روزنامه وای‌نت در گزارشی نوشت اسرائیل ارزیابی کرده بود که حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه یا بامداد شنبه سوم مرداد آغاز شود و همین ارزیابی باعث شد اسرائیل دست به آماده‌سازی‌های گسترده و چشمگیری بزند اما با گذشت ساعات، مقام‌ها در اورشلیم به این نتیجه رسیدند که ترامپ تصمیم گرفته است فعلا دست نگه دارد و فرصت دیگری به تهران بدهد تا امتیازهایی ارائه کند.

به‌نوشته این روزنامه، در پشت صحنه، قطر و عمان فشار قابل‌توجهی بر حکومت ایران وارد کردند تا موضع خود را نرم‌تر کند و مانع از عملیاتی گسترده از سوی آمریکا شود که تا آن زمان تقریبا قطعی به نظر می‌رسید.

برخلاف پیش‌بینی‌ها آمریکا نه تنها حمله بزرگ خود به جمهوری اسلامی را آغاز نکرد، بلکه شامگاه جمعه برای اولین بار در بیش از دو هفته گذشته دست به هیچ حمله‌ دیگری نیز نزد.

توقف حملات متقابل پس از ۱۳ روز درگیری، می‌تواند نشانه دیگری از باز شدن دریچه‌های دیپلماسی باشد.

در نشانه‌ای دیگر، وزارت حمل‌ونقل قطر شنبه اعلام کرد که فعالیت‌های دریانوردی برای انواع شناورها از یک‌شنبه به‌طور کامل در خلیج فارس و تنگه هرمز از سر گرفته می‌شود.

این در حالی است که در پی حملات سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نیز اعمال محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا، رفت‌وآمد در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان در دو هفته گذشته به‌شدت کاهش یافته بود؛ امری که در افزایش دوباره قیمت نفت بازتاب یافت.

ارتش آمریکا جمعه در دریای عمان به یک کشتی تجاری که تلاش می‌کرد محاصره بندرهای ایران را نقض کند، شلیک کرد.

سپاه پاسداران نیز شنبه اعلام کرد نیروهایش طی ۲۴ ساعت گذشته چهار کشتی را که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، متوقف کرده‌اند.

سپاه در بیانیه‌ای که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، اعلام کرد: «چهار شناور که قصد داشتند طی ۲۴ ساعت گذشته از بخش جنوبی تنگه هرمز و از مسیری غیرقانونی و ناامن عبور کنند، پس از شلیک اخطار از سوی نیروی دریایی سپاه متوقف شدند.»

بر اساس این بیانیه، کشتی‌ها سپس «مسیر خود را تغییر دادند.»

وقفه‌ای کوتاه یا بازگشت به دیپلماسی؟

روزنامه تایمز اسرائیل هم نوشت هنوز مشخص نیست توقف حملات نشانه بازگشت به مسیر دیپلماسی است یا صرفا وقفه‌ای کوتاه پیش از ازسرگیری درگیری‌ها.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه گفت هنوز تصمیم نگرفته است که حملات گسترده جدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد یا نه، اما افزود تهران اکنون در مذاکرات با واشینگتن «جدی‌تر» شده است.

این اظهارات پس از گزارش‌هایی مطرح شد که نشان می‌داد ترامپ که به‌طور فزاینده‌ای از وضعیت موجود ناامید شده، با مشاوران ارشد خود درباره آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرده است.

ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در دفتر بیضی که پرسیدند آیا تصمیم خود را گرفته است یا نه، گفت: «نه، هنوز نگرفته‌ام.»

او افزود: «ببینید، ما همین حالا داریم با آنها صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم هرچه روزها می‌گذرد، آنها جدی‌تر و جدی‌تر می‌شوند؛ شاید به دلیل واضحی.»

ترامپ گفت حکومت ایران باید میان توافق یا مواجهه با «سطح بسیار بالاتری» از حملات یکی را انتخاب کند.

او افزود: «ما کاملا آماده و مسلح هستیم و آماده اقدامیم. اما داریم با آنها صحبت می‌کنیم، بنابراین تا زمانی که مذاکره می‌کنیم، خواهیم دید چه می‌شود. من معتقدم... آنها بسیار جدی هستند. باید هم باشند.»

سفارت‌خانه‌های آمریکا در خاورمیانه نیز جمعه به شهروندان آمریکایی در منطقه هشدار دادند که ممکن است گزینه‌های خروج از منطقه محدودتر شود و احتمال لغو پروازها و اختلال در سفرها افزایش یافته است.

هم‌زمان، سپاه پاسداران به ساکنان کشورهای همسایه توصیه کرد از پایگاه‌هایی که نیروهای آمریکایی در آنها حضور دارند فاصله بگیرند.

وای‌نت در گزارش خود نوشت اگرچه قطر و عمان تهران را برای مصالحه تحت فشار قرار داده‌اند، اما مقام‌های اسرائیلی با وجود گشایش دیپلماتیک دیگری در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به واشینگتن، همچنان شانس اندکی برای دستیابی به توافقی پایدار می‌بینند.

به‌نوشته این روزنامه، از دید اسرائیل این وقفه بیش از آنکه نشان‌دهنده تغییری اساسی در ارزیابی کلی از مذاکرات باشد، به منزله فرصتی موقت و حیاتی برای حکومت ایران است. مقام‌های اسرائیلی معتقدند یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران عملاً مرده است و تقریبا هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی به توافقی دائمی که جمهوری اسلامی را ملزم به تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا کند، نمی‌بینند.

وای‌نت نوشت حتی اگر ترامپ فرصت دیگری به حکومت ایران داده باشد، اسرائیل انتظار ندارد این روند به توافقی پایدار منجر شود. با این حال، تهران ممکن است موفق شده باشد زمان بیشتری برای خود بخرد، هرچند مقام‌های اسرائیلی معتقدند این مهلت ممکن است کوتاه باشد.

بنیامین نتانیاهو قرار است دوشنبه راهی واشینگتن شود و سه‌شنبه ششم مرداد در کاخ سفید با ترامپ دیدار کند. همچنین انتظار می‌رود او در مراسم خاکسپاری سناتور لیندسی گراهام که اوایل ماه جاری درگذشت، شرکت کند.

تشدید درگیری میان عربستان و حوثی‌ها

در حالی که ایران پس از ۱۳ شب، شب آرامی را پشت سر گذاشت، درگیری‌ها با تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد. عربستان یک بندر را هدف قرار داد و حوثی‌ها نیز موشک‌ها و پهپادهایی را به سوی تاسیسات نفتی سعودی شلیک کردند

حوثی‌ها این هفته دو نفت‎کش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره احتمال تلاش دوباره این گروه برای مسدود کردن مسیرهای کشتی‌رانی در دریای سرخ را افزایش داده است.

در واکنش، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که عربستان صبح شنبه شهر بندری حدیده در یمن را هدف قرار داده است.

هم‌زمان، منابع امنیتی یونان به رویترز گفتند سامانه‌های دفاع هوایی در عربستان شنبه دو موشک بالستیک شلیک‌شده از یمن را که پالایشگاه‌های نفت در ینبع در ساحل دریای سرخ را هدف گرفته بودند، رهگیری کردند.

دفاع مدنی عربستان چندین هشدار برای ینبع صادر کرد و بعدا اعلام کرد خطر برطرف شده است.

همچنین برای شهر بندری جیزان در نزدیکی مرز یمن، هشدار صادر شد. در ابتدا گزارشی رسمی از خسارات منتشر نشد، اما تصاویر منتشرشده از جیزان ستون‌های دود سیاه را نشان می‌داد که از پالایشگاه آرامکو در این شهر به هوا برخاسته بود.

تایمز اسرائیل به نقل از منابع خود گزارش داد که سامانه دفاعی از سوی نیروهای نظامی یونان اداره می‌شد. یونان از سال ۲۰۲۱ و بر اساس توافقی برای کمک به حفاظت از زیرساخت‌های انرژی عربستان، یک سامانه پاتریوت ساخت آمریکا در این کشور مستقر کرده است.

بعدتر در روز شنبه، منابع امنیتی یونان گفتند همین سامانه پاتریوت یک پهپاد شلیک‌شده از یمن را در منطقه ینبع سرنگون کرده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه هرگونه نقش تهران در تشدید درگیری‌های یمن را رد کرد و خواستار گفت‌وگو شد.

او گفت: «ما معتقدیم برای مساله یمن، باب‌المندب و دیگر مسائل منطقه‌ای، راه‌حل نظامی وجود ندارد.»

عراقچی گفت وضعیت یمن «نمی‌تواند به ایران نسبت داده شود» و حوادث اطراف تنگه باب‌المندب «ریشه در اختلافات و مسائل قدیمی میان یمن، عربستان سعودی و کشورهای منطقه دارد.»

با این حال، رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که جمهوری اسلامی از حوثی‌ها خواسته است در صورت هدف قرار گرفتن مراکز انرژی ایران از سوی آمریکا، باب‌المندب را مسدود کنند. رویترز همچنین از اعزام شماری از افسران سپاه پاسداران به همراه تجهیزات موشکی و نظامی برای حوثی‌ها خبر داده است.

پس از آنکه حوثی‌ها محاصره بنادر عربستان را اعلام کردند و مدعی حمله به نفت‌کش‌ها شدند، درگیری میان آنها و عربستان بار دیگر بالا گرفته است. درگیری دو طرف از زمان آتش‌بس با میانجی‌گری سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی متوقف شده بود.

این محاصره توانایی عربستان برای انتقال کالا و نفت به بازارهای جهانی را تهدید کرده است؛ به‌ویژه پس از آنکه جمهوری اسلامی نیز به‌طور همزمان تنگه هرمز، تنها مسیر دریایی دیگر عربستان، را مسدود کرده است.

سخنگوی حوثی‌ها جمعه گفت این گروه تردد از تنگه باب‌المندب را مسدود نکرده و محاصره دریایی «فقط طرف سعودی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»