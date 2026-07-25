وزارت حملونقل قطر در بیانیهای اعلام کرد فعالیتهای ناوبری دریایی برای همه انواع شناورها و کشتیها از یکشنبه چهارم مرداد به طور کامل از سر گرفته میشود.
این وزارتخانه همچنین از همه فعالان حوزه دریایی خواست برای تضمین بالاترین سطح امنیت و ایمنی سفرهای دریایی، مقررات و دستورالعملها را رعایت کنند.
روزنامه نیویورکپست شنبه سوم مرداد گزارش داد نیروهای عملیات ویژه آمریکا در حالت آمادهباش قرار دارند تا برای به دست آوردن اورانیوم غنیشده ایران از تاسیسات هستهای بهشدت مستحکم این کشور، عملیاتی را آغاز کنند که از آن بهعنوان «پیچیدهترین عملیات در تاریخ نظامی» یاد شده است.
یک منبع آگاه از برنامهریزیهای نظامی به نیویورکپست گفت این عملیات فوقالعاده پیچیده شامل یورش هزاران نیروی زمینی به تاسیسات هستهای ایران خواهد بود؛ نیروهایی که باید از تلههای انفجاری عبور کنند، از گروههای مهندسی و ساختمانی استفاده کنند و همزمان یک نیروی دفاعی بزرگ برای مسدود کردن مسیرهای اطراف تاسیسات مستقر کنند.
جوزف راجرز، معاون مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، نیز به این روزنامه گفت: «از گفتنش خوشم نمیآید، اما فکر میکنم محتملترین راه برای خلاص شدن از مواد هستهای ایران، دستکم آنچه اکنون در اختیار دارند، یک عملیات نظامی است؛ چون مذاکرات به این زودیها به جایی نمیرسد.»
راجرز افزود پس از انجام این مراحل، یک گروه کوچک از نیروهای عملیات ویژه، عملیات واقعی و بسیار خطرناک بازیابی مواد را انجام خواهد داد.
او گفت: «فکر میکنم این یکی از پیچیدهترین عملیاتهای تاریخ نظامی، اگر نگوییم پیچیدهترین آنها، خواهد بود. این عملیات از نظر لجستیکی سنگین و دشوار خواهد بود و در محیطی مورد مناقشه انجام میشود. ارتش ایران تا حد زیادی نابود شده است، اما آنها همچنان بسیار پیشرفتهتر از کوباییهایی هستند که از مادورو محافظت میکردند.»
بر اساس این گزارش، گروه نیروهای عملیات ویژه ممکن است شامل اسکادران نقرهای تیم ششم سیل، گردان دوم رنجر و گروهان ۲۱ مهمات ارتش آمریکا باشد. گروهان ۲۱ مهمات، مسئولیت جابهجایی و انتقال هر میزان اورانیوم غنیشدهای را برعهده خواهد داشت که از تاسیسات عمدتا ویرانشده فردو و تاسیسات بهشدت آسیبدیده اصفهان به دست آید.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۵ گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در مجموع بیش از ۹هزار کیلوگرم اورانیوم غنیشده در سطوح مختلف در اختیار داشته است.
نیویورکپست در ادامه گزارش خود نوشت که تاسیسات هستهای اصفهان که در منطقهای دورافتاده قرار دارد و بهشدت محافظت میشود، در هفتههای اخیر به تلههای انفجاری مجهز شده است.
راجرز گفت: «شما باید در اطراف تمام سایتهایی که قصد دارید وارد آنها شوید و مواد را از آنجا خارج کنید، یک محدوده امن ایجاد کنید. این کار مستلزم حضور نیروهای زمینی برای تامین امنیت پیرامون سایتها و سپس ایجاد یک مسیر امن برای کاروان تا فرودگاه است.»
نیروهای نظامی آمریکا همچنین باید ورودیهای تخریبشده تاسیسات را حفاری و باز کنند و در همان حال حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را دفع کنند.
ریچارد گلدبرگ، که در نخستین دولت ترامپ مدیر امور مقابله با سلاحهای کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید بود، به نیویورکپست گفت: «بنابراین پرسش این است که تا چه مدت میتوانید چنین وضعیتی را حفظ کنید و همچنان قادر باشید همه نیروهایتان را از منطقه خارج کنید؟»
این ماموریت همچنین مستلزم کنترل کامل یک کریدور هوایی خواهد بود تا ارتش بتواند نیروها و محموله را به مکانی امن منتقل کند.
گلدبرگ گفت: «گزارشهایی دیدهایم که نشان میدهد ایران تاسیسات اصفهان را مستحکمتر کرده، تلههای انفجاری کار گذاشته و احتمالا نیروهایی را نیز در پیرامون آن مستقر کرده است.»
او افزود: «در حال حاضر هیچ عنصر غافلگیری وجود ندارد. اهداف ثابت هستند. ما میدانیم کجا هستند. ایرانیها هم میدانند کجا هستند.»
بر اساس گزارشی که سیانان ماه گذشته منتشر کرد، حکومت ایران در آستانه احتمال یورش به تاسیسات اصفهان، در تونلهای این مجموعه مین و مواد منفجره کار گذاشته است.
گفته میشود تاسیسات واقع در «کوه کلنگی» در نطنز اکنون محل نگهداری صدها سانتریفیوژ حکومت ایران است.
پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه حکومت ایران صدها سانتریفیوژ را به تاسیساتی در دل کوه کلنگ گزلا منتقل کرده، اکنون از این تاسیسات نیز بهعنوان یک هدف احتمالی نام برده میشود.
گلدبرگ گفت: «نمیدانیم چه تعداد سانتریفیوژ آن پایین وجود دارد. آیا قرار است آنها را واقعا باز کنند، نابود کنند یا بیرون بیاورند؟ منظورم این است که اگر مجبور باشید داخل کوه کلنگ گزلا یک ماموریت عملیات ویژه انجام دهید، محتملترین دلیلش این است که فکر میکنید نمیتوانید این تاسیسات را با حمله هوایی فروریزید.»
بهنوشته نیویورکپست تصمیم درباره اینکه آیا حملات هوایی بهتنهایی کافی خواهند بود یا نه، به میزان اطلاعات جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره نقشه تاسیسات و نقاط ضعف ساختمان بستگی دارد؛ مشابه بمبهای سنگرشکنی که «پاشنه آشیل» تاسیسات بهشدت مستحکم فردو، یعنی کانال تهویه آن، را هدف قرار دادند.
گلدبرگ گفت: «این یک ماموریت تخریب است. اگر بخواهید وارد تاسیسات شوید، هدفتان این خواهد بود که تاسیسات را فروریزید.»
بهنوشته نیویورکپست برخلاف اصفهان و فردو، آمریکا ممکن است بتواند در کوه کلنگ گزلا به موفقیتی سریع دست یابد.
گلدبرگ با اشاره به عملیاتی که در آن نیکلاس مادورو، دیکتاتور سابق ونزوئلا، در مجموعه ریاستجمهوری در کاراکاس بازداشت شد، گفت: « عملیات در کوه کلنگ گزلا بالقوه میتواند شبیه عملیات مادورو باشد. چون نفوذ میکنید، مواد منفجره را کار میگذارید و خارج میشوید.»
سایت اتلتیک گزارش داده که کمیته بینالمللی المپیک (IOC) روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه جیانی اینفانتینو، رییس فیفا به دلیل دخالت در تصمیم برای تعلیق محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان، در جام جهانی ۲۰۲۶ «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد نیست.
اینفانتینو، که عضو کمیته بینالمللی المپیک نیز هست، هرگونه دخالت در این تصمیم را رد کرده است. کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرد این شکایت خارج از حوزه اختیارات آن است.
این تصمیم در پی شکایتی از سوی سازمان غیرانتفاعی فیراسکوئر اتخاذ شد. این سازمان مدعی است اینفانتینو با رعایت نکردن اصل بیطرفی سیاسی، از جمله «از طریق اظهارنظرها یا دیگر ابراز حمایتهای آشکار از رییسجمهوری آمریکا»، منشور کمیته بینالمللی المپیک را نقض کرده است.
فیراسکوئر یک سازمان غیرانتفاعی و مدافع حقوق بشر است که فعالیت اصلی آن بر حقوق مهاجرت نیروی کار، مقابله با سرکوب سیاسی و مسائل مرتبط با ورزش متمرکز است.
این سازمان از جمله اهداف خود را ترویج «حکمرانی بهتر و دموکراتیکتر برای جلوگیری از نقشآفرینی نهادهای ورزشی در ایجاد آسیب و رنج» اعلام کرده است.
فیراسکوئر استدلال کرده است اگر اینفانتینو پس از درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تصمیم برای لغو محرومیت بالوگان دخالت کرده باشد، این اقدام نقض اصل بیطرفی و خدشه به سلامت رقابتهای ورزشی محسوب میشود.
به نوشته رویترز، اینفانتینو هنگام ادای سوگند به عنوان عضو کمیته بینالمللی المپیک در لوزان در سال ۲۰۲۰، گفته بود: «همیشه مستقل از منافع تجاری و سیاسی و همچنین هرگونه ملاحظات نژادی یا مذهبی عمل خواهم کرد.»
در بخش دوم منشور المپیک نیز آمده است: «اعضای کمیته بینالمللی المپیک نباید از دولتها، سازمانها یا دیگر طرفها، هیچ ماموریت یا دستورالعملی را که آزادی عمل یا رای آنها را تحت تاثیر قرار دهد، بپذیرند.»
کمیته بینالمللی المپیک روز جمعه اعلام کرد شکایت علیه رییس ۵۶ ساله فیفا «بهطور کامل بررسی شده است»، اما در حوزه صلاحیت کمیسیون اخلاق این نهاد قرار نمیگیرد.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد: «شکایت فعلی درباره رییس فیفا صرفا به تصمیمهای فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره حکمرانی، مدیریت، روابط با دولتها و اجرای قوانین این رشته ورزشی مربوط میشود که هر دو خارج از دامنه اجرای آییننامه اخلاقی کمیته بینالمللی المپیک هستند.»
تصمیم کمیته بینالمللی المپیک یک روز پس از آن اعلام شد که فدراسیون فوتبال نروژ (NFF) از قصد خود برای ثبت شکایت رسمی نزد فیفا درباره نقش ترامپ در تعلیق محرومیت بالوگان خبر داد.
لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، در گفتوگو با روزنامه تایمز لندن گفت: «این پرونده آنقدر جدی و نگرانکننده بود که امیدوارم باعث شود افراد بیشتری بدون ترس چنین پروندههایی را مطرح کنند.»
او افزود: «این موضوع را در نشست هیات مدیره مطرح خواهم کرد و با اعضای هیات مدیره درباره آن گفتوگو میکنیم و سپس شکایت را ثبت خواهیم کرد.»
کلاونس گفت بهطور گسترده پذیرفته شده است که این تصمیم تحت تاثیر «عوامل خارجی» و بدون طی شدن روند قانونی اتخاذ شده و دور زدن مقررات، اصول بنیادین فوتبال را به خطر انداخته است.
پرونده بالوگان چگونه شکل گرفت؟
فولارین بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی برابر بوسنی و هرزگوین، به دلیل خطا روی تاریک موحارموویچ، با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. بر اساس ماده ۱۰.۵ مقررات جام جهانی فیفا، این کارت قرمز بهطور خودکار یک جلسه محرومیت به همراه داشت.
با این حال، پس از آنکه کمیته انضباطی فیفا اجرای این محرومیت را به حالت تعلیق درآورد، بالوگان مجوز حضور در دیدار مرحله یکهشتم نهایی مقابل بلژیک را به دست آورد.
دونالد ترامپ بعدا اعلام کرد که با جیانی اینفانتینو تماس گرفته و خواستار بازنگری در این پرونده شده است.
ترامپ پس از لغو محرومیت گفت: «تنها کاری که انجام دادم این بود که درخواست بازبینی کردم، چون فکر نمیکردم آن صحنه خطا باشد. من در این جور مسائل مهارت دارم. فکر میکنم آنها تصمیم فوقالعادهای گرفتند. به نظر من تصمیم داور افتضاح بود.»
بالوگان ۲۵ ساله در دیدار برابر بلژیک از ابتدا در ترکیب آمریکا قرار گرفت، اما تیمش با شکست ۴ بر یک از رقابتها حذف شد.
اینفانتینو هرگونه دخالت در روند تصمیمگیری را رد کرده و گفته است نهادهای قضایی فیفا بهطور مستقل عمل میکنند.
در بیانیهای که به نمایندگی از او در وبسایت فیفا منتشر شد، آمده است: «این نهادها بهصورت مستقل فعالیت میکنند، آییننامه انضباطی فیفا را اجرا میکنند و بر اساس مقررات و واقعیتهای هر پرونده تصمیم میگیرند. استقلال آنها برای اعتبار و سلامت فوتبال ضروری است و باید همواره محترم شمرده شود.»
اینفانتینو همچنین تایید کرد که درباره این پرونده با ترامپ تلفنی گفتوگو کرده، اما به او یادآور شده است که کمیتههای قضایی فیفا مستقل هستند. او تاکید کرد همانگونه که با دیگر روسای کشورها درباره موضوعات مختلف گفتوگو میکند، بهطور منظم نیز با ترامپ در تماس است.
افزایش بررسیها درباره روابط اینفانتینو و ترامپ
فیراسکوئر مدعی است اینفانتینو دستکم در پنج مورد بهطور علنی از ترامپ حمایت کرده است.
نخستین مورد به ویدیویی مربوط میشود که اینفانتینو پس از حضور در مراسم مرتبط با آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گفته فیراسکوئر، اینفانتینو در پایان این ویدیو گفت: «با هم نه تنها آمریکا، بلکه سراسر جهان را دوباره عظمت خواهیم بخشید.»
فیراسکوئر استدلال میکند اینفانتینو با استفاده از ادبیاتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ، یعنی «دوباره آمریکا را عظیم کنیم»، اصل بیطرفی سیاسی را نقض کرده است.
در این شکایت همچنین به حمایت علنی اینفانتینو از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل در اکتبر ۲۰۲۵ و اظهارات او در «فروم تجاری آمریکا» در ماه بعد اشاره شده است؛ جایی که ترامپ را «دوستی بسیار نزدیک» توصیف کرد و گفت مردم باید از اقدامات او حمایت کنند.
اینفانتینو روز ۹ اکتبر، یک روز پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل، که در نهایت ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی، بود، با اشاره به نقش ترامپ در آتشبس اسرائیل و غزه، در اینستاگرام نوشت: «دونالد ترامپ قطعا شایسته دریافت جایزه صلح نوبل به دلیل اقدامات قاطعانهاش است.»
به گفته فیراسکوئر، این اقدام «حمایت شخصی آشکار از نقش ترامپ در یک موضوع سیاسی مناقشهبرانگیز» محسوب میشود.
اینفانتینو در مراسم قرعهکشی جام جهانی در دسامبر، در مرکز کندی شهر واشینگتن، نخستین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد و به او گفت: «آقای رییسجمهوری، همیشه میتوانید روی حمایت من حساب کنید.»
فیراسکوئر در شکایت خود نوشته است: «این اظهارات، حمایت شخصی آشکار از سیاست خارجی رییسجمهوری آمریکا در کشورهای مختلف و درگیریهای مسلحانه جاری است. چنین اظهاراتی وظیفه بیطرفی مندرج در ماده ۱۵ آییننامه اخلاقی فیفا را نقض میکند.»
اینفانتینو در هیات صلح ترامپ
این سازمان همچنین درباره حضور اینفانتینو در نخستین نشست «هیات صلح» ترامپ در فوریه شکایت کرده بود. رییس فیفا در آن مراسم کلاه قرمز رنگی با عبارت «۴۵-۴۷» بر سر داشت که به دو دوره غیرمتوالی ریاستجمهوری ترامپ اشاره میکرد.
با این حال، کمیته بینالمللی المپیک بعدا اعلام کرد اینفانتینو در آن پرونده مقررات مربوط به بیطرفی سیاسی را نقض نکرده است.
فیراسکوئر همچنین از کمیته بینالمللی المپیک خواسته است تبلیغ منطقه ویژه هواداران جام جهانی از سوی اینفانتینو را بررسی کند؛ منطقهای که گفته میشود اطلاعات هواداران در آن توسط شرکتی مرتبط با ترامپ جمعآوری شده است.
این سازمان پیشتر نیز در دسامبر ۲۰۲۵ شکایتی را به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده بود. آن شکایت از سوی فدراسیون فوتبال نروژ و شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت شده است.
اوایل همین ماه، ۷۲ عضو پارلمان اروپا در نامهای به روسای ۲۷ فدراسیون فوتبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواستار تحقیق درباره روند تصمیمگیری در پرونده بالوگان شدند.
این اقدام در ادامه نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا به فیفا در ۲۹ ژوئن انجام شد؛ نامهای که در آن از فیفا خواسته شده بود به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ رسیدگی کند و همچنین به ادعای «نقض مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو پاسخ دهد.
رییسجمهوری اوکراین در شبکه ایکس نوشت نیروهای این کشور در حملات دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، همراه با یک ناو جنگی، هدف قرار دادند.
ولودیمیر زلنسکی شنبه سوم مرداد ضمن اشاره به این موضوع، به جنگ مستقیم میان اوکراین و روسیه نیز پرداخت.
او گفت: «نیروهای اوکراین شب گذشته اهدافی را در چندین منطقه روسیه، از جمله یک کارخانه نظامی در کیروف، پالایشگاهی در تیومن، یک مرکز لجستیکی در یکاترینبورگ و یک انبار سوخت در روستوف-نا-دونو هدف قرار دادند.»
او درباره حملهها در دریای خزر نیز نوشت: «ما در حملات دوربرد در دریای خزر نیز به نتایج بسیار مهمی دست یافتیم؛ از جمله هدف قرار دادن شناورهایی که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران استفاده میشدند و همچنین یک ناو جنگی.»
خبر هدف قرار گرفتن کشتیهای ایرانی در دریای خزر، در رسانههای داخلی نیز از قول زلنسکی منتشر شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نوشت: «رییسجمهور اوکراین امروز (شنبه) در پستی مدعی شد که کییف از حملات دوربرد در دریای خزر به نتایج بسیار خوبی دست یافته است. دریای خزر بیش از هزار کیلومتر از قلمروی تحت کنترل اوکراین فاصله دارد.»
کییف پیش از این نیز از هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط با انتقال تسلیحات میان ایران و روسیه خبر داده بود.
نیروهای ویژه اوکراین ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کردند در حملهای با همکاری یک «جنبش مقاومت محلی»، دو کشتی مرتبط با انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه را در دریای خزر هدف قرار دادند.
این بیانیه که در پیامرسان تلگرام منتشر شد، به زمان انجام این عملیات اشارهای نکرد.
بنا بر اعلام نیروهای ویژه اوکراین، این دو کشتی که «کامپوزر راخمانینوف» و «اسکار-ساریدژا» معرفی شدند، در نزدیکی سواحل قالمیقستان، یکی از جمهوریهای روسیه، هدف قرار گرفتند.
نیروهای ویژه اوکراین درباره شیوه هدف قرار دادن این شناورها یا میزان خسارت واردشده به آنها توضیحی ارائه نکردند و تنها گفتند جنبش «بلک اسپارک» اطلاعات دقیقی درباره مسیر حرکت و محموله این کشتیها در اختیار کییف قرار داد.
پیشتر در ۲۰ آذر، یک مقام اوکراینی اعلام کرد پهپادهای کییف برای نخستین بار به یک سکوی نفتی روسیه در دریای خزر حمله کردند.
او افزود این عملیات به توقف استخراج نفت و گاز در بیش از ۲۰ حلقه چاه این تاسیسات انجامید.
جمهوری اسلامی که از متحدان نزدیک مسکو محسوب میشود، پهپادهای انتحاری شاهد را برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین در اختیار این کشور قرار داده است.
حمایت نظامی حکومت ایران از کرملین با واکنشهای گستردهای در غرب روبهرو شده و بهویژه نارضایتی شدید کشورهای اروپایی را در پی داشته است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
در پی گسترش آتشسوزیهای مهارنشده در فرانسه و اسپانیا، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر ناچار شدهاند خانهها و اقامتگاههای تفریحی خود را ترک کنند. پاریس خواستار کمک بینالمللی شده و مادرید نیز وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.
این نخستین بار است که اسپانیا به علت آتشسوزی جنگلی، چنین سطحی از وضعیت اضطراری را اعلام میکند.
آتشنشانان اسپانیایی امیدوار بودند شنبه سوم مرداد آتشسوزیهای اطراف مادرید را مهار کنند، اما یکی از مقامهای محلی هشدار داد وزش بادهای متغیر ممکن است شعلهها را بیش از پیش گسترش دهد.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، دود غلیظ خاکستری، آسمان غرب پایتخت اسپانیا را پوشانده است.
کارلوس نوویو، مسئول مدیریت بحران دولت منطقهای مادرید، گفت که آتشسوزی نزدیک پایتخت «به اوج خود» رسیده است.
به گفته او این آتش در حال حاضر گستردهتر از آن است که آتشنشانان توان مهار آن را داشته باشند.
پیش از این، آتشسوزی اواسط تیر ماه در جنگلهای جنوب اسپانیا ۱۲ کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، این مرگبارترین آتشسوزی جنگلی اسپانیا از سال ۲۰۰۵ بود؛ سالی که ۱۱ آتشنشان در آتشسوزی استان گوادالاخارا جان باختند.
وزارت کشور اسپانیا سوم مرداد اعلام کرد آتش نزدیک به ۱۰ هزار هکتار از اراضی منطقه مادرید و بین ۱۳ تا ۱۵ هزار هکتار از استان همجوار آویلا را سوزانده است.
مساحت مجموع مناطق سوخته، بیش از دو برابر مساحت شهر پاریس است.
دو آتشسوزی جداگانه دوم مرداد به یک حریق عظیم تبدیل شدند و در آستانه پیوستن به آتشسوزی دیگری در منطقه همجوار کاستیا و لئون قرار گرفتند.
تخلیه گسترده در اطراف بوردو
در فرانسه نیز مقامها سوم مرداد هزاران نفر را از حومههای بوردو تخلیه کردند، چرا که نشانهای از فروکش کردن آتشسوزیهای اطراف این شهر به چشم نخورد.
سوفی بروکا، رییس اداره محلی منطقه نوول-آکیتن و ژیروند که بوردو را نیز در بر میگیرد، اعلام کرد مناطق لو آیان، ازین و مرینیاک در حال تخلیه هستند.
منطقه بوردو به تاکستانهایش شهرت دارد و این شهر یکی از مراکز اصلی رفتوآمد گردشگرانی است که به مناطق تفریحی ساحل اقیانوس اطلس سفر میکنند.
حدود ۴۴ هزار نفر نیز شبهجزیره اعیاننشین کپ فره در جنوب بوردو را ترک کردهاند؛ منطقهای که تنها جاده خروجی آن در معرض تهدید آتش قرار گرفته است.
قایقها صدها نفر را از منطقه آتشسوزی دور کردند و گروهی دیگر نیز با خودرو شبهجزیره را ترک کردند.
کپ فره به اقامتگاههای میلیونرها شهرت دارد و تاکنون بیش از ۵۰ خانه در آن ویران شده است.
سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، گفت تاکنون بیش از ۱۴۱ هزار نفر از مناطق ژیروند و لاند تخلیه شدهاند.
او سوم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آتشسوزیهایی که کشور ما را درگیر کردهاند، به سطحی بیسابقه رسیدهاند.»
ارتش فرانسه نیز برای کمک به عملیات مهار آتش وارد عمل شده و امانوئل مکرون، رییسجمهوری این کشور، از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده است.
دفتر نخستوزیری فرانسه اعلام کرد لکورنو دستور داده است یک هواپیمای ترابری نظامی برای کمک به عملیات اطفای حریق اعزام شود.
آرنو دو کاکره، فرمانده آتشنشانی پاریس، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت حدود ۱۰۰ آتشنشان از پایتخت برای کمک اعزام شدهاند.
او هشدار داد این اعزام ممکن است بر زمان واکنش نیروهای آتشنشانی در پاریس تاثیر بگذارد و از مردم خواست تنها در موارد «کاملا اضطراری» با آتشنشانی پایتخت تماس بگیرند.
برخی مناطق اروپا از ماه مه تاکنون دستکم دو موج گرما را تجربه کردهاند.
یک گروه بررسی آبوهوای جهان در پژوهشی که این هفته منتشر شد، اعلام کرد خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی با منشأ انسانی، خطر آتشسوزیهای جنگلی را در سال جاری افزایش داده است.
پیامهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شهروندان ایرانی در برخی شهرها از حضور و آزار و اذیت نیروهای عراقی حشد شعبی و دیگر شبهنظامیان خارجی بهخصوص در مورد زنان، به تنگ آمدهاند.
موضوع گلایههای شهروندان در پیامهای ارسالشده، ایجاد مزاحمت، رعب و وحشت آفرینی و سلب امنیت اجتماعی از شهروندان به وسیله این نیروهاست.
بر اساس پیامهای دریافتی، این نیروها در مناطق گستردهای از جمله آبادان، خرمشهر، سمنان، شاهرود، کرج (چهارباغ) و نوار جنوب شرقی کشور (از سیریک تا جاسک) پراکنده شدهاند.
حضور نیروها و مزدوران خارجی در ایران به قصد سرکوب شهروندان معترض و مخالف جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته و از زمان اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸، همواره خبرساز بوده است.
گزارشها از مشارکت نیروهای نیابتی تهران، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج، در سرکوب و کشتار معترضان در ایران در جریان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴ حکایت دارند.
سیانان ۲۵ دیماه به نقل از یک منبع نظامی اروپایی و یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد شبهنظامیان عراقی در هفتههای پیش از آن تاریخ برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان، وارد ایران شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
اعزام این نیروها به ایران در پوشش «سفر زیارتی به مشهد» انجام شده بود، اما آنان در عمل در پایگاه علی خامنهای در اهواز گرد هم آمده بودند و سپس برای مشارکت در کشتار و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، به مناطق مختلف ایران اعزام شدند.
پس از انتشار گزارشها درباره حضور نیروهایی با پرچم حشد شعبی در برخی شهرهای ایران، موجی از پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال سرازیر شد که حاکی از ایجاد فضای رعب و وحشت در شهرهای مختلف، بهویژه در جنوب کشور بود.
روایتهای شهروندان از شهرهای مختلف
تعدادی از مخاطبان در پیامهای خود از سمنان گزارش دادند که نیروهای حزبالله لبنان و حشد شعبی همراه با خانوادههایشان در این شهر مستقر شدهاند: «زنان آنها در تجمعات حکومتی نقش پرچمدار را ایفا میکنند و مردانشان برای زنان و دختران ایرانی آزاررسانی و مزاحمت ایجاد میکنند.»
مشابه این وضعیت در شاهرود نیز گزارش شده است؛ جایی که این افراد تحت عنوان «دانشجو»، شبها در کافهها پرسه میزنند و امنیت روانی دختران را مختل میکنند.
پیشتر نیز برپایی ایستهای بازرسی و تردد با خودروهای نظامی در آبادان و خرمشهر، تجمعهای رعبآور در چهارباغ کرج و تبدیل مدارس به پایگاههای نظامی در جنوب شرق کشور، موجی از نگرانی را در میان ساکنان محلی به وجود آورده بود.
در این شرایط، مخاطبی از آبادان، وضعیت شهر را چنین تشریح کرده بود: «نیروهای حشد شعبی با تویوتا هایلوکس، در پایگاه بسیج روبهروی سیتیسنتر مستقر شدهاند و با نیروهای سپاه در طول مسیر چند ایستبازرسی راه انداختهاند و خودروهای مردم را تفتیش میکنند.»
بر اساس گزارشهای پیشین، همزمان با درخواست سپاه پاسداران، حدود ۱۵ هزار نیروی مسلح حشد شعبی و فاطمیون، به خیابانهای ایران اعزام شدهاند.