نواف سلام، نخستوزیر لبنان، چهارشنبه ۳۱ تیر در سفری غیرمنتظره به روستای زوطر غربی در جنوب لبنان رفت و پرچم این کشور را در این منطقه نصب کرد.
سهشنبه ۳۰ تیر، پس از عقبنشینی ارتش اسرائیل، ارتش لبنان وارد زوطر غربی شد.
این روستا به عنوان نخستین «منطقه آزمایشی» برای اجرای توافقنامه میان لبنان و اسرائیل انتخاب شده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای کنونی و پیشین ایالات متحده گزارش داد تهدید حوثیها به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ میتواند دامنه جنگ ایران را بهطور چشمگیری گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد آورد.
حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر اعلام کردند اجازه نخواهند داد کشتیها در بنادر عربستان سعودی دست به بارگیری بزنند یا تخلیه بار کنند؛ اقدامی که میتواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه هفت درصد دیگر از نفت جهان را مختل کند.
عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تاکنون از واشینگتن درخواست کمک نظامی نکرده است.
با این حال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۳۰ تیر اعلام کرد اقدام حوثیها برای اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ، یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، ممکن است پای ایالات متحده را به درگیری باز کند.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، به آن رسیدگی خواهیم کرد. قبلا هم با حوثیها این کار را کردهایم.»
چالشی تازه برای ارتش آمریکا
رویترز نوشت برای ارتش آمریکا، ماجرا ممکن است به این سادگی نباشد، زیرا حوثیها بهعنوان نیروهایی سرسخت و چابک شناخته میشوند که توانستهاند در برابر کارزارهای نظامی پیشین ریاض و واشینگتن مقاومت کنند.
بر اساس این گزارش، مقابله با این گروه نیابتی تهران به معنای وارد آمدن فشار بیشتر بر منابع نظامی آمریکا خواهد بود؛ توانی که هماکنون بر جنگ با جمهوری اسلامی و محاصره بنادر ایران متمرکز شده است.
جیسون کمپبل، از مقامهای ارشد پیشین پنتاگون، گفت مقابله با تهدیدها در دریای سرخ ممکن است مستلزم انتقال ناوهای جنگی آمریکا از خلیج فارس به مناطق نزدیکتر به یمن باشد تا ارتش بتواند علیه حوثیها دست به عملیات بزند و در برابر موشکهای آنها اقدامات دفاعی انجام دهد.
رویترز افزود اگر ناوها و هواپیماهای آمریکایی مستقر در منطقه ناچار شوند برای سرنگونی پهپادها و موشکهای حوثیها اقدام کنند، این امر میتواند فشار بر ذخایر مهمات و موشکهای رهگیر پدافند هوایی آمریکا را افزایش دهد.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را به رسمیت نمیشناسند.
ایالات متحده و اسرائیل حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
کارزارهای نظامی پیشین علیه حوثیها
رویترز در ادامه نوشت کارزار چندساله ائتلافی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثیها نتوانست این گروه را شکست دهد. حوثیها همچنین در برابر حملات ایالات متحده مقاومت کردند.
مایکل مالروی، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، گفت: «حوثیها در گذشته بارها نشان دادهاند توانایی و اراده ایجاد اختلال در تردد دریایی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب را دارند.»
در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، ایالات متحده برای باز نگه داشتن مسیر تجاری دریای سرخ، حملاتی هوایی علیه مواضع حوثیها انجام داد.
ترامپ سال گذشته این عملیات را تشدید کرد و حوثیها را که به ناوهای جنگی آمریکا و کشتیهای تجاری در آبهای منطقه حمله میکردند، هدف بمباران قرار داد.
رویترز به نقل از کارشناسان نوشت هیچ یک از این دو کارزار نتوانست توانایی حوثیها را برای تهدید کشتیرانی از بین ببرد.
با این حال، عملیات دو ماهه آمریکا در سال ۲۰۲۵ نیازمند حجم قابل توجهی از توان نظامی آمریکا بود؛ از جمله دو ناو هواپیمابر، چندین ناو جنگی، جنگندهها و هواگردهای راهبردی مانند بمبافکنهای بی۲.
محدودیت منابع نظامی آمریکا در میانه جنگ ایران
به گزارش رویترز، هرچند ارتش آمریکا بیشترین بودجه نظامی را در جهان در اختیار دارد، اما همچنان با محدودیت منابع و تجهیزات روبهروست و بسیاری از سامانههایی که احتمالا برای عملیات علیه حوثیها مورد نیاز خواهند بود، در جنگ ایران به کار گرفته شدهاند.
یک مقام آمریکایی در همین رابطه گفت: «همین حالا هم حسابی درگیر هستیم.»
او افزود بهدلیل شدت بالای عملیات، ابتدا در کارائیب و اکنون در خاورمیانه، برخی ناوهای جنگی مدتزمانی بیش از حد معمول در دریا ماندهاند.
ادامه ماموریتهای طولانی فشار بیشتری بر نیروهای نظامی وارد میکند و ناوها نیز در نهایت باید برای تعمیر و آمادهسازی مجدد به بندر بازگردند.
در حال حاضر بیش از ۲۰ ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا و صدها هواگرد نظامی این کشور در خاورمیانه فعالیت میکنند.
یک مقام دیگر آمریکایی خبر داد نیروهای بیشتری نیز برای کمک به عملیات مرتبط با جنگ ایران راهی منطقه هستند.
رویترز نوشت این وضعیت میتواند نیروها و تجهیزاتی را که برای درگیری احتمالی در نزدیکی یمن در دسترس هستند، محدود کند.
بر اساس این گزارش، چنین نبردی به منابع چشمگیر دریایی و هوایی نیاز خواهد داشت و بخشی از ظرفیتهای اطلاعاتی آمریکا را نیز به خود اختصاص خواهد داد، زیرا توانمندیهای حوثیها که ممکن است از سال گذشته تغییر کرده باشند، باید شناسایی و مکانیابی شوند.
مارک کانسیان، افسر بازنشسته تفنگداران دریایی ایالات متحده، تایید کرد گشوده شدن جبههای دیگر در دریای سرخ، فشار را بر نیروی دریایی آمریکا افزایش خواهد داد.
او در عین حال گفت حوثیها نیز برای تامین مجدد تسلیحات و تجهیزات خود با مشکلاتی روبهرو خواهند شد، زیرا حکومت ایران بهعنوان حامی اصلی این گروه در محاصره قرار دارد.
کانسیان ادامه داد: «محاصره آمریکا ۱۰۰ درصد موثر نیست، اما بسیار موثر است. در نتیجه، حوثیها ممکن است برای تداوم یک کارزار طولانیمدت با دشواری جدی مواجه شوند.»
مورگان راجرز، پدیده ۲۳ ساله و ملیپوش استون ویلا، با قراردادی ۷ ساله به ارزش ۱۱۷ میلیون پوند به چلسی پیوست. آبیهای لندن در رقابتی فشرده با آرسنال، موفق شدند این مهاجم را جذب کنند.
حضور ژابی آلونسو روی نیمکت چلسی، نقش کلیدی در تصمیم راجرز داشت. این ستاره ۲۳ ساله که تازه از جام جهانی و کسب مقام سومی با تیم ملی انگلیس بازگشته، درباره این انتقال گفت: «چلسی بزرگترین باشگاه لندن است و از بچگی شیفته آن بودم. بسیار هیجانزدهام که در پروژه جدید آلونسو حضور دارم.»
راجرز که ژانویه ۲۰۲۴ از میدلزبورو به استون ویلا پیوسته بود، تحت هدایت اونای امری، در ۱۲۵ بازی ۳۱ گل به ثمر رساند و نقشی حیاتی در کسب سهمیه اروپایی ویلا ایفا کرد.
این انتقال یکی از مهمترین خریدهای دوران مالکیت «بلوکو» به شمار میرود. پس از فصل ناامیدکننده گذشته و رتبه دهمی در لیگ، مالکان چلسی قصد دارند با خریدهای بزرگ، دوباره برای قهرمانی بجنگند. راجرز چهارمین خرید تابستانی چلسی پس از مارکو پالسترا، امانوئل امگا و جووانی کوندا است.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت توافق هستهای واشینگتن و ریاض در کنگره آمریکا، بهویژه درباره غنیسازی اورانیوم، مخالفانی خواهد داشت.
او درباره واکنش اسرائیل به این توافق گفت به نظر میرسد ترامپ به دلایلی تلاش کرده است از عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل عبور کند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در جریان مراسم شام رسمی در سفارت لبنان در واشینگتن، اعلام کرد برنامه بازسازی این کشور تنها از سوی دولت مدیریت خواهد شد.
او همچنین گفت: «در صورتی که اشغال پایان یابد و ارتش لبنان کنترل کامل را در دست بگیرد، میتوان سلاح حزبالله را جمعآوری کرد.»
رییسجمهوری لبنان افزود: «الگوی لبنان شایسته حفاظت است؛ نه فقط به خاطر لبنان، بلکه به خاطر کل منطقه.»
عون تاکید کرد لبنان تنها با یک دولت و یک ارتش میتواند کشوری امن و متحد باشد.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، به ایراناینترنشنال گفت حوثیهای یمن، عربستان سعودی را در محاصره دریایی قرار دادند که به نوعی میتوان گفت این اقدام در برابر محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا است.
او افزود: «اگر آمریکا به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی را از بین ببرد، بهخودیخود مشکل حوثیها هم از بین میرود.»