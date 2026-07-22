محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنان ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، درباره ارعاب یکی از کارکنان سفارت فرانسه در تهران را بیاساس خواند. او گفت دو کارمند سفارت فرانسه شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر در جلسهای با چند متهم امنیتی تحت تعقیب حضور داشتند.
تنهایی افزود ماموران امنیتی این دو نفر را برای مدت کوتاهی مورد سوال قرار دادند و در محل حضور آنها اسناد متعددی مرتبط با فعالیتهای ضد امنیتی پیدا شد که به گفته او، مراجع ذیربط در حال بررسی آنها هستند.
رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره ضرب و شتم این دو نفر را رد کرد و گفت پس از مشخص شدن وابستگی آنها به سفارت فرانسه، این دو نفر به پلیس دیپلماتیک منتقل شدند و پس از هماهنگی با وزارت خارجه و تماس با سفیر فرانسه، به سفارت فرانسه تحویل داده شدند.