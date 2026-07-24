نیویورک‌تایمز روز جمعه دوم مرداد گزارش داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از دیدگاه‌های مجتبی خامنه‌ای عمدتا بر اطلاعاتی استوار است که پیش از آغاز جنگ جمع‌آوری شده‌اند. بر اساس این ارزیابی، او برخلاف علی خامنه‌ای، تردیدهای پدرش را درباره ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و از تولید تسلیحات پیشرفته هسته‌ای حمایت می‌کند.

مجتبی خامنه‌ای تاکنون به‌طور علنی خواستار ساخت بمب هسته‌ای نشده است. او در مواضع عمومی خود بر حفظ توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده، اما مستقیما از ضرورت دستیابی ایران به چنین سلاحی سخن نگفته است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، مقام‌های آمریکایی معتقدند حکومت تندروتری که پس از کشته شدن شماری از رهبران پیشین جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل شکل گرفت، برای توسعه تسلیحات پیشرفته هسته‌ای جاه‌طلبی‌هایی دارد. این دولت همچنین تلاش کرده است کنترل بیشتری بر تنگه هرمز اعمال کند و در مذاکرات نیز طرفی دشوار بوده است.

این گزارش هشدار می‌دهد اگر جنگ آمریکا و اسرائیل، تهران را به جای دور کردن از سلاح هسته‌ای به سوی آن سوق داده باشد، چنین نتیجه‌ای یکی از پیامدهای مهم کشته شدن علی خامنه‌ای و تلاش‌های اولیه دولت دونالد ترامپ برای حرکت در مسیر تغییر حکومت خواهد بود.

اطلاعات موجود به پیش از جنگ مربوط است

مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند که بیشتر اطلاعات درباره دیدگاه‌های مجتبی خامنه‌ای به پیش از جنگ بازمی‌گردد. رهبر جدید جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ به‌شدت مجروح شد و از آن زمان ارتباطات و حضورهای عمومی خود را محدود کرده است.

به گفته این مقام‌ها، این محدودیت هم به جراحات او مربوط می‌شود و هم به نگرانی از هدف قرار گرفتن در یک حمله هوایی. ارزیابی واشینگتن این است که مجتبی خامنه‌ای همچنان کنترل حکومت را در دست دارد، اما از اقتدار مطلق و نفوذ پدرش برخوردار نیست؛ رهبری که بیش از ۳۶ سال در راس جمهوری اسلامی قرار داشت.

انتشار این ارزیابی هم‌زمان با بررسی احتمال تشدید عملیات نظامی علیه حکومت ایران از سوی ترامپ صورت گرفته است. نیویورک‌تایمز نوشت نتیجه‌گیری نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال تمایل رهبر جدید جمهوری اسلامی به ساخت بمب هسته‌ای می‌تواند توجیه دیگری برای گسترش حملات آمریکا فراهم کند.

جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژها را جابه‌جا کرده است

مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز اقدامی برای از سر گرفتن برنامه هسته‌ای خود انجام نداده، اما برای حفظ تجهیزات و دارایی‌های هسته‌ای‌اش گام‌هایی برداشته است. این اقدامات پس از حملات سال گذشته آمریکا به مراکز کلیدی هسته‌ای و همچنین در جریان وقفه‌های جنگ کنونی انجام شده‌اند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی دست‌کم بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه‌ای زیرزمینی و به‌شدت حفاظت‌شده در مرکز کشور منتقل کرده است. آمریکا این محل را «کوه کلنگ» می‌نامد. وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود نهادهای اطلاعاتی اسرائیل جابه‌جایی سانتریفیوژها به این منطقه را ردیابی کرده‌اند.

انتقال سانتریفیوژها می‌تواند نخستین گام برای بازسازی توان غنی‌سازی باشد، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند در شرایط کنونی، هدف اصلی جمهوری اسلامی احتمالا حفظ تجهیزات و انتقال آنها به محلی خارج از برد بمب‌های آمریکا است.

ترامپ در ژوئن ۲۰۲۵ دستور حمله به سه مرکز کلیدی هسته‌ای ایران را صادر کرد. در جریان این عملیات، بمب‌افکن‌های رادارگریز بی‌ـ۲ بزرگ‌ترین بمب‌های متعارف موجود در زرادخانه نیروی هوایی آمریکا را بر تاسیسات فردو و نطنز فرو ریختند و مرکز هسته‌ای اصفهان نیز با موشک‌های تاماهاوک هدف قرار گرفت.

رییس‌جمهوری آمریکا پس از این حملات مدعی شد تاسیسات هسته‌ای ایران کاملا نابود شده‌اند، اما ارزیابی‌های اولیه اطلاعاتی محتاطانه‌تر بودند و نشان می‌دادند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها چند ماه به عقب افتاده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، اگر جمهوری اسلامی بلافاصله تعمیر سانتریفیوژها یا غنی‌سازی در مراکز دیگر را آغاز می‌کرد، خسارت‌های واردشده احتمالا برنامه هسته‌ای را تنها حدود شش ماه عقب می‌انداخت. با این حال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران نه همه تاسیسات آسیب‌دیده را بلافاصله از زیر آوار خارج کرد و نه غنی‌سازی را در محل دیگری از سر گرفت. در نتیجه، حملات دست‌کم پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌اند.

تاسیسات زیرزمینی در برابر بمب‌ها مقاوم است

مجموعه «کوه کلنگ» در حملات تابستان گذشته هدف قرار نگرفت و به گفته چند مقام آمریکایی، انهدام آن برای ارتش ایالات متحده بسیار دشوارتر خواهد بود. بخش‌های زیرزمینی این مجموعه در عمقی قرار دارند که قدرتمندترین بمب‌های متعارف آمریکا نیز نمی‌توانند به آن نفوذ کنند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از بررسی خسارت‌های فردو به میزان نفوذ بمب‌های آمریکایی پی بردند و اکنون اطمینان دارند تالارهای زیرزمینی عمیق‌تر این مجموعه از حملات هوایی متعارف در امان خواهند بود.

با این حال، تهران نگران است نیروهای آمریکایی عملیاتی کماندویی علیه این مرکز انجام دهند و با ورود زمینی به تاسیسات، آن را از درون منهدم کنند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داده‌اند جمهوری اسلامی برای جلوگیری از چنین حمله‌ای، نیروهای زمینی خود را به این منطقه منتقل کرده است.

ترامپ این هفته «کوه کلنگ» را به حمله تهدید کرد، هرچند هم‌زمان گفت آمریکا هیچ فعالیت هسته‌ای در آن مشاهده نکرده است. مقام‌های آمریکایی این سخنان را اشاره‌ای به آن دانسته‌اند که تهران، با وجود انتقال تجهیزات، هنوز غنی‌سازی یا فعالیت‌های هسته‌ای دیگر را در این محل آغاز نکرده است.

آنها از توضیح درباره طرح‌های احتمالی حمله به این مرکز خودداری کرده‌اند، اما گفته‌اند طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها و اهداف احتمالی به ترامپ ارائه شده و پیش‌بینی اینکه او حمله به کدام هدف را تایید خواهد کرد، ممکن نیست.

ذخیره اورانیوم غنی‌شده همچنان در دسترس است

با وجود خسارت‌های واردشده به مراکز هسته‌ای ایران، اجزای اصلی لازم برای ساخت بمب همچنان باقی مانده‌اند. مهم‌ترین مورد، ذخیره اورانیوم با غنای بالای ایران است که به گفته مقام‌های آمریکایی دست‌نخورده و در دسترس تهران قرار دارد.

علی خامنه‌ای پیش‌تر با صدور یک «حکم مذهبی یا فتوا»، استفاده ایران از سلاح هسته‌ای را ممنوع کرده بود. این موضع در سال ۲۰۰۵ به‌طور رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، این فتوا محدودیت‌هایی داشت: استفاده از بمب هسته‌ای را منع می‌کرد، اما مانع توسعه کلی برنامه هسته‌ای یا برداشتن گام‌هایی به سوی تسلیحاتی کردن آن نمی‌شد. حتی پس از صدور فتوا، عناصر تندروتر حکومت خواهان آن بودند که جمهوری اسلامی توانایی ساخت سریع سلاح هسته‌ای را به دست آورد.

ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا که بر اظهارات علنی و مکالمات رهگیری‌شده پیش از جنگ استوار است، نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای تردیدهای پدرش را نداشته و به تولید یک سلاح هسته‌ای پیشرفته علاقه‌مند بوده است.

رهبر جدید به دنبال کلاهک پیشرفته‌تری است

مقام‌های آمریکایی در پایان دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن گفته بودند جمهوری اسلامی راه‌های تولید نوعی سلاح هسته‌ای ابتدایی را بررسی می‌کند؛ سلاحی احتمالا مشابه بمب هیروشیما که انتقال و استفاده از آن دشوار است، اما می‌تواند تا اندازه‌ای قدرت بازدارندگی ایجاد کند.

بر اساس ارزیابی تازه آمریکا، مجتبی خامنه‌ای چنین سلاح ابتدایی‌ای را چندان مفید نمی‌داند و در عوض، ظاهرا از ساخت نوعی کلاهک گرماهسته‌ای حمایت می‌کند که در آینده بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشکی دوربرد نصب کرد.

رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنین از توافقی که حکومت ایران و آمریکا در ماه خرداد امضا کردند و بر اساس آن تهران متعهد می‌شد به دنبال سلاح هسته‌ای نرود، فاصله گرفته است. او گفته بود اجازه انعقاد این توافق را داده، اما «از نظر اصولی» با آن موافق نبوده است.

جنگ ممکن است انگیزه تهران را افزایش داده باشد

رزماری کلانیک، مدیر برنامه خاورمیانه در اندیشکده «اولویت‌های دفاعی» که با مداخلات نظامی آمریکا مخالفت دارد، به نیویورک‌تایمز گفت جنگ و اعلام آمادگی احتمالی واشینگتن برای کمک به عربستان سعودی در ساخت تاسیسات غنی‌سازی، احتمال حرکت ایران به سوی سلاح هسته‌ای را «به‌طور چشمگیری افزایش داده است».

او گفت جمهوری اسلامی اکنون انگیزه بیشتری دارد تا با دستیابی به سلاح هسته‌ای، آمریکا و اسرائیل را از تلاش‌های آینده برای فروپاشاندن حکومت یا ساختار دولت ایران بازدارد. به گفته او، جنگ می‌تواند نتیجه‌ای برخلاف هدف اعلام‌شده خود، یعنی جلوگیری از گسترش توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، داشته باشد.

مقام‌های آمریکایی نیز گفته‌اند مقام‌های جمهوری اسلامی که پیش از جنگ در بحث‌های داخلی استدلال می‌کردند تنها سلاح هسته‌ای می‌تواند مانع حمله اسرائیل یا آمریکا شود، اکنون معتقدند تحولات اخیر موضع آنان را تقویت کرده است.

