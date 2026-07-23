مسکو اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان حملات به شهرهای اودسا و چرنومورسک، زیرساخت‌های بندری و چند فروند کشتی حامل تدارکات برای ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات یک فروند کشتی خشکبار را در بندر چرنومورسک هنگام تخلیه بار، و همچنین انبار تجهیزات نظامی و مخازن سوخت و روان‌سازها را هدف قرار داده است.

هدف‌گیری زیرساخت‌های بندری و شناورها در دریای سیاه

بر اساس این بیانیه، تاسیسات بارگیری و ذخیره‌سازی در اودسا به همراه یک فروند کشتی خشک‌بار و یک فروند کشتی فله‌بر که بارهای نظامی را به این بندر منتقل می‌کردند نیز مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

پهپادهای روسی در طول روز، چهار فروند کشتی باری و یک کشتی فله‌بر را در آب‌های دریای سیاه هدف قرار دادند. فعالیت‌های نظامی روسیه و اوکراین در اطراف دریای سیاه و دریای آزوف به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و طرفین تاکنون ده‌ها کشتی تجاری و نظامی را هدف حملات متقابل قرار داده‌اند.

چشم‌انداز مبهم مذاکرات صلح و موضع کرملین

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پس از دیدار وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا اعلام کرد که مسکو نسبت به دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین «چندان خوش‌بین نیست».

با وجود این، او تاکید کرد که مسکو همچنان به گفت‌وگوهای خود با واشینگتن ادامه خواهد داد و ابراز امیدواری کرد که فرستادگان ویژه آمریکا فرصتی برای سفر به مسکو به دست آورند.

این اظهارات پس از دیدار مارکو روبیو و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه ایالات متحده و روسیه، در حاشیه نشست آسه‌آن در مانیل مطرح شد.

روبیو در این دیدار بر آمادگی واشینگتن برای ایفای نقشی سازنده تاکید کرد؛ با این حال، تحلیل‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح در اوکراین به‌دلیل تمرکز عمده توجه این کشور بر تحولات خاورمیانه تا حد زیادی متوقف شده است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

تحریم‌های کم‌سابقه اتحادیه اروپا علیه مسکو

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تصویب بیست و یکمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه خبر داد؛ بسته‌ای که به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه تحریم‌ها در چهار سال گذشته شناخته می‌شود و ۲۱۸ فرد و نهاد را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این بسته بیش از ۱۰۰ بانک و فعال حوزه رمزارز، بیش از ۴۰ فروند کشتی متعلق به «ناوگان سایه» روسیه، چند پالایشگاه نفت و بیش از ۵۰ نهاد فعال در صنایع نظامی شامل بازیگران کلیدی تولید پهپادهای دوربرد را در فهرست تحریم‌ها جای داده است. کالاس تأکید کرد که این اقدامات با هدف قطع شریان‌های مالی ماشین جنگی روسیه اعمال شده است.

هشدار امنیتی اوکراین درباره شناسایی مواد رادیواکتیو در تسلیحات روسی

در میانه تحولات، سرویس امنیتی اوکراین (اس‌بی‌یو) از شناسایی شش مورد جدید از به‌کارگیری مهمات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده از سوی نیروهای روسی در حملات به استان چرنیهیف خبر داد.

بر اساس تحقیقات این نهاد، این عناصر خطرناک در پهپادهای تهاجمی «گران-۲» که بین ماه‌های آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ استفاده شده‌اند، کشف شده است.

بررسی‌های میدانی و رادیولوژیکی کارشناسان نشان داد که میزان تشعشع در محل اصابت برخی از این پهپادها تا ۸۰ برابر سطح طبیعی بوده و آزمایش‌ها وجود ایزوتوپ‌های اورانیوم-۲۳۵ و اورانیوم-۲۳۸ را در سرجنگی موشک‌های تغییرکاربری‌یافته R-60M تایید کرده است.

مقام‌های اوکراینی ضمن هشدار به شهروندان درباره خطرات محیط زیستی و سلامتی، از پیگیری این پرونده کیفری با عنوان «جنایات جنگی» در این زمینه خبر دادند.