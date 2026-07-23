به گزارش خبرگزاری رویترز، این منظومه از یک ستاره کوتوله سرخ با جرمی حدود ۴۰ درصد جرم خورشید تشکیل شده است که یک کوتوله قهوه‌ای به دور آن می‌گردد؛ جرمی آسمانی که از نظر ویژگی‌ها در مرز میان سیاره و ستاره قرار دارد.

ساختار این منظومه پیچیده‌تر از این است. جرمی گازی تقریبا هم‌اندازه مشتری به دور این کوتوله قهوه‌ای می‌چرخد؛ جرمی که به تازگی با استفاده از «تلسکوپ بسیار بزرگ» رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی شناسایی شده است.

بر اساس تعاریف رایج که عمدتا بر مبنای منظومه شمسی شکل گرفته‌اند، جرمی که به دور جرم دیگری می‌گردد و آن جرم نیز خود به دور یک ستاره در گردش است، باید «قمر» نامیده شود.

اگر چنین جرمی خارج از منظومه شمسی باشد، می‌توان آن را «قمر فراخورشیدی» نامید.

با این حال، جرم تازه کشف‌شده از نظر اندازه و ترکیب به هیچ یک از قمرهای شناخته‌شده منظومه شمسی شباهت ندارد.

قمرهای منظومه شمسی عمدتا اجرامی نسبتا کوچک و سنگی یا یخی هستند، در حالی که جرم تازه کشف‌شده یک غول گازی با جرمی نزدیک به مشتری است.

یافته‌های این پژوهش در مجله علمی «نیچر» منتشر شده است.

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معمای نام‌گذاری جرم جدید

کوین هوی، دانشجوی دکترای اخترفیزیک در دانشگاه دیه‌گو پورتالس شیلی و نویسنده اصلی این پژوهش، گفت: «بیشتر اخترشناسان در حال حاضر با استفاده از اصطلاح "ماهواره فراخورشیدی" موافق هستند؛ دست‌کم به‌عنوان نامی موقت تا زمانی که تعاریف رسمی برای چنین اجرامی تدوین شود.»

او افزود در مواجهه با این منظومه، دانشمندان عملا به مرزهای کاربرد واژه‌هایی رسیده‌اند که برای توصیف منظومه شمسی ابداع شده بودند.

این منظومه حدود ۷۱ سال نوری از زمین فاصله دارد. یک سال نوری مسافتی است که نور در مدت یک سال طی می‌کند و معادل حدود ۹.۵ تریلیون کیلومتر است.

این «ماهواره فراخورشیدی» دست‌کم از ۹۰ درصد جرم مشتری برخوردار است؛ غولی گازی که بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی به شمار می‌رود.

این جرم هر ۱۷۰ روز یک بار به دور کوتوله قهوه‌ای می‌گردد و فاصله مداری آن حدود یک‌پنجم فاصله میان زمین و خورشید است.

آلیس زورلو، اخترفیزیکدان دانشگاه دیه‌گو پورتالس و از نویسندگان این پژوهش، کشف این منظومه غیرمعمول را به باز شدن «جعبه پاندورا» برای جامعه علمی تشبیه کرد.

او گفت: «این نوع جرم کاملا جدید و غیرمعمول است و واقعا با آنچه در منظومه شمسی خود می‌شناسیم، تفاوت دارد. اکنون باید با استفاده از مدل‌های نظری دریابیم این نوع اجرام چگونه شکل می‌گیرند و آیا رایج هستند یا خیر.»

«جعبه پاندورا» اصطلاحی برگرفته از اساطیر یونان است که به رخدادی با پیامدهای گسترده، پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر اشاره دارد که می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌ها و مسائل تازه شود.

زورلو افزود پژوهشگران عمدا تصمیم گرفته‌اند این جرم را «قمر» ننامند، زیرا نه تنها بسیار پرجرم‌تر از قمرهای شناخته‌شده منظومه شمسی است، بلکه به دور یک سیاره نیز نمی‌گردد و میزبان آن یک کوتوله قهوه‌ای است.

به گفته این پژوهشگر، از آنجا که تاکنون منظومه‌ای کاملا مشابه این نمونه مشاهده نشده است، دانشمندان هنوز در تلاش‌اند مناسب‌ترین تعریف و اصطلاح را برای توصیف آن پیدا کنند.

اگرچه تا به حال بیش از ۶۳۰۰ سیاره فراخورشیدی، یعنی سیارات خارج از منظومه شمسی، کشف شده‌اند، شناسایی قمرهای فراخورشیدی بسیار دشوارتر بوده است و تاکنون تنها چند نامزد جدی برای قرار گرفتن در این دسته شناسایی شده‌اند.

ابهام درباره چگونگی شکل‌گیری این منظومه نامتعارف

پژوهشگران اکنون می‌کوشند چگونگی شکل‌گیری جرم گازی تازه کشف‌شده و رابطه آن با کوتوله قهوه‌ای میزبانش را مشخص کنند.

زورلو گفت یک احتمال این است که این جرم از قرص گاز و غبار پیرامون کوتوله قهوه‌ای شکل گرفته باشد؛ فرایندی مشابه آنچه در زمان شکل‌گیری سیارات در اطراف ستارگان رخ می‌دهد.

احتمال دیگر این است که این جرم به‌طور مستقل شکل گرفته و سپس بر اثر نیروی گرانش کوتوله قهوه‌ای در دام آن افتاده باشد.

به گزارش رویترز، کوتوله‌های قهوه‌ای نه کاملا ستاره‌اند و نه سیاره و از نظر جرم و ویژگی‌های فیزیکی، در محدوده‌ای میان این دو قرار می‌گیرند.

این اجرام را می‌توان ستارگانی دانست که در مراحل شکل‌گیری نتوانسته‌اند جرم کافی برای آغاز پایدار همجوشی هسته‌ای، مشابه فرایندی که انرژی ستارگان را تامین می‌کند، به دست آورند. با این حال، جرم آن‌ها از بزرگ‌ترین سیارات نیز بیشتر است.

کوتوله قهوه‌ای این منظومه حدود ۳۳ برابر مشتری جرم دارد، اندازه آن حدود ۵۰ درصد بزرگ‌تر از مشتری است و دمای آن نیز به‌مراتب بالاتر است.

زورلو گفت از آنجا که این منظومه بسیار جوان است، کوتوله قهوه‌ای همچنان با گرمای باقی‌مانده از دوران شکل‌گیری خود می‌درخشد.

از زمان کشف نخستین سیارات فراخورشیدی در دهه ۱۹۹۰، دانشمندان با طیف گسترده‌ای از منظومه‌های سیاره‌ای روبه‌رو شده‌اند.

برخی از آن‌ها ساختاری نسبتا مشابه منظومه شمسی دارند و برخی دیگر در مقایسه با الگوهای آشنای اخترشناسی، تفاوت چشمگیری از خود نشان می‌دهند.

منظومه بررسی‌شده در این پژوهش یکی از نامتعارف‌ترین نمونه‌های شناخته‌شده است؛ پدیده‌ای که نه تنها درک دانشمندان از چگونگی شکل‌گیری اجرام آسمانی را به چالش می‌کشد، بلکه نشان می‌دهد تعاریف و اصطلاحات رایج اخترشناسی ممکن است برای توصیف تنوع منظومه‌های موجود در کهکشان کافی نباشند.