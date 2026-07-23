روبیو پنج‌شنبه اول مرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسه‌آن در مانیل، پایتخت فیلیپین، گفت: «ایران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ما التماس می‌کند: بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم.»

او افزود هر بار که تهران و واشینگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می‌رسند، «افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند، یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند تغییرش دهند».

او هشدار داد: «آن‌ها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می‌پردازند، بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد.»

۳۱ تیر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ایالات متحده را به «پاسخ قدرتمند و قاطع» تهدید کرد و گفت «دکترین دفاعی» حکومت ایران بر مبنای «چشم در برابر چشم» تعریف شده است.

عراقچی افزود هر فرد یا طرفی که به هر شکل در کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی مشارکت یا از آن حمایت کند، از سوی تهران «هدف مشروع» تلقی خواهد شد.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

ترامپ ۳۱ تیر در پیامی در تروث سوشال هشدار داد پاسخ هر حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، نابودی یک پل یا نیروگاه در ایران خواهد بود.

روبیو: تهران آماده توافق نیست

وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهارات خود در مانیل اعلام کرد با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی، نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات تهران و واشینگتن دیده نمی‌شود.

روبیو گفت: «در حال حاضر، [مقام‌های حکومت ایران] ظاهرا هنوز سر عقل نیامده‌اند و به همین دلیل، رییس‌جمهور [ترامپ] در این مقطع فایده چندانی در پاسخ دادن به پیشنهادهای آن‌ها نمی‌بیند.»

او اضافه کرد: «صادقانه بگویم، ایران به‌طرز واضحی آماده توافق نیست؛ دست‌کم نه توافقی که حاضر باشد به آن پایبند بماند.»

۳۱ تیر، پایگاه خبری ارم‌نیوز به نقل از منابع آگاه نوشت واشینگتن هرگونه آتش‌بس با تهران را به دستیابی به تفاهمی جدید درباره تنگه هرمز مشروط کرده است؛ چارچوبی که با کاهش توانمندی‌های تهاجمی سپاه پاسداران در اطراف این آبراه راهبردی، «بی‌طرف‌سازی نظامی» آن را تضمین کند.

بر اساس این گزارش، آمریکا به پاکستان به‌عنوان یکی از میانجی‌ها اطلاع داده است تا پیش از شکل‌گیری چارچوبی جدید برای مذاکره با تهران، با ورود به مرحله آتش‌بس موافقت نخواهد کرد.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

سی‌ان‌ان اول مرداد گزارش داد تهدید حوثی‌ها به گشودن جبهه‌ای جدید از درگیری‌ها در خاورمیانه، بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داد و قیمت هر بشکه نفت را تا نزدیکی ۹۸ دلار بالا برد.

بهای نفت خام برنت، شاخص جهانی نفت، در معاملات صبح به وقت شرق آمریکا ۳.۹ درصد رشد کرد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا، نیز با افزایش ۲.۹ درصدی به ۸۹ دلار در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص، بالاترین سطح خود را از اواسط خردادماه ثبت کردند.