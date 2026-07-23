منطقه آب‌سنگ اسکاربرو، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مناطق دریایی آسیا و از نقاط بالقوه درگیری است که هم فیلیپین و هم چین، ادعای مالکیت آن را دارند.

چین این آب‌سنگ را «هوانگ‌یان دائو» می‌نامد.

گارد ساحلی چین پنج‌شنبه اول مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از فیلیپین می‌خواهیم فورا اقدامات تحریک‌آمیز و ناقض حقوق خود را متوقف کند.»

این نهاد همزمان بار دیگر بر حاکمیت چین بر آب‌سنگ مورد مناقشه تاکید کرد.

گارد ساحلی چین افزود برای دور کردن شناورهای فیلیپینی، اقداماتی ضروری از جمله ردیابی، نظارت و رهگیری انجام داده و این اقدامات را «استاندارد، حرفه‌ای و قانونی» توصیف کرد.

خبرگزاری رویترز نوشت گارد ساحلی فیلیپین و سفارت این کشور در پکن به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

اعتراض متقابل چین و فیلیپین

در پی رویارویی پکن و مانیل در آب‌سنگ توماس دوم، یکی دیگر از نقاط مورد مناقشه در مسیر پرتردد دریای چین جنوبی، دو طرف در هفته جاری به یکدیگر اعتراض کردند.

وزیران خارجه چین و فیلیپین ۳۱ تیر در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، آسه‌آن، اعتراض‌های خود را درباره برخورد قبلی در دریای چین جنوبی مطرح کردند.

وانگ یی، وزیر خارجه چین، به مانیل هشدار داد در صورتی که «با حمایت قدرت‌های خارجی» در پی تحریک پکن باشد، با «پیامدهای تلخی که خود به وجود آورده است» روبه‌رو خواهد شد.

آغاز رزمایش با مهمات جنگی در تنگه تایوان

از سوی دیگر، چین از اول مرداد رزمایشی دو روزه با مهمات جنگی را در بخش‌هایی از تنگه تایوان، نزدیک سواحل استان فوجیان در جنوب شرق این کشور، آغاز کرد.

این خبر یک روز پس از گفت‌وگوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با وزیر خارجه چین درباره مجموعه‌ای از موضوعات، از جمله تایوان، منتشر شد.

تایوان دارای حکومتی دموکراتیک است، اما چین، این کشور را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می‌داند و بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.

دولت تایوان ادعای حاکمیت چین را رد می‌کند.

شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، چهارم آذر ۱۴۰۴ در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، «بازگشت تایوان به چین» را «بخشی از چشم‌انداز پکن برای نظم جهانی» خواند .

مقام‌های دریایی چین در اطلاعیه‌ای اعلام کردند رزمایش این کشور هر روز از ساعت شش صبح تا شش عصر به وقت محلی در اطراف جزیره دونگشان، در نزدیکی استان گوانگ‌دونگ، برگزار خواهد شد.

چین دی ماه ۱۴۰۴، پس از آن که آمریکا بسته تسلیحاتی بی‌سابقه‌ای به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای تایوان اعلام کرد، گسترده‌ترین رزمایش نظامی خود را در اطراف این جزیره برگزار کرد.