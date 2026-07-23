به گفته این منابع حکومت ایران در ماه جاری میلادی تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مستشاران نظامی و نیز تجهیزات مرتبط با موشک‌ها و پهپادها را با هواپیما به یمن منتقل کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد تهران در پی تقویت توانایی متحدان حوثی خود برای تهدید کشتی‌رانی در دریای سرخ است.

چهار منبع آگاه از موضوع، از جمله دو منبع ایرانی، وزیر اطلاع‌رسانی یمن و یک تحلیلگر امنیتی منطقه‌ای، گفتند جمهوری اسلامی ۲۲ تیر نیروهای سپاه پاسداران و تجهیزات مرتبط با امور نظامی را با یک پرواز از تهران به یمن منتقل کرده است. این تحول پیش از این گزارش نشده بود.

دو منبع ایرانی به رویترز گفتند بین ۱۰ تا ۲۱ نفر از نیروهای سپاه پاسداران، از جمله فرماندهان ارشد، در پرواز شرکت هواپیمایی ماهان حضور داشتند.

این هواپیما در ابتدا عازم صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها، بود اما پس از آنکه فرودگاه این شهر هدف حمله دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است قرار گرفت، مسیر خود را به سمت شهر بندری حدیده در ساحل دریای سرخ تغییر داد.

یکی از منابع گفت: «فرماندهان سپاه برای حمایت از عملیات حوثی‌ها و ارائه آموزش درباره سامانه‌های موشکی جدید به آنجا سفر کرده‌اند.»

این منبع افزود جمهوری اسلامی همچنین برای تامین مالی فعالیت‌های حوثی‌ها، با این هواپیما برای آنها طلا ارسال کرده است.

دو منبع ایرانی به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کردند.

به‌نوشته این خبرگزاری ارسال نیرو و تجهیزات شواهد تازه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای تقویت حوثی‌ها ارائه می‌کند؛ گروهی که بیش از یک دهه است درگیر جنگ داخلی با دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یمن و مورد حمایت عربستان سعودی است و با موشک‌ها و پهپادها به کشورهای همسایه در خلیج فارس حمله کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و مقام‌های حوثی به پرسش‌های رویترز در این زمینه پاسخ ندادند اما تهران بارها ارائه توانمندی‌های موشکی و تجهیزات نظامی به حوثی‌های یمن را رد کرده است.

ورود فرماندهان سپاه و محاصره عربستان از سوی حوثی‌ها

رویترز ۲۵ تیر، سه روز پس از آنکه هواپیمای اعزامی از ایران در یمن به زمین نشست، گزارش داد که تهران از حوثی‌ها خواسته است در صورتی که آمریکا زیرساخت‌های برق ایران را هدف قرار دهد، برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشد؛ اقدامی که تهدید تازه‌ای برای عرضه جهانی انرژی ایجاد می‌کند.

این گروه که مناطق تحت کنترلش در یمن بر این آبراه مشرف است، دوشنبه ۲۹ تیر محاصره دریایی عربستان را اعلام کرد. این اقدام در واکنش به بمباران فرودگاه صنعا در ۲۲ تیر صورت گرفت، حمله‌ای که حوثی‌ها آن را به عربستان سعودی نسبت دادند.

این تحولات نشان‌دهنده پایان آتش‌بس چهار ساله میان ریاض و حوثی‌ها بود. تهدید آنها علیه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت دریایی جهان پنج‌شنبه اول مرداد و زمانی بیش از پیش تشدید شد که این گروه اعلام کرد به دو نفت‌کش سعودی حمله کرده است.

معمر الاریانی، وزیر اطلاع‌رسانی دولت یمن مورد حمایت عربستان سعودی، چهارشنبه در گفت‌وگویی تلفنی با رویترز و با استناد به اطلاعات امنیتی، انتقال نیروها و تجهیزات سپاه پاسداران را تایید کرد.

او گفت: «ماموریت آنها تقویت توانایی‌های نظامی شبه‌نظامیان و آماده‌سازی آنها برای تهدید امنیت کشتی‌رانی بین‌المللی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب است.»

مزاحم السلوم، تحلیلگر امنیتی و اطلاعاتی که سال‌ها فعالیت حوثی‌ها و دیگر گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دنبال کرده است، نیز ورود کارشناسان سپاه پاسداران با پرواز ۲۲ تیر را تایید کرد.

او گفت بخشی از محموله شامل قطعات مرتبط با موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و پهپادها بوده است؛ سامانه‌های تسلیحاتی مشابه سامانه‌هایی که پیش‌تر در حملات علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی از سوی حوثی‌ها مورد استفاده قرار گرفته بودند.

به گفته السلوم، تهران همچنین در جریان جنگ با اسرائیل در سال گذشته، مستشاران نظامی را از طریق سومالی به یمن فرستاده بود؛ تهران در آن زمان این موضوع را تکذیب کرد.

حوثی‌ها اوایل ماه جاری میلادی از برقراری پروازهای مستقیم میان صنعا و تهران خبر داده و گفته بودند این پروازها به شکستن آنچه «محاصره تحمیل‌شده از سوی عربستان علیه یمن» می‌خوانند، کمک خواهد کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی، در یک نشست خبری در تهران در ۲۹ تیر گفت پرواز ۲۲ تیر به صنعا با هدف بازگرداندن هیاتی از حوثی‌ها انجام شده بود که برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده جمهوری اسلامی، به تهران رفته بود.

به‌گفته او، شماری از شهروندان یمنی که برای دریافت خدمات درمانی به ایران رفته بودند نیز قرار بود با این پرواز به کشورشان بازگردند.

یک هواپیمای ایرانی در ۱۲ تیرماه با شکستن محاصره هوایی حوثی‌ها، گروهی حدودا ۲۰۰ نفره شامل مقام‌های ارشد، زنان و کودکان را برای شرکت در مراسم خاکسپاری خامنه‌ای به ایران منتقل کرده بود.

چهار منبع به خبرگزاری رویترز گفتند همین هواپیما در ۲۲ تیر در مسیر بازگشت به یمن، علاوه بر اعضای این هیات، شماری از فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران را نیز با خود به یمن بردند.

پیش از آنکه هواپیما بتواند در صنعا فرود بیاید، دولت مورد حمایت عربستان سعودی فرودگاه را هدف حمله قرار داد و هواپیما مجبور شد مسیر خود را به سمت حدیده، که تحت کنترل حوثی‌هاست، تغییر دهد.

ارتش حوثی‌ها اعلام کرد جنگنده‌های سعودی که حمله به فرودگاه را انجام داده بودند، مجبور به ترک حریم هوایی یمن شدند.