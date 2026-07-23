روزنامه نیویورک‌تایمز چهارشنبه ۳۱ تیر گزارش داد محاکمه فدرال هادی مطر، مهاجم سلمان رشدی، در شهر بوفالو در ایالت نیویورک آغاز شده است. این دادگاه باید مشخص کند آیا حمله سال ۲۰۲۲ اقدامی شخصی و ناشی از خشم مذهبی بود یا در اجرای فتوای روح‌الله خمینی و در خدمت حزب‌الله لبنان انجام شد.

مطر ۲۸ ساله به ارائه حمایت مادی از یک گروه تروریستی و ارتکاب اقدامی تروریستی با ابعاد فرامرزی متهم شده است. در صورت محکومیت در تمام موارد، ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند.

او سال گذشته در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه ایالتی به اتهام تلاش برای قتل مجرم شناخته و به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

براساس گزارش نیویورک‌تایمز، دادستان‌های فدرال می‌گویند مطر در ماه مه ۲۰۲۲، حدود سه ماه پیش از حمله، با فردی به نام «کامیار» در ایران ارتباط برقرار کرده بود.

به گفته دادستان‌ها، مطر در پیامی نوشته بود که می‌داند سلمان رشدی را «کجا پیدا کند»، اما «مشکل این است که چگونه این کار را انجام دهد.»

دادستان‌ها می‌گویند او سپس از این فرد پرسید آیا فتوای قتل رشدی همچنان معتبر است یا نه و پس از دریافت پاسخ مثبت، برای کشتن این نویسنده اقدام کرد. این ادعا هنوز در دادگاه اثبات نشده است.

حکومت ایران در بهمن ۱۳۶۷ و پس از انتشار رمان «آیات شیطانی»، فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد. انتشار این کتاب که روایتی داستانی از پیامبر اسلام ارائه می‌کرد، اعتراض گسترده شماری از مسلمانان را برانگیخت.

دادستان‌ها از ارتباط فکری با حزب‌الله می‌گویند

تیموتی سی. لینچ، دادستان فدرال در بوفالو، در آغاز محاکمه گفت مطر «می‌خواست همه بدانند که این کار را در خدمت حزب‌الله انجام می‌دهد.»

او افزود متهم قصد داشت با انجام این حمله «به‌عنوان یک شهید اسلامی شناخته شود.»

دادستان‌ها می‌گویند مطر در ماه‌های منتهی به حمله، ویدئوهای تبلیغاتی با عنوان‌هایی مانند «فتوای رشدی ۱.۶» تهیه کرده بود. این ویدئوها بخش‌هایی از سخنرانی حسن نصرالله، رهبر وقت حزب‌الله، در سال ۲۰۰۶ را در بر می‌گرفت.

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نصرالله در آن سخنرانی انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام را محکوم کرده بود. به گفته دادستان‌ها، مطر ویدئوهای تدوین‌شده را برای افراد دیگری نیز فرستاده بود.

در یکی از پیام‌های منسوب به مطر آمده بود: «اگر مسلمانان رشدی را کشته بودند، دیگر هیچ کاریکاتوری از پیامبر وجود نداشت.»

لینچ گفت دادستان‌ها شواهد دیگری از شیفتگی مطر به حزب‌الله و رهبران جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد. به گفته او، مطر در یک کارت شناسایی جعلی از نام و تاریخ تولدی استفاده کرده بود که با مشخصات نیروهای حزب‌الله ارتباط داشت.

دادستان‌ها باید هیات منصفه را قانع کنند که مطر صرفا تحت تاثیر تبلیغات یا خشم مذهبی عمل نکرده، بلکه به یک سازمان تروریستی کمک کرده و به فراخوان آن پاسخ مستقیم داده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که هیاتی از قضات فدرال آمریکا پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر حکم داده بود صرف تاثیرپذیری از تبلیغات داعش برای اثبات همکاری با یک گروه تروریستی کافی نیست و دادستان‌ها باید وجود نوعی هدایت یا ارتباط مستقیم را نشان دهند.

وکیل مطر هرگونه ماموریت از سوی ایران یا حزب‌الله را رد کرد

ناتانیال ال. بارون دوم، وکیل مطر، گفت موکلش هنگام حمله «تحت کنترل یک سازمان تروریستی» نبوده است.

او مطر را فردی «متدین و مذهبی» توصیف کرد که از کتاب «آیات شیطانی» و مواضع رشدی به‌شدت خشمگین بود، اما قصد نداشت فتوا را به نمایندگی از [حکومت] ایران یا یک گروه تروریستی اجرا کند.

بارون گفت: «موضوع بر سر آیات شیطانی است. او از موضعی که رشدی اتخاذ کرده بود، به‌شدت ناراحت بود.»

او همچنین استدلال کرد که دولت از وضعیت روانی مطر هنگام حمله اطلاع دقیقی ندارد.

مطر شهروند آمریکا و لبنانی‌تبار است و در نیوجرسی و کالیفرنیا بزرگ شده است. دوستان و بستگانش پس از حمله او را فردی منزوی توصیف کردند که در پی ناکامی‌های تحصیلی و شغلی به مذهب روی آورده بود.

مطر حمله را از پیش بررسی کرده بود

دادستان‌ها می‌گویند مطر پیش از حمله، مزایا و معایب کشتن رشدی و چگونگی و محل اجرای آن را در دفترچه‌ای نوشته بود.

او با اشاره به سن بالای رشدی نوشته بود این نویسنده ممکن است «هر روزی بمیرد» و افزوده بود: «پس حالا یا هرگز!!!»

در بخش دیگری از دفترچه، مطر یکی از پیامدهای احتمالی حمله را بررسی کرده و نوشته بود: «ممکن است زندگی را بدتر کند، اما بعید می‌دانم. همین حالا هم تا حدی افتضاح است.»

دادستان‌ها می‌گویند این یادداشت‌ها، پیام‌های متنی، ویدئوهای تبلیغاتی و ارتباط با فردی در ایران، وضعیت ذهنی مطر و روند برنامه‌ریزی حمله را نشان می‌دهند. وکیل مدافع در مقابل می‌گوید این شواهد، فرمان گرفتن او از یک سازمان یا حکومت خارجی را اثبات نمی‌کند.

رشدی در دادگاه شهادت می‌دهد

مطر در اوت ۲۰۲۲، هنگامی که سلمان رشدی برای سخنرانی درباره نویسندگان در تبعید سیاسی در موسسه چاتاکوا آماده می‌شد، با چاقو به صحنه هجوم برد.

او بیش از ۱۲ ضربه چاقو به رشدی زد. این حمله آسیب شدید عصبی به رشدی وارد کرد و بینایی یک چشم او را از بین برد.

یکی از شاهدان که آتش‌نشان بود، در دادگاه گفت مطر را دیده است که با لباس سیاه و چاقویی در دست مهار شد. او سپس به رشدی کمک‌های پزشکی ارائه کرد.

به گفته دادستان پرونده، سلمان رشدی این هفته در دادگاه فدرال درباره حمله شهادت خواهد داد؛ همان‌گونه که سال گذشته در دادگاه ایالتی شهادت داده بود.

رشدی که اکنون ۷۹ سال دارد، در سال ۲۰۲۴ خاطرات خود از حمله و پیامدهای آن را در کتابی با عنوان «چاقو: تاملاتی پس از یک سوءقصد» منتشر کرد.

رسیدگی فدرال به پرونده حدود دو هفته ادامه خواهد یافت. محور اصلی دادرسی این است که آیا مطر در پاسخ مستقیم به فتوای صادرشده در ایران و فراخوان‌های حزب‌الله عمل کرده یا حمله را مستقلا و صرفا بر اثر خشم شخصی و مذهبی انجام داده است.

