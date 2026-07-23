این وزارتخانه چهارشنبه ۳۱ تیر اعلام کرد سفارت بریتانیا در تهران، با وجود خروج کارکنان، فعالیت خود را از راه دور ادامه خواهد داد. در اطلاعیه لندن آمده است که به دلیل شرایط امنیتی، ارائه خدمات حضوری کنسولی در ایران امکان‌پذیر نیست و حمایت دولت بریتانیا از اتباع خود در این کشور «به‌شدت محدود» است.

وزارت خارجه بریتانیا از شهروندان بریتانیایی که به‌عنوان مسافر یا مقیم در ایران حضور دارند خواست ادامه حضور خود در این کشور و خطرات ناشی از ماندن را با دقت ارزیابی کنند.

این وزارتخانه همچنین درباره «خطر بسیار بالای» بازداشت، بازجویی یا حبس شهروندان بریتانیایی و دوتابعیتی‌های بریتانیایی‌ـ‌ایرانی هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است که داشتن گذرنامه بریتانیایی یا حتی تصور وجود ارتباط با بریتانیا ممکن است برای بازداشت افراد از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی کافی باشد.

براساس این هشدار، افراد بازداشت‌شده در ایران ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها در زندان بمانند و دولت بریتانیا نیز در صورت بروز مشکل، امکان ارائه کمک حضوری به آنها را نخواهد داشت.

تصمیم لندن برای خارج کردن کارکنان سفارت در حالی اتخاذ شده است که به گفته وزارت خارجه بریتانیا، وضعیت خاورمیانه با وجود یادداشت تفاهم میان آمریکا و حکومت ایران، همچنان پیش‌بینی‌ناپذیر است.

در اطلاعیه بریتانیا آمده است که از هشتم ژوئیه [۱۷ تیر]، حکومت ایران در چند نقطه منطقه حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی آمریکا انجام داده و احتمال حملات بیشتر و تشدید پیش‌بینی‌نشده درگیری‌ها همچنان وجود دارد.

وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید آمریکا و اسرائیل نیز در جریان جنگ اخیر زیرساخت‌هایی را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داده‌اند. براساس گزارش‌های مورد اشاره این وزارتخانه، بنادر، جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، پل‌ها، تاسیسات انرژی، مراکز تولید نفت، سامانه‌های آب‌رسانی و فرودگاه‌ها از جمله بخش‌هایی هستند که ممکن است آسیب دیده باشند.

لندن همچنین به شهروندان خود در سراسر خاورمیانه هشدار داد که برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن دوره‌ای حریم‌های هوایی و اختلال در سفر آماده باشند. از آنها خواسته شده است اخبار محلی و بین‌المللی را دنبال کنند، از مراکز نظامی و امنیتی فاصله بگیرند و مدارک و برنامه‌های خروج خود را به‌روز نگه دارند.

در این توصیه‌نامه آمده است که حریم هوایی ایران ممکن است بدون اطلاع قبلی بسته شود. بنادر و مرزهای زمینی نیز تحت کنترل مقام‌های ایرانی قرار دارند و احتمال بسته شدن ناگهانی آنها وجود دارد. اختلال در ارتباطات و محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران از دیگر مخاطرات ذکر شده است.

وزارت خارجه بریتانیا به افرادی که قصد خروج زمینی از ایران را دارند توصیه کرد پیش از حرکت، محدودیت‌های مرزی، مقررات ورود و شرایط صدور روادید کشورهای همسایه را بررسی کنند. این وزارتخانه تاکید کرد که عبور از مرزهای زمینی ایران آسان نیست و مقررات ممکن است با فاصله زمانی کوتاهی تغییر کند.

براساس این راهنما، مرز ایران و ترکیه برای دارندگان گذرنامه بریتانیایی یا ایرانی همچنان بدون نیاز به روادید و برای اقامت حداکثر ۹۰روزه باز است، اما شهروندان بریتانیایی باید پیش از حرکت با وزارت خارجه این کشور تماس بگیرند. مقام‌های ترکیه نیز اعلام کرده‌اند گذرگاه سرو ـ اسندره در سمت ایران برای رفت‌وآمد روزانه بازرگانان محلی بسته شده است.

شهروندان بریتانیایی برای عبور از مرز ایران و جمهوری آذربایجان به ثبت قبلی اطلاعات و دریافت کد ویژه، همراه با روادید، نیاز دارند. عبور از مرز ترکمنستان نیز منوط به دریافت مجوز قبلی از مقام‌های این کشور و داشتن پرواز تایید شده برای ادامه مسیر است.

بریتانیا سفر به افغانستان و عراق و همچنین استان بلوچستان پاکستان در نزدیکی مرز ایران را ممنوع اعلام کرده و به شهروندانش توصیه کرده است از این مسیرها برای خروج استفاده نکنند.

وزارت خارجه بریتانیا هم‌زمان توصیه‌های سفر به اسرائیل را نیز به‌روزرسانی کرده و از شهروندان خود خواسته است به بخش‌هایی از این کشور سفر نکنند.

این وزارتخانه هشدار داد سفر برخلاف توصیه رسمی دولت ممکن است اعتبار بیمه مسافرتی افراد را از بین ببرد. با این حال، از کسانی که تصمیم دارند با وجود هشدارها به ایران سفر کنند خواسته شده است بیمه‌ای تهیه کنند که مسیر سفر، فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده و هزینه‌های احتمالی شرایط اضطراری را پوشش دهد.

