نتانیاهو نشست ویژه امنیتی درباره تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی برگزار میکند
به گزارش آی ۲۴ نیوز، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل جمعه نشست ویژه امنیتی درباره تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی برگزار میکند.
به گزارش آی ۲۴ نیوز، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل جمعه نشست ویژه امنیتی درباره تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی برگزار میکند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از حمله حوثیها به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ، جمهوری اسلامی را به «مجازات نظامی سنگین» تهدید کرد. در همین حال، نفت برنت برای نخستین بار از ماه مه از مرز ۱۰۰ دلار گذشت و آرامکو عرضه نفت خام از بندر مدیترانهای سیدی کریر را افزایش داد.
ترامپ، پنجشنبه یکم مرداد، پس از آنکه حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند نفتکشهای سعودی «انسیلیا» و «لیلا» را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند و جنگ ایران را به دومین گلوگاه مهم کشتیرانی بینالمللی کشاندند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر بار دیگر این کار را انجام دهند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست؛ زیرا حوثیها عامل و نیروی نیابتی ایران هستند و مجازات نظامی سنگینی بر ایران و البته خود حوثیها اعمال خواهد شد.»
یک منبع امنیت دریایی گفت انسیلیا اواخر چهارشنبه ۳۱ تیر، پس از اصابت یک موشک در نزدیکی بندر جازان عربستان سعودی در دریای سرخ، پیام درخواست کمک مخابره کرد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز گزارش داد این حمله باعث آتشسوزی در دماغه کشتی شد.
رویترز نتوانست حمله به نفتکش لیلا را مستقلا تایید کند، اما ترامپ نیز به دو حمله به نفتکشهای سعودی اشاره کرد.
احتمال گسترش اختلالها به دومین مسیر دریایی، قیمت جهانی نفت را در یکی از شدیدترین افزایشها از آغاز جنگ تاکنون بالا برد. نفت خام برنت بیش از ۶ درصد صعود کرد و برای نخستین بار از ماه مه، از مرز بشکهای ۱۰۰ دلار گذشت.
خطر گسترش جنگ به بابالمندب
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع فعال در بازار نوشت آرامکو، شرکت ملی نفت و گاز عربستان سعودی، محمولههای اضافی نفت خام را برای بارگیری از بندر مدیترانهای سیدی کریر مصر عرضه کرده است.
منابع رویترز این اقدام را نشانهای از تلاش آرامکو برای دستیابی به انعطاف بیشتر در رساندن نفت به بازارها ارزیابی کردند، بهویژه پس از آنکه تهدید حوثیها علیه کشتیرانی عربستان، خطر صادرات از مسیر جنوبی دریای سرخ و تنگه بابالمندب را افزایش داد.
حوثیها که شمال و غرب یمن را در کنترل دارند، این هفته از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.
عربستان برای مقابله با بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روزانه میلیونها بشکه نفت را از طریق خط لوله به دریای سرخ منتقل کرده است.
حملات حوثیها ممکن است تنگه بابالمندب، معروف به «دروازه اشکها»، را ببندد. این تنگه دسترسی از دریای سرخ به اقیانوس هند را کنترل میکند و پس از تنگه هرمز، دومین مسیر مهم انتقال انرژی است.
دو هفته پس از فروپاشی عملی آتشبس موقتی که قرار بود مذاکرات پایان جنگ را در پی داشته باشد، مذاکرات به دلیل حملات سپاه پاسداران به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز متوقف شد و ارتش آمریکا دور دیگری از حملات هوایی به ایران را آغاز کرده است. جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، کشورهای عرب همسایه میزبان پایگاههای آمریکا را هدف قرار میدهد.
جمهوری اسلامی ظهر پنجشنبه یکم مرداد اعلام کرد سامانههای موشکی، انبارهای تسلیحات و مراکز ذخیره سوخت آمریکا در اردن و همچنین مواضع نظامی این کشور در کویت را هدف قرار داده است.
ارتش اردن نیز در بیانیهای رسمی اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته با چهار موشک و شش پهپاد ایرانی مقابله و همه را بهجز یک موشک رهگیری کرد. موشک رهگیری نشده نیز در منطقهای خالی از سکنه فرود آمد.
افزایش بهای نفت و تغییر مسیر کشتیها
احتمال گسترش اختلالها به دومین مسیر دریایی انتقال نفت، قیمت جهانی نفت را در یکی از شدیدترین جهشها از آغاز جنگ تاکنون، افزایش داد. بهای نفت خام برنت بیش از ۶ درصد صعود کرد و برای نخستین بار از ماه مه از مرز بشکهای ۱۰۰ دلار گذشت.
از زمان اعلام محاصره دریای سرخ از سوی حوثیها در روز ۲۹ تیر، چند نفتکش برای اجتناب از بابالمندب مسیرشان را تغییر دادهاند. این کشتیها بهجای حرکت به سمت جنوب، راهی شمال و کانال سوئز شدهاند تا احتمالا با دور زدن آفریقا، از مسیری بسیار طولانیتر و گرانتر به مشتریان آسیایی برسند.
دادههای کشتیرانی نشان داد دو ابرنفتکش چینی حامل چهار میلیون بشکه نفت، پنجشنبه در تلاش بودند از طریق تنگه بابالمندب از دریای سرخ خارج شوند.
گمانهزنیها از این حکایت دارد که تهدید حوثیها برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی میتواند دامنه جنگ را بهشدت گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند.
آرامکو به مسیر مدیترانه روی آورد
پنج منبع فعال در بازار به رویترز گفتند شرکت آرامکو سعودی محمولههای اضافی نفت خام را برای بارگیری از بندر مدیترانهای سیدی کریر مصر عرضه کرده است.
این محمولهها ابتدا به بندر عینالسخنه مصر در ساحل دریای سرخ منتقل میشوند، سپس از طریق خط لوله سوئز–مدیترانه، موسوم به «سومد»، به سیدی کریر میرسند.
آرامکو پیشتر نیز بخشی از نفت مورد نیاز مشتریانش در اروپا و آمریکای شمالی را از سیدی کریر تامین میکرد. با این حال، منابع گفتند افزایش عرضه از این بندر نشان میدهد این شرکت پس از تهدید حوثیها به حمله به صادرات نفت خام عربستان، بهدنبال انعطاف بیشتر برای دسترسی به بازارهایش است.
رویترز نوشت تماس این رسانه با آرامکو برای اظهار نظر در این باره بینتیجه مانده است.
«قطر انرژی» تداوم اختلال را پیشبینی میکند
در سوی دیگر مسیرهای انتقال انرژی منطقه، منابع فعال در بازار گفتند شرکت «قطر انرژی» وضعیت اضطراری یا «فورس ماژور» را برای عرضه گاز طبیعی مایعشده به چند خریدار آسیایی تمدید کرده است و همچنان شماری از کشتیهای حمل الانجی خود را تا نیمه اکتبر اجاره میدهد.
این اقدامات نشان میدهد شرکت دولتی نفت و گاز قطر انتظار دارد با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، اختلال در صادرات نیز ادامه یابد.
جنگ ۴۰ روزه این شرکت قطری را که یکی از بزرگترین صادرکنندگان الانجی جهان است، ناچار کرده واحدهای مایعسازی گاز را تعطیل کند، برای تحویل محمولهها وضعیت اضطراری اعلام کند و صادرات را متوقف کند.
از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز در ماه تیر، چشمانداز بازگشت صادرات به سطح پیش از جنگ را مبهم کرده است.
قطر حدود یکپنجم تجارت جهانی الانجی را در اختیار دارد. توقف طولانیمدت صادرات این کشور میتواند در آستانه زمستان نیمکره شمالی، عرضه را محدود و قیمتها را برای خریداران اصلی آسیایی افزایش دهد.
قطر انرژی تاکنون تنها چند کشتی از ناوگان عملیاتی نزدیک به ۷۰ فروندی خود را اجاره داده است. منابع فعال در بازار گفتند اجاره این کشتیها در قالب قراردادهای نقدی ۳۰ تا ۹۰ روزه میتواند نشانه انتظار قطر انرژی برای ادامه اختلال در صادرات باشد.
پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا تایید کرد برای هدایت آتزوری با پپ گواردیولا و البته کارلو آنچلوتی مذاکره کرده است: «نمیتوانیم اطلاعاتی منتشر کنیم. شما یکی از گزینههای مدنظر ما را شناسایی کردهاید، اما با کارلو آنچلوتی هم صحبت کردهایم.»
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده که پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از نشست سازمان لیگ فوتبال ایتالیا گفت: «ایدهآل این است که سرمربی را تا پایان این هفته معرفی کنیم، اما مهمتر این است که منتظر فردی بمانیم که واقعا او را میخواهیم. عجله داریم، اما نه آنقدر.»
او درباره مذاکره با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی هم گفت: «طبیعی بود که گفتوگو را با بهترین مربیان جهان آغاز کنیم، اما باید دید آنها اصولا آمادگی پذیرش این مسوولیت را دارند یا نه.»
صبح امروز گاتزتا دلو اسپورت خبر داده بود که پپ گواردیولا در آستانه رد پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا است. به نوشته این رسانه، اختلاف میان پیشنهاد سالانه ۱۰ میلیون یورویی فدراسیون و درخواست حدود ۲۰ میلیون یورویی گواردیولا، مانع اصلی توافق است.
این روزنامه ایتالیایی همچنین نوشته بود که گزینه جانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گواردیولاست: «اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که گزینه اصلی او برای هدایت تیم ملی ایتالیا، پپ گواردیولا است؛ مربیای که به باور او، حتی اگر بودجه فدراسیون محدود باشد، میتوان برای جذبش استثنا قائل شد.»
جانی مالاگو همچنان منتظر پاسخ گواردیولا است. او معتقد است برای مربیای مانند گواردیولا میتوان چند روز بیشتر صبر کرد.
با این حال پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، و لئوناردو، مشاور فدراسیون، پس از سفر به بارسلونا با خوشبینی چندانی به ایتالیا بازنگشتند.
مالدینی و لئوناردو، پس از هماهنگی با جانی مالاگو، طرحی جامع به گواردیولا ارائه کردهاند که در آن گواردیولا محور پروژه بازسازی فوتبال ایتالیا خواهد بود؛ پروژهای که از ردههای پایه آغاز میشود و هدف آن ایجاد فلسفهای تازه در فوتبال این کشور است.
چنین پیشنهادی برای مربیای مانند گواردیولا، که شیفته فوتبال است، جذاب به نظر میرسد، اما حجم مسوولیت نیز او را نگران کرده است. مالدینی و لئوناردو به او اطمینان دادهاند کادری از دستیاران در اختیارش قرار خواهد گرفت تا بتواند تا حد امکان زمان بیشتری را در بارسلونا سپری کند، اما گواردیولا به انجام نیمهکاره کارها اعتقادی ندارد.
او در طول دوران مربیگری خود همواره تمام توانش را صرف تیمهایش کرده و به موفقیتهای بزرگی رسیده است. اکنون نیز به خانوادهاش قول داده مدتی از مربیگری فاصله بگیرد؛ کاری که از زمان حضورش در بایرن مونیخ تاکنون انجام نداده است.
اگر خانوادهاش او را به پذیرفتن این پیشنهاد ترغیب نکنند، بعید است هدایت تیم ملی ایتالیا را بپذیرد؛ آن هم در شرایطی که باید از ماه سپتامبر و پیش از آغاز رقابتهای لیگ ملتهای اروپا، کارش را در مرکز تمرینی کوورچیانو آغاز کند.
در حال حاضر، وضعیت پیچیده است. به نظر میرسد میان پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا، که سالانه ۱۰ میلیون یورو است، و درخواست گواردیولا، که حدود ۲۰ میلیون یورو در سال عنوان شده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
لئوناردو، مشاور فدراسیون فوتبال ایتالیا درباره سرمربی جدید گفته است: «میخواهیم هرچه زودتر سرمربی را انتخاب کنیم، اما در عین حال باید دقیقا مشخص کنیم چه میخواهیم. در هر صورت، برنامه روشنی داریم. باید یک ایده بسازیم.»
خبرگزاری رویترز بهنقل از چهار منبع گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر شماری از فرماندهان سپاه را به همراه تجهیزات موشکی با هواپیما برای کمک به حوثیهای تحت حمایت خود در یمن فرستاده است.
به گفته این منابع حکومت ایران در ماه جاری میلادی تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مستشاران نظامی و نیز تجهیزات مرتبط با موشکها و پهپادها را با هواپیما به یمن منتقل کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد تهران در پی تقویت توانایی متحدان حوثی خود برای تهدید کشتیرانی در دریای سرخ است.
چهار منبع آگاه از موضوع، از جمله دو منبع ایرانی، وزیر اطلاعرسانی یمن و یک تحلیلگر امنیتی منطقهای، گفتند جمهوری اسلامی ۲۲ تیر نیروهای سپاه پاسداران و تجهیزات مرتبط با امور نظامی را با یک پرواز از تهران به یمن منتقل کرده است. این تحول پیش از این گزارش نشده بود.
دو منبع ایرانی به رویترز گفتند بین ۱۰ تا ۲۱ نفر از نیروهای سپاه پاسداران، از جمله فرماندهان ارشد، در پرواز شرکت هواپیمایی ماهان حضور داشتند.
این هواپیما در ابتدا عازم صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثیها، بود اما پس از آنکه فرودگاه این شهر هدف حمله دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است قرار گرفت، مسیر خود را به سمت شهر بندری حدیده در ساحل دریای سرخ تغییر داد.
یکی از منابع گفت: «فرماندهان سپاه برای حمایت از عملیات حوثیها و ارائه آموزش درباره سامانههای موشکی جدید به آنجا سفر کردهاند.»
این منبع افزود جمهوری اسلامی همچنین برای تامین مالی فعالیتهای حوثیها، با این هواپیما برای آنها طلا ارسال کرده است.
دو منبع ایرانی بهدلیل نگرانیهای امنیتی به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کردند.
بهنوشته این خبرگزاری ارسال نیرو و تجهیزات شواهد تازهای از تلاش جمهوری اسلامی برای تقویت حوثیها ارائه میکند؛ گروهی که بیش از یک دهه است درگیر جنگ داخلی با دولت بهرسمیتشناختهشده بینالمللی یمن و مورد حمایت عربستان سعودی است و با موشکها و پهپادها به کشورهای همسایه در خلیج فارس حمله کرده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و مقامهای حوثی به پرسشهای رویترز در این زمینه پاسخ ندادند اما تهران بارها ارائه توانمندیهای موشکی و تجهیزات نظامی به حوثیهای یمن را رد کرده است.
ورود فرماندهان سپاه و محاصره عربستان از سوی حوثیها
رویترز ۲۵ تیر، سه روز پس از آنکه هواپیمای اعزامی از ایران در یمن به زمین نشست، گزارش داد که تهران از حوثیها خواسته است در صورتی که آمریکا زیرساختهای برق ایران را هدف قرار دهد، برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشد؛ اقدامی که تهدید تازهای برای عرضه جهانی انرژی ایجاد میکند.
این گروه که مناطق تحت کنترلش در یمن بر این آبراه مشرف است، دوشنبه ۲۹ تیر محاصره دریایی عربستان را اعلام کرد. این اقدام در واکنش به بمباران فرودگاه صنعا در ۲۲ تیر صورت گرفت، حملهای که حوثیها آن را به عربستان سعودی نسبت دادند.
این تحولات نشاندهنده پایان آتشبس چهار ساله میان ریاض و حوثیها بود. تهدید آنها علیه یکی از مهمترین مسیرهای تجارت دریایی جهان پنجشنبه اول مرداد و زمانی بیش از پیش تشدید شد که این گروه اعلام کرد به دو نفتکش سعودی حمله کرده است.
معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت یمن مورد حمایت عربستان سعودی، چهارشنبه در گفتوگویی تلفنی با رویترز و با استناد به اطلاعات امنیتی، انتقال نیروها و تجهیزات سپاه پاسداران را تایید کرد.
او گفت: «ماموریت آنها تقویت تواناییهای نظامی شبهنظامیان و آمادهسازی آنها برای تهدید امنیت کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب است.»
مزاحم السلوم، تحلیلگر امنیتی و اطلاعاتی که سالها فعالیت حوثیها و دیگر گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی را دنبال کرده است، نیز ورود کارشناسان سپاه پاسداران با پرواز ۲۲ تیر را تایید کرد.
او گفت بخشی از محموله شامل قطعات مرتبط با موشکهای کوتاهبرد و میانبرد و پهپادها بوده است؛ سامانههای تسلیحاتی مشابه سامانههایی که پیشتر در حملات علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی از سوی حوثیها مورد استفاده قرار گرفته بودند.
به گفته السلوم، تهران همچنین در جریان جنگ با اسرائیل در سال گذشته، مستشاران نظامی را از طریق سومالی به یمن فرستاده بود؛ تهران در آن زمان این موضوع را تکذیب کرد.
حوثیها اوایل ماه جاری میلادی از برقراری پروازهای مستقیم میان صنعا و تهران خبر داده و گفته بودند این پروازها به شکستن آنچه «محاصره تحمیلشده از سوی عربستان علیه یمن» میخوانند، کمک خواهد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی، در یک نشست خبری در تهران در ۲۹ تیر گفت پرواز ۲۲ تیر به صنعا با هدف بازگرداندن هیاتی از حوثیها انجام شده بود که برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده جمهوری اسلامی، به تهران رفته بود.
بهگفته او، شماری از شهروندان یمنی که برای دریافت خدمات درمانی به ایران رفته بودند نیز قرار بود با این پرواز به کشورشان بازگردند.
یک هواپیمای ایرانی در ۱۲ تیرماه با شکستن محاصره هوایی حوثیها، گروهی حدودا ۲۰۰ نفره شامل مقامهای ارشد، زنان و کودکان را برای شرکت در مراسم خاکسپاری خامنهای به ایران منتقل کرده بود.
چهار منبع به خبرگزاری رویترز گفتند همین هواپیما در ۲۲ تیر در مسیر بازگشت به یمن، علاوه بر اعضای این هیات، شماری از فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران را نیز با خود به یمن بردند.
پیش از آنکه هواپیما بتواند در صنعا فرود بیاید، دولت مورد حمایت عربستان سعودی فرودگاه را هدف حمله قرار داد و هواپیما مجبور شد مسیر خود را به سمت حدیده، که تحت کنترل حوثیهاست، تغییر دهد.
ارتش حوثیها اعلام کرد جنگندههای سعودی که حمله به فرودگاه را انجام داده بودند، مجبور به ترک حریم هوایی یمن شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه اول مرداد اعلام کرد توافق هستهای جدیدی که ایالات متحده با عربستان سعودی امضا کرده است، شامل غنیسازی اورانیوم نخواهد بود و اجرای آن مشروط به عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل است.
او در پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت: «توافق هستهای غیرنظامی که در آن هیچگونه غنیسازی مواد انجام نخواهد شد! میان وزارت انرژی ایالات متحده و عربستان سعودی، که صرفا مربوط به استفادههای غیرنظامی مشابه برنامههایی است که ایران و امارات متحده عربی (و دیگران) در حال حاضر دارند تصویب خواهد شد، اما کاملا مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقهای بسیار محترم و موفق ابراهیم است.»
امضای توافق هستهای میان آمریکا و عربستان سعودی نگرانیهایی را در خاورمیانه و واشینگتن برانگیخته است و بهنظر میرسد اظهارات ترامپ تلاش برای رفع دو نگرانی عمده است: نخست اینکه توافق ممکن است راه را برای غنیسازی هستهای عربستان باز کند و دوم اینکه واشینگتن با امضای آن، اهرم فشار خود برای ترغیب عربستان به توافق صلح با اسرائیل را از دست داده است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، روز چهارشنبه پس از بیش از یک سال مذاکره، این توافق را در واشینگتن امضا کردند.
بر اساس این توافق، شرکتهای آمریکایی به عربستان سعودی برای توسعه برنامه هستهای غیرنظامی این کشور کمک خواهند کرد.
پیشتر والاستریت ژورنال گزارش داده بود که این توافق همچنین شامل انجام یک مطالعه مشترک میان آمریکا و عربستان درباره احتمال غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان در آینده است.
این توافق همچنین عربستان سعودی را ملزم نمیکند که پروتکل جداگانهای با آژانس بینالمللی انرژی اتمی امضا کند که امکان بازرسیهای سرزده بازرسان سازمان ملل را فراهم میکند.
وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که این توافق شامل یک «توافق پادمانی» دوجانبه میان آمریکا و عربستان خواهد بود که مانع استفاده ریاض از برنامه هستهای خود برای اهدافی غیر از مقاصد صلحآمیز میشود.
رایت گفت: «اطمینان داشته باشید که این توافقها بالاترین استانداردهای ایمنی هستهای و منع گسترش تسلیحات هستهای را رعایت میکنند.»
مذاکرات هستهای با عربستان در دوران دولت جو بایدن و در چارچوب توافقی گستردهتر آغاز شد که شامل یک پیمان دفاعی میان آمریکا و عربستان نیز بود و ریاض را ملزم میکرد با اسرائیل توافق صلح امضا کند.
توافق کنونی اما جدا از هرگونه توافق صلح میان عربستان و اسرائیل امضا شده و هیچ نشانهای وجود ندارد که متن آن بهطور رسمی این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط کرده باشد.
منتقدان میگویند ترامپ با این اقدام بخشی از اهرم فشاری را که برای ترغیب سعودیها به عادیسازی روابط با اسرائیل در اختیار داشت، از دست داده است.
مقامهای سعودی میگویند تا زمانی که دولت اسرائیل با یک «مسیر برگشتناپذیر و زمانبندیشده» برای تشکیل کشور فلسطینی موافقت نکند، عربستان روابط خود را با اسرائیل عادی نخواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حدود یک ساعت پس از انتشار پیام ترامپ بیانیهای صادر کرد و گفت جنگ مشترکی که اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کردهاند، امکان گسترش صلح در خاورمیانه را فراهم کرده است.
نتانیاهو افزود: «همانطور که رییسجمهوری ترامپ گفته است، پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم، جهشی تاریخی برای پیشبرد صلح در خاورمیانه خواهد بود؛ صلح از طریق قدرت.»
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و ارعاب دو دیپلمات فرانسوی را «تعرض» خواند و اعلام کرد «همه گزینهها» برای پاسخ روی میز است. در همین حال، خبرگزاری تسنیم گزارش داده که فرانسه نیز پس از بریتانیا کارکنان سفارت خود را از ایران خارج کرده است.
بارو پنجشنبه اول مرداد در مصاحبه با رسانه فرانس انتر، «تعرض بسیار جدی و از پیش برنامهریزیشده» جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که «این اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند».
او افزود: «مقامهای ایرانی نمیتوانستند هیچ اتهامی به آنها وارد کنند. تعرض به دیپلماتها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است.»
به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامههای «حمایت از جامعه مدنی ایران» بودند؛ از جمله طرحهایی برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برخی خدمات سفارت، مانند دورههای آموزش زبان فرانسه.
بارو تاکید کرد: «پیام این تعرض این است که حکومت [جمهوری اسلامی] میکوشد به هر وسیلهای، فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد.»
این رویداد طی روزهای اخیر به تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است.
۳۱ تیر، محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد دیپلماتهای فرانسوی شامگاه ۲۸ تیر با «متهمان امنیتی تحت تعقیب» دیدار کرده بودند و از محل ملاقات آنها «اسناد ضدامنیتی» یافت شده است.
او هیچ توضیحی درباره هویت این «متهمان امنیتی» و ماهیت دیدار ادعایی آنها با دیپلماتهای فرانسوی ارائه نکرد.
تنهایی افزود ماموران جمهوری اسلامی بهدنبال اطلاع از وابستگی این دو نفر به سفارت فرانسه، آنها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و سپس به سفارت تحویل دادند.
در همین حال خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اول مرداد گزارش داد بهدنبال انتشار اخباری درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است.
تسنیم دلیل این تصمیم را «نگرانی از تنشهای اخیر» عنوان کرد.
دیپلماتهای فرانسوی به پاریس بازگشتند
وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دو دیپلمات فرانسوی تهران را ترک کرده و به پاریس بازگشتهاند.
بارو ضمن تشریح جزییات حادثه گفت: «آنها پس از آنکه در مکانی خصوصی بهطور خشونتآمیز از سوی ماموران امنیتی حکومت بازداشت شدند، در شوک به سر میبرند. نزدیک به چهار ساعت در بازداشت بودند، بدون آنکه به وسایل ارتباطی خود دسترسی داشته باشند یا بتوانند با سفارت تماس بگیرند.»
به گفته او، یکی از این دو نفر که «مشاور فرهنگی» سفارت فرانسه بود، «مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفت».
وزیر امور خارجه فرانسه افزود این دو دیپلمات به ایران باز نخواهند گشت، اما به خواست خودشان، «تا پایان دوره ماموریت از پاریس به فعالیت ادامه خواهند داد».
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی اعمال خشونت علیه دیپلماتهای فرانسوی را رد کرده و اظهارات بارو درباره این حادثه را «بیاساس» خوانده است.
یک منبع آگاه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت در پی بازداشت و آزار فیزیکی این دیپلماتها، مقامهای فرانسوی در حال بررسی کاهش تعداد کارکنان سفارت این کشور در تهران هستند.
او خبر داد این رویداد به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه انجامیده است.
اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.