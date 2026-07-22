علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، گفت جمهوری اسلامی با همکاری سرویسهای امنیتی کشورهای دیگر، برای ضربه زدن به «شبکههای ضدایرانی» در آن سوی مرزها «هیچگونه تردیدی» به خود راه نمیدهد.
زینیوند با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور جمهوری اسلامی، افزود بر موضوعات امنیتی «تسلط کامل» وجود دارد و رصد و مراقبت در مرزها و دیگر مناطق مورد نیاز بهطور دقیق در حال انجام است.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت توافق هستهای واشینگتن و ریاض در کنگره آمریکا، بهویژه درباره غنیسازی اورانیوم، مخالفانی خواهد داشت.
او درباره واکنش اسرائیل به این توافق گفت به نظر میرسد ترامپ به دلایلی تلاش کرده است از عادیسازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل عبور کند.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در جریان مراسم شام رسمی در سفارت لبنان در واشینگتن، اعلام کرد برنامه بازسازی این کشور تنها از سوی دولت مدیریت خواهد شد.
او همچنین گفت: «در صورتی که اشغال پایان یابد و ارتش لبنان کنترل کامل را در دست بگیرد، میتوان سلاح حزبالله را جمعآوری کرد.»
رییسجمهوری لبنان افزود: «الگوی لبنان شایسته حفاظت است؛ نه فقط به خاطر لبنان، بلکه به خاطر کل منطقه.»
عون تاکید کرد لبنان تنها با یک دولت و یک ارتش میتواند کشوری امن و متحد باشد.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، به ایراناینترنشنال گفت حوثیهای یمن، عربستان سعودی را در محاصره دریایی قرار دادند که به نوعی میتوان گفت این اقدام در برابر محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا است.
او افزود: «اگر آمریکا به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی را از بین ببرد، بهخودیخود مشکل حوثیها هم از بین میرود.»
شرکت کشتیرانی فرانسوی «سیامای سیجیام» اعلام کرد در پی تشدید دوباره درگیریها در تنگه هرمز، از اول ماه اوت، هزینه اضطراری سوخت از مشتریان دریافت خواهد کرد.
این شرکت که سومین خط کشتیرانی کانتینری بزرگ جهان است، در اطلاعیهای اعلام کرد افزایش دوباره تنشها در روزهای گذشته باعث جهش شدید قیمت سوخت و افزایش قابل توجه هزینه تامین سوخت کشتیها در مسیرها و مناطق مختلف شده و در نتیجه، هزینه حملونقل دریایی افزایش یافته است.
بر اساس این اطلاعیه، مبلغ این هزینه اضافی برای هر کانتینر بین ۶۵ تا ۱۶۵ دلار خواهد بود و تا اطلاع ثانوی اعمال میشود.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان بازداشتی انقلاب ملی در دی ۱۴۰۴، اجرا شده است.
میزان نوشت این شهروند در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ در کرج، در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهامهای مهدی خانکی را «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت سلاح دوشپرتاب آماده به کار» اعلام کرد و افزود او علاوه بر حکم اعدام، به مصادره کلیه اموال نیز محکوم شده بود.