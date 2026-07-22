وزیر خارجه استرالیا نسبت به تشدید ناگهانی درگیریها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، چهارشنبه در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در جمع خبرنگاران، از اقدامات تهاجمی در دریای جنوبی چین ابراز نگرانی کرد.
او گفت: «کشورهای آسیایی باید درباره نحوه واکنش به این اقدامات تصمیم بگیرند.»
وانگ همچنین رویارویی اخیر میان چین و فیلیپین در این منطقه را «مایه نگرانی جدی» و اقدامی بیثباتکننده و پرخطر توصیف کرد.
او همچنین اعلام کرد نگران است که درگیریها در خاورمیانه بدون هشدار قابلتوجه، بیش از پیش تشدید شود.