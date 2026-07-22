امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای واشینگتن و ریاض در کنگره آمریکا، به‌ویژه درباره غنی‌سازی اورانیوم، مخالفانی خواهد داشت.

او درباره واکنش اسرائیل به این توافق گفت به نظر می‌رسد ترامپ به دلایلی تلاش کرده است از عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل عبور کند.