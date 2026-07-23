دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در سخنرانی چهارشنبه خود در ایالت جورجیا گفت جمهوری اسلامی هنوز برای توافق آماده نیست، اما «خیلی زود آماده خواهد شد.»

ترامپ با اشاره به مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «هر بار توافقی می‌کنند، می‌خواهند آن را تغییر دهند و یا موارد دیگر.» او افزود «سه هفته پیش هم تصور نمی‌کرد که توافقی با این حکومت حاصل خواهد شد»، زیرا به گفته او «جمهوری اسلامی همواره توافق‌های خود را نقض کرده است».

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده به تنگه هرمز نیازی ندارد، اما «چون نمی‌توانیم اجازه دهیم حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، وارد عمل می‌شویم.» او با اشاره به تولید نفت آمریکا و ونزوئلا گفت این دو کشور روی هم حدود ۶۲ درصد بازار نفت جهان را در اختیار دارند.

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ترامپ افزود آمریکا در قبال جمهوری اسلامی «در حال پیروزی» است و گفت اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.

او همچنین گفت جمهوری اسلامی چهار ماه پیش، بیش از ۵۲ هزار معترض ایرانی را در خیابانها کشته است ولی رسانه‌های آمریکا، به این موضوع نمی‌پردازند.

او تنش جاری با جمهوری اسلامی را در مجموع برای آمریکا «یک درگیری کوچک» توصیف کرد و گفت به رغم این وضعیت، بازار سهام آمریکا رکورد خوبی زده است. ترامپ همچنین پیش‌بینی کرد قیمت نفت به زودی کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است از قیمت پیش از آغاز این درگیری هم پایین‌تر برود.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد دولت خود گفت آمریکا در ۱۸ ماه گذشته متحول شده، مرزهای این کشور امن شده، تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری به آمریکا سرازیر شده است. او همچنین با اشاره به ایران و ونزوئلا گفت آمریکا «از همیشه قدرتمندتر» شده و تنها در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.