‌ها، کالابرگ را نمی‌پذیرند، چرا که ظاهرا دولت «از جیب کاسبان مایه می‌گذارد».

مخاطبی در همین زمینه گفت: «گرانی بیداد می‌کند، این همه منت سرمان گذاشتند که یک میلیون تومان کالابرگ به هر کس می‌دهیم، اما چند هفته است هیچ مغازه‌ای با کالابرگ جنس نمی‌فروشد. می‌گویند دولت پولمان را نمی‌دهد.»

شهروندی دیگر گفت دولت به حدی از ورشکستگی رسیده که قادر به پرداخت پول کالابرگ به کسبه نیست و بسیاری از مغازه‌ها کالابرگ قبول نمی‌کنند.

شماری دیگر اشاره کردند برخی فروشگاه‌ها دلیل اصلی رد کالابرگ را ذکر نمی‌کنند و می‌گویند «سیستم قطع است».

اواخر تیر یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقتصادنیوز گفته بود حدود ۱۶ روز است تسویه حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد انجام نشده است.

او علت تاخیر را «تامین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی» عنوان کرده بود.

فروشگاه‌هایی که در شرایط عادی می‌توان با کالابرگ از آن‌ها خرید کرد، محدود و دستچین شده هستند.

به گفته یک شهروند از تهران، بسیاری از این فروشگاه‌ها که دولتی یا وابسته به نهاد عمومی هستند، جنسی را که با کالابرگ خریداری شود، گران‌تر حساب می‌کنند.

پیش‌تر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود مطالبات برخی از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های محلی و غرفه‌داران میادین میوه و تره‌بار پس از چند ماه هنوز پرداخت نشده و این تاخیر، سرمایه در گردش کسبه را از بین برده است.

یک مغازه‌دار به ایران‌اینترنشنال گفت دولت چند ماه است عملا از جیب کسبه، کالابرگ مردم را می‌دهد.

او افزود: «مغازه را نتوانستم با جنس جدید ‌پر کنم. دیگر نمی‌توانم کالابرگ مردم را قبول کنم.»

کاسب دیگری از رشت گفت بدهکاری دولت به مغازه معمولی او ۴۰۰ میلیون تومان شده اما کسی جوابگو نیست.

ایسنا با اشاره به این مساله نوشته بود کالا با سرمایه شخصی کسبه خریداری و تحویل مشتری و اعتبار نیز از حساب کالابرگ خانوار کسر می‌شود اما وجه معامله به حساب فروشگاه بازنمی‌گردد: «در نتیجه، سامانه از نگاه مصرف‌کننده فعال است، اما بخشی از شبکه فروش امکان یا انگیزه ادامه همکاری ندارد.»

کالابرگ حتی ذره‌ای از مخارج خانواده را پوشش نمی‌دهد

بخشی از شهروندان گفتند مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد و با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمی‌شود خرید، اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.

شهروندی ساکن سربندر گفت با این کالابرگ، فقط یک بطری روغن و یک قوطی رب گوجه می‌توان خرید.

مخاطبی دیگر اشاره کرد کالابرگ یک میلیون تومان اما روغن پنج کیلویی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

شماری دیگر به تورم افسارگسیخته اشاره کردند که قدرت خرید مردم را با درآمدهایی که افزایش چندانی نداشته‌اند، به شدت کاهش داده است.

شهروندی در همین زمینه گفت: «شش ماه پیش می‌شد با کالابرگی که می‌دهند ماست، تخم‌مرغ و روغن خرید، اما حالا روغن یک ‌لیتری بالای یک میلیون، تخم‌مرغ دانه‌ای ۲۵ هزار، ماست ۲.۵ کیلویی حدود نیم میلیون و پنیر ۴۰۰ گرمی ۱۸۰ هزار تومان است. این غذای ساده ما بود که دیگر قابل خرید نیست.»

اردیبهشت امسال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بودند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانی‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

با این حال، به دلیل کاهش قدرت خرید، همچنان امید بسیاری از خانواده‌ها به همان کالابرگ چند میلیونی است.

مخاطبی از رشت گفت: «اینجا همه ناامیدند و سکوت عجیبی بین همه مردم افتاده. مغازه‌ها و فروشگاه‌ها شده‌اند ویترین. مردم آن‌قدر به پول نقد نیاز دارند که کالابرگشان را به بهای کمتری می‌فروشند ... جمهوری اسلامی این‌چنین ما را از انسانیت دور کرده است.»