«چرا کوکوریا هرگز موهای بلند و فر خود را، حتی در جریان مسابقات پرفشار، نمی‌بندد؟» این سوال هواداران در جام جهانی ۲۰۲۶ و حتی پیش‌تر در یورو ۲۰۲۴ هم بارها مطرح شد. اگرچه این ظاهر به بخشی از هویت فوتبالی کوکوریا تبدیل شده، اما دلیل آن بسیار عاطفی‌تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند.

این بازیکن ۲۸ ساله که نقش پررنگی در عملکرد دفاعی درخشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در جهان داشت، بارها به دلیل موهای بلند و فرفری‌اش هدف تمسخر قرار گرفته است. برخی گفته‌ بودند این مدل مو برای یک فوتبالیست حرفه‌ای مناسب نیست و بهتر است سرش را بتراشد.

اما او پیش‌تر گفته است موهایش را بلند نگه می‌دارد تا پسر بزرگترش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند راحت‌تر او را در زمین مسابقه تشخیص دهد.

کلائودیا رودریگس، شریک زندگی کوکوریا در مستند Married to the Game که از آمازون پرایم پخش شده، درباره ماتئو می‌گوید: «وقتی در یک هفته، همه چیز تغییر می‌کند، برای او خیلی سخت است؛ مکان‌های جدید، ساعت‌های متفاوت، غذای متفاوت، برنامه‌های جدید، نبود مدرسه و جلسات درمانی، همه اینها برایش دشوار است.»

او گفت: «همیشه باید ماتئو را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمی‌توانی، چون برای ماتئو مناسب نیست.»

کوکوریا نیز درباره پذیرش تشخیص اوتیسم پسرش گفت: «وقتی به تو می‌گویند فرزندت اوتیسم دارد، پدر و مادر هم برای چنین موضوعی آماده نیستند. ما باید چیزهای زیادی یاد می‌گرفتیم.»

رودریگس همچنین توضیح داد که ماتئو نگاه خانواده را به زندگی تغییر داده است: «ماتئو چیزهای زیادی به ما یاد داده است. همیشه باید او را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمی‌توانی، چون برای ماتئو مناسب نیست. سفرهای خانوادگی همیشه دشوار هستند. مثلا فردا به لندن برمی‌گردیم و او آنجا حالش بهتر خواهد بود.»

کوکوریا و رودریگس که از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر آشنا شدند، اکنون سه فرزند به نام‌های ماتئو، ریو و بلا دارند. رودریگس در تمام دوران حرفه‌ای کوکوریا، از حضورش در برایتون و چلسی تا انتقالش به رئال مادرید، یکی از اصلی‌ترین حامیان او بوده است.

کوکوریا اکنون کاملا با این ظاهر کنار آمده و می‌گوید هرگز موهایش را کوتاه نخواهد کرد.

با گذشت زمان، این مدل مو به امضای شخصی او تبدیل شده و اکنون بسیاری از هواداران آن را دوست دارند.