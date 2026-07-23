در نخستین روز مرداد، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده وارد مرحله تازه‌ای شد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر اینکه تهران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، از بررسی گزینه ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران خبر داد و هشدار داد در صورت ادامه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها، جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. همزمان، مارکو روبیو نیز اعلام کرد تهران هنوز برای توافق آماده نیست و آمریکا تا تغییر رویکرد جمهوری اسلامی، فشارهای نظامی را ادامه خواهد داد. در مقابل، عباس عراقچی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی با رد مواضع واشینگتن، آمریکا را به پرداخت «بهای سنگین‌تر» در صورت ادامه سیاست‌هایش تهدید کردند.

در عرصه میدانی، گزارش‌هایی از ادامه حملات آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، از جمله در کنارک، قشم و برخی مناطق دیگر منتشر شد و همزمان گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال گسترش دامنه عملیات آمریکا، از جمله بررسی گزینه‌های محدود زمینی برای کنترل سواحل و جزایر ایران، افزایش یافت. سنتکام نیز اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی، تاکنون چندین کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده و یک کشتی را از کار انداخته است؛ اقدامی که فشار بر تجارت دریایی ایران را افزایش داده است.

همزمان، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش‌های عربستان سعودی در دریای سرخ، موج گسترده‌ای از محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت. اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه، پاکستان، مصر، اردن، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان نسبت به تهدید آزادی کشتیرانی هشدار دادند و بر ضرورت توقف این حملات تاکید کردند. افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی نیز باعث رشد بهای نفت برنت تا حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه شد.

در حوزه دیپلماتیک، سفر نخست‌وزیر عراق به تهران و دیدار او با مقام‌های جمهوری اسلامی از مهم‌ترین تحولات روز بود. تهران تاکید کرد این سفر با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا انجام نمی‌شود، هرچند همزمان گزارش‌هایی از ادامه تلاش‌های میانجی‌ها برای کاهش تنش منتشر شد. در همین حال، اکسیوس گزارش داد جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفته و واشینگتن نیز معتقد است تهران هنوز آمادگی لازم برای توافق را ندارد.

در داخل ایران نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر آمادگی نظامی و ادامه مقابله با آمریکا، از طرح‌هایی برای «تامین امنیت تنگه هرمز» و برخورد قاطع با هرگونه اقدام نظامی سخن گفتند. همزمان، تهدیدهای لفظی میان تهران، واشینگتن، اسرائیل و بریتانیا ادامه یافت و مجموعه این تحولات نشان داد که با وجود ادامه پیام‌های دیپلماتیک، فضای حاکم بر روابط ایران و آمریکا همچنان تحت تاثیر تشدید رویارویی نظامی، فشارهای اقتصادی و نگرانی‌های فزاینده امنیتی قرار دارد.