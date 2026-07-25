یک منبع آگاه از برنامه‌ریزی‌های نظامی به نیویورک‌پست گفت این عملیات فوق‌العاده پیچیده شامل یورش هزاران نیروی زمینی به تاسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود؛ نیروهایی که باید از تله‌های انفجاری عبور کنند، از گروه‌های مهندسی و ساختمانی استفاده کنند و هم‌زمان یک نیروی دفاعی بزرگ برای مسدود کردن مسیرهای اطراف تاسیسات مستقر کنند.

جوزف راجرز، معاون مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، نیز به این روزنامه گفت: «از گفتنش خوشم نمی‌آید، اما فکر می‌کنم محتمل‌ترین راه برای خلاص شدن از مواد هسته‌ای ایران، دست‌کم آنچه اکنون در اختیار دارند، یک عملیات نظامی است؛ چون مذاکرات به این زودی‌ها به جایی نمی‌رسد.»

راجرز افزود پس از انجام این مراحل، یک گروه کوچک از نیروهای عملیات ویژه، عملیات واقعی و بسیار خطرناک بازیابی مواد را انجام خواهد داد.

او گفت: «فکر می‌کنم این یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های تاریخ نظامی، اگر نگوییم پیچیده‌ترین آنها، خواهد بود. این عملیات از نظر لجستیکی سنگین و دشوار خواهد بود و در محیطی مورد مناقشه انجام می‌شود. ارتش ایران تا حد زیادی نابود شده است، اما آنها همچنان بسیار پیشرفته‌تر از کوبایی‌هایی هستند که از مادورو محافظت می‌کردند.»

بر اساس این گزارش، گروه نیروهای عملیات ویژه ممکن است شامل اسکادران نقره‌ای تیم ششم سیل، گردان دوم رنجر و گروهان ۲۱ مهمات ارتش آمریکا باشد. گروهان ۲۱ مهمات، مسئولیت جابه‌جایی و انتقال هر میزان اورانیوم غنی‌شده‌ای را برعهده خواهد داشت که از تاسیسات عمدتا ویران‌شده فردو و تاسیسات به‌شدت آسیب‌دیده اصفهان به دست آید.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۵ گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در مجموع بیش از ۹هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در سطوح مختلف در اختیار داشته است.

نیویورک‌پست در ادامه گزارش خود نوشت که تاسیسات هسته‌ای اصفهان که در منطقه‌ای دورافتاده قرار دارد و به‌شدت محافظت می‌شود، در هفته‌های اخیر به تله‌های انفجاری مجهز شده است.

راجرز گفت: «شما باید در اطراف تمام سایت‌هایی که قصد دارید وارد آنها شوید و مواد را از آنجا خارج کنید، یک محدوده امن ایجاد کنید. این کار مستلزم حضور نیروهای زمینی برای تامین امنیت پیرامون سایت‌ها و سپس ایجاد یک مسیر امن برای کاروان تا فرودگاه است.»

نیروهای نظامی آمریکا همچنین باید ورودی‌های تخریب‌شده تاسیسات را حفاری و باز کنند و در همان حال حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را دفع کنند.

ریچارد گلدبرگ، که در نخستین دولت ترامپ مدیر امور مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید بود، به نیویورک‌پست گفت: «بنابراین پرسش این است که تا چه مدت می‌توانید چنین وضعیتی را حفظ کنید و همچنان قادر باشید همه نیروهایتان را از منطقه خارج کنید؟»

این ماموریت همچنین مستلزم کنترل کامل یک کریدور هوایی خواهد بود تا ارتش بتواند نیروها و محموله را به مکانی امن منتقل کند.

گلدبرگ گفت: «گزارش‌هایی دیده‌ایم که نشان می‌دهد ایران تاسیسات اصفهان را مستحکم‌تر کرده، تله‌های انفجاری کار گذاشته و احتمالا نیروهایی را نیز در پیرامون آن مستقر کرده است.»

او افزود: «در حال حاضر هیچ عنصر غافلگیری وجود ندارد. اهداف ثابت هستند. ما می‌دانیم کجا هستند. ایرانی‌ها هم می‌دانند کجا هستند.»

بر اساس گزارشی که سی‌ان‌ان ماه گذشته منتشر کرد، حکومت ایران در آستانه احتمال یورش به تاسیسات اصفهان، در تونل‌های این مجموعه مین و مواد منفجره کار گذاشته است.

گفته می‌شود تاسیسات واقع در «کوه کلنگی» در نطنز اکنون محل نگهداری صدها سانتریفیوژ حکومت ایران است.

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حکومت ایران صدها سانتریفیوژ را به تاسیساتی در دل کوه کلنگ گزلا منتقل کرده، اکنون از این تاسیسات نیز به‌عنوان یک هدف احتمالی نام برده می‌شود.

گلدبرگ گفت: «نمی‌دانیم چه تعداد سانتریفیوژ آن پایین وجود دارد. آیا قرار است آنها را واقعا باز کنند، نابود کنند یا بیرون بیاورند؟ منظورم این است که اگر مجبور باشید داخل کوه کلنگ گزلا یک ماموریت عملیات ویژه انجام دهید، محتمل‌ترین دلیلش این است که فکر می‌کنید نمی‌توانید این تاسیسات را با حمله هوایی فروریزید.»

به‌نوشته نیویورک‌پست تصمیم درباره اینکه آیا حملات هوایی به‌تنهایی کافی خواهند بود یا نه، به میزان اطلاعات جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره نقشه تاسیسات و نقاط ضعف ساختمان بستگی دارد؛ مشابه بمب‌های سنگرشکنی که «پاشنه آشیل» تاسیسات به‌شدت مستحکم فردو، یعنی کانال تهویه آن، را هدف قرار دادند.

گلدبرگ گفت: «این یک ماموریت تخریب است. اگر بخواهید وارد تاسیسات شوید، هدفتان این خواهد بود که تاسیسات را فروریزید.»

به‌نوشته نیویورک‌پست برخلاف اصفهان و فردو، آمریکا ممکن است بتواند در کوه کلنگ گزلا به موفقیتی سریع دست یابد.

گلدبرگ با اشاره به عملیاتی که در آن نیکلاس مادورو، دیکتاتور سابق ونزوئلا، در مجموعه ریاست‌جمهوری در کاراکاس بازداشت شد، گفت: « عملیات در کوه کلنگ گزلا بالقوه می‌تواند شبیه عملیات مادورو باشد. چون نفوذ می‌کنید، مواد منفجره را کار می‌گذارید و خارج می‌شوید.»