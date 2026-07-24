سه منبع پاکستانی در عین حال به رویترز گفتند که پاکستان در پی ابتکاری که چین آغاز کرده است، در حال بررسی راهی برای ازسرگیری مذاکرات متوقف‌شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی با هدف پایان دادن به جنگ نزدیک به پنج‌ماهه دو کشور است.

این منابع گفتند گفت‌وگوهای مقدماتی در جریان سفر اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، به اسلام‌آباد در این هفته انجام شد. این دومین سفر مومنی به پاکستان در ۱۰ روز گذشته بود.

بر اساس بیانیه‌های دولت پاکستان، مومنی که از فرماندهان سپاه و از چهره‌های نزدیک به فرماندهی کنون سپاه پاسداران محسوب می‌شود، این هفته با رهبران دولت پاکستان و عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، دیدار کرد.

هر سه منبع هشدار دادند که موانع موجود بر سر راه هرگونه مذاکره با آمریکا همچنان جدی است.

بسته شدن تنگه هرمز به چین آسیب می‌زند

به‌نوشته رویترز پاکستان به‌عنوان یک میانجی بالقوه در آینده، خود را در موقعیتی به‌طور فزاینده پیچیده یافته است.

اوایل این هفته، حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند که عربستان سعودی را تحت محاصره دریایی قرار می‌دهند. عربستان سعودی متحد نزدیک پاکستان است و سال گذشته یک پیمان دفاع متقابل با این کشور امضا کرد.

پاکستان به حمایت مالی عربستان سعودی متکی است و اسلام‌آباد حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان را به‌شدت محکوم کرده است. اگر چنین به نظر برسد که پاکستان بیش از حد پذیرای استدلال‌های جمهوری اسلامی است، این مساله می‌تواند خطر نارضایتی ریاض را در پی داشته باشد.

اما اسلام‌آباد به شکل مشابهی به پکن نیز وابسته است؛ چین نیز یکی از حامیان مالی مهم پاکستان است و از نظر اقتصادی به یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک برای بازگشایی مسیرهای کلیدی تجارت در خاورمیانه علاقه‌مند است.

هر سه منبع پاکستانی به رویترز گفتند اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، در سفر هفته گذشته خود به چین، تلاش جدید برای برقراری صلح در خاورمیانه را نیز با مقام‌های چینی در میان گذاشت.

یک مقام دولت پاکستان گفت: «چینی‌ها ناراضی هستند، زیرا حملات حکومت ایران به دیگر کشورهای خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز به منافع آنها آسیب می‌زند.»

اختلال در دریای سرخ نیز به یکی دیگر از مسیرهای مهم تجاری که پکن به آن متکی است، ضربه خواهد زد.

اسحاق دار و بخش روابط عمومی ارتش پاکستان به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «چین از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و دیگر طرف‌ها حمایت می‌کند.»

این وزارت‌خانه افزود که چین همچنان «نقشی فعال در بازگرداندن هرچه سریع‌تر صلح و آرامش به منطقه خلیج فارس در خاورمیانه» ایفا خواهد کرد.

مقام پاکستانی: توقف حملات ضروری است

پکن بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و خریدار اصلی نفت خام صادراتی ایران، با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، است و از تخفیف قابل توجه قیمت این منبع انرژی بهره می‌برد.

چین طی سال‌های گذشته همچنین حمایت خود از بخش امنیتی ایران را از طریق ارسال قطعات دارای کاربرد دوگانه، تجهیزات تراشه و سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای افزایش داده است، هرچند از زمان آغاز جنگ تاکنون آشکارا کمکی نظامی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نداده است.

پکن همواره از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان حمایت کرده و در ماه مارس نیز فرستاده ویژه خود را برای انجام یک سفر دیپلماتیک رفت‌وبرگشتی در خاورمیانه اعزام کرده بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه دوم مرداد در پستی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشیال نوشت که شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به او گفته‌اند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت و او این اظهارات را باور می‌کند.

ترامپ افزود: «اگر آنها چنین کاری انجام دهند، برایشان بسیار بد خواهد بود؛ چرا که قطعا به نفعشان نیست.»

ترامپ نوشت: «رییس‌جمهوری شی، در دیدار اخیر ما در پکن، به من گفت که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد داد یا سلاحی به آن نخواهد فروخت؛ این اظهارنظر شامل شرکت‌های چینی نیز می‌شود. با توجه به روابطی که داریم، من حرف او را باور می‌کنم و علاوه بر آن، من نیز در حال انجام لطف‌های بسیار بزرگی در حق او هستم.»

او نوشت: «به همین ترتیب، رییس‌جمهوری پوتین، با وجود جنگ وحشتناکی که در اوکراین در جریان است (روابط همچنان حفظ شده، همان‌طور که با رییس‌جمهور زلنسکی نیز حفظ شده است)، به من گفت که به ایران سلاح نخواهد فروخت. او درک می‌کند که من به اوکراین سلاح نمی‌فروشم، بلکه به کشورهای عضو ناتو می‌فروشم. آنها قیمت کامل را پرداخت می‌کنند و اینکه این سلاح‌ها چگونه توزیع می‌شوند، من هیچ اطلاعی ندارم.»

ترامپ همچنین نوشت: «بنابراین، دو کشور بزرگ که مردم بیشتر در ارتباط با ایران از آنها صحبت می‌کنند، از نظر من در این موضوع مشارکت ندارند.»

آمریکا و جمهوری اسلامی در ماه ژوئن، پس از میانجی‌گری پاکستان و قطر، یک یادداشت تفاهم با هدف حرکت به سوی پایان دادن به جنگ امضا کردند. قرار بود این توافق یک بازه ۶۰ روزه برای مذاکرات درباره یک توافق دائمی فراهم کند.

اما مذاکرات غیرمستقیم هیچ پیشرفتی به همراه نداشت. هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق متهم کردند و درگیری‌ها از سر گرفته شد.

حوثی‌ها پنج‌شنبه اعلام کردند در چارچوب محاصره دریایی خود، دو نفت‌کش سعودی را هدف قرار داده‌اند؛ اقدامی که در کنار بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز، خطر ایجاد دومین گلوگاه برای عرضه جهانی نفت را به وجود آورده است.

این تشدید تنش‌ها، هم اهمیت و حساسیت تلاش‌های دیپلماتیک تازه پاکستان را افزایش داده و هم موانع پیش روی آن را بیشتر کرده است.

پیش از این اکسیوس گزارش داده بود که تهران آخرین پیشنهادهای میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس ۱۰ روزه را نپذیرفته است.

دونالد ترامپ، پنج‌شنبه به این رسانه گفت به تصمیم‌گیری برای از سرگیری عملیات رزمی عمده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ عملیاتی که به گفته او «بزرگ‌تر و گسترده‌تر» از عملیات خشم حماسی خواهد بود.

او زمانی برای انجام این حمله تعیین نکرد، اما به نظر می‌رسد که وقوع جنگی تمام‌عیار اجتناب‌ناپذیر است و سطح درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی به‌زودی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

دولت آمریکا و سفارت‌خانه‌های این کشور در اسرائیل و عراق به شهروندان آمریکایی در خاورمیانه هشدار داده و از آنها خواسته‌اند اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دهند و برای بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی در این منطقه آماده باشند.