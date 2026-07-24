این روزنامه این حملات را نخستین اقدام تلافی‌جویانه مستقیم این دو کشور علیه تهران خوانده و آن را نشان‌دهنده موقعیت دشواری دانسته است که کشورهای عربی با ادامه جنگ در آن گرفتار شده‌اند.

به‌گفته برخی از این منابع، این حملات هوایی که اوایل ماه جاری انجام شد و انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و همچنین دیگر تاسیسات نظامی را هدف قرار داد، بازتاب‌دهنده محاسبات تازه کشورهای عربی در مواجهه با جنگی طولانی است که خطر درگیر کردن هرچه بیشتر آنها را به همراه دارد

این منابع جمعه دوم مرداد به وال‌استریت ژورنال گفتند امارات متحده عربی، که در مراحل ابتدایی جنگ چندین بار به ایران حمله کرده بود، اطلاعات مربوط به اهداف و همچنین پوشش هوایی دفاعی برای این حملات فراهم کرد؛ اقدامی که نشانه‌ای از شکل‌گیری همکاری میان کشورهای عربی برای مقابله با جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته حملات تلافی‌جویانه خود را عمدتا بر بحرین و کویت متمرکز کرده است؛ دو کشوری که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند.

این دو کشور حوزه خلیج فارس نیروهای هوایی نسبتا کوچکی دارند که به جنگنده‌های آمریکایی و اروپایی مجهز هستند، اما به گفته افراد آگاه، نمی‌خواستند اجازه دهند تهران بدون پرداخت هزینه به حملات خود علیه آنها ادامه دهد.

امارات متحده عربی اعلام کرده از کاهش تنش‌ها در منطقه، از جمله بازگشایی کامل تنگه هرمز مسیر حیاتی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، حمایت می‌کند.

وزارت امور خارجه امارات همچنین حملات به کویت و بحرین را محکوم کرده و گفته است این کشور «همبستگی کامل خود را با این کشورها اعلام می‌کند و بار دیگر حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفاظت از امنیت و ثبات آنها انجام می‌شود، مورد تاکید قرار می‌دهد.»

سخنگویان دولت‌های کویت و بحرین به درخواست‌های وال‌استریت ژورنال درباره حملات این دو کشور به اهدافی در خاک ایران پاسخ ندادند.

به‌نوشته این روزنامه، معضل بحرین و کویت در واقع بازتاب وضعیت گسترده‌تری در سراسر خلیج فارس است؛ جایی که دولت‌های عربی میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بسیار بزرگ‌تر و خشمگین در ایران گرفتار شده‌اند.

این کشورها در مجموع بخش عمده فشار و خسارات ناشی از حملات جمهوری اسلامی در طول جنگ را متحمل شده‌اند و اکنون با این احتمال روبه‌رو هستند که یک رویارویی طولانی‌مدت شکل بگیرد؛ جنگی که امنیت و اقتصاد آنها را تهدید می‌کند.

دینا اسفندیاری، تحلیلگر خاورمیانه در بلومبرگ اکونومیکس، به وال‌استریت ژورنال گفت: «ادامه جنگ به شکلی که اکنون در حال پیش رفتن است، بدترین سناریو ممکن برای کشورهای حوزه خلیج فارس.»

او افزود: «دلیلش این است که چنین شرایطی به آنها فرصت بازسازی و حفظ تصویر خود به‌عنوان پناهگاهی برای ثبات در منطقه‌ای بی‌ثبات را نمی‌دهد. این وضعیت اساس الگوهای آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

وال‌استریت ژورنال پیش از این گزارش داده بود که امارات متحده عربی از همان مراحل ابتدایی وارد این درگیری شد و از آغاز جنگ ده‌ها حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داد. این حملات تا یک روز پس از اعلام آتش‌بس در ماه آوریل ادامه یافت.

جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر عموما از حمله به امارات خودداری کرده است، هرچند اوایل ماه جاری دو نفت‌کش اماراتی را هدف قرار داد.

کویت و بحرین در موقعیتی به‌ویژه دشوار قرار دارند. اسفندیاری گفت هیچ‌یک از این دو کشور طی دهه‌های گذشته روابط خوبی با جمهوری اسلامی نداشته‌اند و در موج اخیر درگیری‌ها نیز از اهداف اصلی بوده‌اند.

اکنون حکومت ایران حملات خود را تشدید کرده و زیرساخت‌های حیاتی‌تری را در این کشورها هدف قرار می‌دهد.

وزارت امور خارجه کویت یک‌شنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی یک نیروگاه برق و یک تاسیسات آب‌شیرین‌کن را هدف قرار داده است. کویت این اقدام را تهدیدی علیه شهروندان این کشور و تشدید خطرناک تنش‌ها خواند.

کشورهایی مانند عمان و قطر مدت‌هاست تلاش کرده‌اند میان جمهوری اسلامی و غرب موازنه برقرار کنند و تمایل اندکی برای رویارویی با تهران نشان داده‌اند.

به‌گفته افراد آگاه از موضوع، عربستان سعودی نیز در مراحل ابتدایی جنگ همراه با امارات متحده عربی به اهدافی در خاک ایران حمله کرد، اما اکنون در حال ارزیابی موضع خود است.

دولت‌های عربی منطقه امیدوار بودند جنگ به‌سرعت پایان یابد تا بتوانند دوباره بر اقتصاد خود تمرکز کنند اما اکنون این درگیری وارد پنجمین ماه خود شده است، بدون آنکه نشانه‌ای وجود داشته باشد که یکی از طرفین به خواسته‌هایش رسیده یا قصد عقب‌نشینی داشته باشد.

صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به‌دلیل تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز به‌شدت مختل شده است.

این هفته تهدید تازه‌ای نیز با محاصره دریای سرخ و حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها پدیدار شد.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، گردشگری در منطقه تقریبا متوقف شده و سرمایه‌گذاری نیز تحت فشار قرار گرفته است.

دولت‌های عربی اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا ممکن است برای باز کردن مسیرهای حیاتی تجارت خود ناچار شوند رویکرد تهاجمی‌تری در پیش بگیرند.

عمر کریم، پژوهشگر سیاست عربستان سعودی و ژئوپلیتیک خلیج فارس در دانشگاه بیرمنگام، به وال‌استریت ژورنال گفت: «فکر می‌کنم کشورهای خلیج فارس دارند به این نتیجه می‌رسند که این جنگ برای مدتی ادامه خواهد داشت.»

او افزود: «این در نهایت به این معناست که آنها ناچار خواهند شد آشکارا با ایران مقابله کنند.»

به گفته او، دولت‌های منطقه حتی شروع به بررسی ایده تغییر حکومت در تهران کرده‌اند، «زیرا ادامه هم‌زیستی در یک منطقه با این حکومت در ایران، عملا به معنای قرار گرفتن تحت سلطه هژمونیک جمهوری اسلامی خواهد بود.»