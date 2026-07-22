مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در دوره اول ریاست‌جمهوری، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که امیدوار است آمریکا بار دیگر کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد و اسرائیل هم آماده است و اگر از آن خواسته شود، به این عملیات ملحق شود.

پنس گفت: «هر کسی که برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی را کنترل می‌کند، یعنی سپاه پاسداران، هنوز این احساس را ندارد که شکست خورده است.»

او افزود جمهوری اسلامی مانند «یک مار چندسر» است و باید قدرت نظامی آمریکا را آزاد کرد.

معاون ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری، گفت: «فکر می‌کنم جمهوری اسلامی احتمالا سانتریفیوژها را به تاسیسات کلنگ‌ گزلا منتقل کرده است.»

او همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی به راه‌حل مسالمت‌آمیز یا بازگشایی تنگه هرمز علاقه‌ای ندارد.