روزنامه قدس، وابسته به آستان قدس رضوی، با اشاره به احتمال حمله زمینی آمریکا، از ضرورت اعزام نیروهای جان‌فدا به مناطق تنش خبر داد.

این روزنامه نوشت: «سازماندهی واقعی جان‌فداها و اعزام نیروهای مردمی به مناطق تنش، تشکیل گردان‌های مدافع یا حتی اعلام آمادگی گردان‌های شهادت‌طلب تهاجمی برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، در دستور کار قرار گیرد.»

این روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی همچنین نوشت: «باید آموزش‌های نظامی دفاع فعال در برابر حمله زمینی، برای عموم مردم صورت بگیرد.»