این طرح روز چهارشنبه با ۲۱۶ رای موافق در برابر ۲۱۴ رای مخالف به تصویب رسید. همه دموکراتها و شماری از جمهوریخواهان با آن مخالفت کردند.
در این بسته، ۶۰ میلیارد دلار برای پنتاگون و ۱۳ میلیارد دلار برای دیگر نیازهای امنیت ملی در نظر گرفته شده است. جمهوریخواهان میگویند بخش بزرگی از این منابع برای حفظ آمادگی نیروهای نظامی، پرداخت حقوق سربازان و ادامه عملیات آمریکا در جنگ با حکومت ایران ضروری است.
تصویب این بودجه در حالی صورت گرفت که کنگره بر سر جنگ با [حکومت] ایران در بنبست قرار دارد. قانونگذاران تاکنون نه توانستهاند حملات نظامی ترامپ را متوقف کنند و نه مجوز رسمی استفاده از نیروی نظامی آمریکا را صادر کردهاند. همزمان، به نوشته آسوشیتدپرس تامین میلیاردها دلار از پول مالیاتدهندگان برای ادامه جنگ نیز به موضوعی مناقشهبرانگیز تبدیل شده است.
براساس نظرسنجی اخیر آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقات امور عمومی نورک، بیشتر آمریکاییها با راهبرد ترامپ در قبال ایران مخالفاند.
بحث بر سر تامین هزینههای جنگ در شرایطی شدت گرفته است که شمار نیروهای نظامی آمریکایی کشتهشده در خاورمیانه به ۱۸ نفر رسیده است. ترامپ نیز بهتازگی در مراسم انتقال رسمی پیکر چهار نظامی کشتهشده در منطقه شرکت کرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این هفته در جلسهای پرتنش به سناتورها گفت که پنتاگون با کمبود نقدینگی روبهرو شده است؛ با وجود آنکه در لایحه بزرگ بودجه سال گذشته، یک بودجه یکباره ۱۵۰ میلیارد دلاری به این وزارتخانه اختصاص یافته بود.
جودی آرینگتون، نماینده جمهوریخواه تگزاس و رییس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، هدف بخش نظامی این طرح را «تامین گلوله و بمب برای تمام کردن کار» توصیف کرد.
مایک راجرز، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، نیز گفت: «فارغ از اینکه درباره رویدادهای جاری چه نظری دارید، این منابع برای حفظ آمادگی نیروهای رزمی، پرداخت حقوق نظامیان و تامین امنیت کشور ضروری است.»
در مقابل، دموکراتها میگویند این منابع باید در داخل آمریکا و برای کاهش هزینههای زندگی شهروندان صرف شود.
پیت آگیلار، رییس فراکسیون دموکراتهای مجلس نمایندگان، گفت: «جمهوریخواهان قصد دارند دهها میلیارد دلار برای جنگ شکستخورده ترامپ در ایران هزینه کنند. فکر کنید بهجای آن چه کارهایی میتوانستیم با این منابع انجام دهیم.»
حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان، نیز جمهوریخواهان را متهم کرد که برای حفظ «ماشین جنگی ترامپ»، منابع مورد نیاز کودکان گرسنه، سالمندان و کهنهسربازان را کاهش دادهاند.
مخالفت با این طرح تنها به دموکراتها محدود نبود. کوین کیلی، نماینده مستقل کالیفرنیا که پیشتر جمهوریخواه بود، گفت هر لایحهای برای تامین هزینه جنگ باید با حمایت هر دو حزب تصویب شود. او همچنین خواستار نقش پررنگتر کنگره در پایان دادن به جنگ شد و گفت طرح کنونی چنین روندی را آغاز نمیکند.
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان نیز درباره این بسته اتفاق نظر نداشتند. شماری از محافظهکاران به این دلیل که کاهش هزینهای برای جبران مخارج جدید پیشبینی نشده است، با آن مخالفت کردند.
با این حال، مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، طرح را پیش برد. او اقدام یکجانبه جمهوریخواهان را بهترین فرصت برای عبور دادن اولویتهای ترامپ از کنگرهای دوپاره میداند.
جمهوریخواهان برای تصویب این بسته به روند موسوم به «تطبیق بودجه» متوسل شدهاند؛ سازوکاری که امکان تصویب طرح با رای اکثریت را فراهم میکند و راه استفاده از «فیلیباستر» برای متوقف کردن آن در سنا را میبندد.
این سومین بار است که رهبران جمهوریخواه از این سازوکار استفاده میکنند. آنها تابستان گذشته نیز با همین روش، لایحه بزرگ کاهش مالیاتها و هزینههای ترامپ را تصویب کردند و امسال بودجه وزارت امنیت داخلی را، با وجود مخالفت دموکراتها با تامین مالی برنامه اخراج گسترده مهاجران، از همین مسیر گذراندند.
بسته جدید افزون بر بودجههای نظامی و امنیتی، ۱۲ میلیارد دلار برای کشاورزانی در نظر گرفته است که از تعرفههای ترامپ آسیب دیدهاند. همچنین ۱۰ میلیارد دلار به تغییر قوانین انتخاباتی همسو با «قانون نجات آمریکا» اختصاص یافته است؛ قانونی که ارائه مدرک تابعیت برای رای دادن را الزامی میکند و از اولویتهای اصلی ترامپ به شمار میرود.
با این همه، آینده این طرح در مجلس سنا نامعلوم است. جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، هنوز از آن حمایت نکرده و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بسته تنها گفته است: «خواهیم دید.»
این طرح در میان جمهوریخواهان سنا نیز اختلاف ایجاد کرده است. برخی سناتورها خواستار بودجه نظامی بیشتری هستند و گروهی دیگر میگویند هزینههای جدید باید با کاهش مخارج در بخشهای دیگر جبران شود.
در حال حاضر، اولویت تون جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت فدرال است. او میخواهد پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره، یک طرح موقت را برای ادامه تامین هزینههای معمول دولت به تصویب برساند.
اگر سناتورها بر سر بودجه دولت به توافق نرسند، ممکن است قطعنامه تصویبشده در مجلس نمایندگان تا پاییز نگه داشته شود و سپس برای جلوگیری از تعطیلی دولت به کار رود. اعتبار بودجه کنونی دولت فدرال ۳۰ سپتامبر پایان مییابد.
تون همچنین با تلاش ترامپ برای تصویب «قانون نجات آمریکا» اختلاف دارد. این طرح با وجود محبوبیت میان حامیان سرسخت ترامپ، از حمایت کافی جمهوریخواهان سنا برخوردار نیست.
رای دادن افراد فاقد تابعیت در انتخابات فدرال آمریکا هماکنون نیز غیرقانونی است. کارشناسان هشدار دادهاند که مقررات پیشنهادی جدید ممکن است شرکت شهروندان واجد شرایط در انتخابات را دشوارتر کند.
برآوردها نشان میدهد حدود ۹ درصد از شهروندان آمریکایی در سن رای دادن، معادل ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، بهسادگی به مدرک اثبات تابعیت خود دسترسی ندارند. نزدیک به نیمی از آمریکاییها نیز گذرنامه ایالات متحده ندارند.