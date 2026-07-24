این منبع آگاه سه‌شنبه ۳۰ تیر به ایران‌اینترنشنال گفت، چند زندانی شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر‌ در پی ابتلا به بیماری‌های عفونی جان باختندو مسئولان زندان پیکرهای آنها را شبانه و بدون اطلاع‌رسانی عمومی از زندان خارج کردند. شمار دقیق جان‌باختگان و هویت آنان تاکنون مشخص نیست.

این منبع مطلع وضعیت بهداشتی زندان را «غیرقابل ‌باور» توصیف کرد و گفت شمار زیادی از زندانیان به عفونت‌های دستگاه تنفسی، سینه و ریه مبتلا شده‌اند، اما دسترسی آنها به پزشک، دارو و حتی آنتی‌بیوتیک‌های ابتدایی بسیار محدود است.

به گفته این منبع، زندانیان برای مراجعه به بهداری باید نام‌نویسی کنند و از هر اتاقِ حدود ۴۰ نفره، تنها دو نفر در هفته می‌توانند به مرکز درمانی زندان مراجعه کنند. این محدودیت در حالی اعمال می‌شود که گزارش‌هایی از گسترش بیماری‌های عفونی و مننژیت در میان زندانیان منتشر شده است.

این منبع به نقل از زندانیان وضعیت زندان را این‌طور توصیف کرد: «غذای زندان بسیار کم و بی‌کیفیت است. گاهی یک مرغ میان ۱۳ زندانی تقسیم می‌شود و همراه آن تنها مقدار کمی برنج در اختیارشان قرار می‌گیرد. در مقابل، فروشگاه زندان انواع کالاها، از جمله سیگار، فلاسک چای، نوشیدنی، قهوه و غذای سرد و گرم را با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ معمول به زندانیان می‌فروشد. این منبع آگاه تاکید کرد دسترسی زندانیان کم‌بضاعت به مواد غذایی و اقلام ضروری دشوار شده است.»

طبق گفته‌های این منبع، توزیع متادون نیز در زندان دستگرد متوقف شده و زندانیانِ تحتِ درمانِ وابستگی به مواد مخدر، هر روز از ساعت هفت صبح برای دریافت قرص «ب۲» یا بوپرنورفین در صف می‌ایستند. به گفته این منبع، مسئولان بهداری این قرص را ابتدا پودر می‌کنند و سپس در اختیار زندانیان قرار می‌دهند.

این منبع نسبت به نحوه تجویز گسترده بوپرنورفین و وابسته شدن شماری از زندانیان به این دارو ابراز نگرانی کرد و گفت نبود نظارت پزشکی و برنامه درمانی مناسب، مشکلات جسمی و روانی زندانیان را تشدید کرده است.

شرایط بحرانی زندانیان تنها به زندان دستگرد اصفهان محدود نمی‌شود. ۲۲ تیر چند زندانی امنیتی محبوس در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان محبوس در این زندان به جای خواب کافی، آب گرم و دارو دسترسی ندارند و در معرض ابتلا به انواع بیماری‌ها قرار گرفته‌اند.

طبق روایت این منابع، تعداد زندانیان در ماه‌های اخیر دست‌کم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.

۱۶ تیر نیز تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۶ این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمام‌ها در این زندان خبر دادند و گفتند این اقدامات برای اعمال فشار بر آنان انجام شده است.