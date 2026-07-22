به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله چهارشنبه ۳۱ تیر به شرکتی که نقشی محوری در اقتصاد مصرفی روسیه دارد، ظاهرا نشان‌دهنده گسترش راهبرد کی‌یف برای استفاده از پهپادهای دوربرد با هدف مختل کردن تلاش جنگی روسیه و وادار کردن کرملین به صلح است.

کیم گفت انبارهای وایلدبریس در کراسنودار و نوینومیسک هدف قرار گرفته‌اند.

۲۷ تیر نیز یوگنی پرویشوف، فرماندار منطقه تامبوف روسیه، اعلام کرد پهپادهای اوکراینی به انبار شرکت وایلدبریس در شهر کوتوفْسک برخورد کردند .

پرویشوف گفت: «هفت کارگر شیفت شب در محل کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.»

او افزود نیروهای روسیه ۲۸ پهپاد دیگر را پیش از رسیدن به هدف سرنگون کردند و در صورت موفقیت کامل حمله، «شمار تلفات غیرنظامیان» می‌توانست بیشتر باشد.

در همان روز، در حمله‌ای جداگانه به انبار دیگری از همین شرکت در شهر الکتروستال، در شرق مسکو، ۲۴ نفر زخمی شدند.

تصاویری که ۳۱ تیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و رویترز صحت آن‌ها را تایید کرده است، ستون عظیمی از دود را نشان می‌دهند که در کراسنودار به هوا برخاسته.

مقام‌های محلی همچنین اعلام کردند در شهر آرماویر در جنوب روسیه، بر اثر سقوط بقایای یک پهپاد بر یکی از واحدهای صنعتی، یک کارگر کشته شد.

ونیامین کوندرا‌تیف، فرماندار منطقه کراسنودار، گفت در حمله به یک مجموعه انبار، ۱۰ نفر زخمی شدند. به گفته او، بقایای پهپادها همچنین به دو ساختمان مسکونی بلندمرتبه در کراسنودار آسیب زد، اما کسی در این حادثه زخمی نشد.

مقام‌ها اعلام کردند برای مهار آتش‌سوزی انبار کراسنودار از بالگرد استفاده می‌شود.

در مجموع ۱۰۵ نفر در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند.

کیم در پیامی در تلگرام نوشت: «هیچ واژه‌ای نمی‌تواند تمام احساسات و عواطف ناشی از حمله به مردم عادی، کارکنان ما و همه ما که فقط مشغول انجام کار خود هستیم را توصیف کند.»

کی‌یف درباره حملات اخیر اظهار نظر نکرده است.

اوکراین در هفته‌های گذشته حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی روسیه تشدید کرده است؛ اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام می‌شود.

روسیه نیز در جریان کارزار نظامی خود، بارها به زیرساخت‌ها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.

مسکو اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان روسیه و اوکراین ادامه داشته است.

درباره وایلدبریس و خرید و فروش آنلاین در روسیه

وایلدبریس فعالیت خود را به عنوان فروشگاهی اینترنتی برای فروش دوباره پوشاک عرضه‌شده در کاتالوگ‌های اروپایی آغاز کرد. این شرکت سپس دامنه محصولات خود را گسترش داد و به بازاری آنلاین تبدیل شد که فروشندگان مستقل نیز در آن فعالیت می‌کنند.

وایلدبریس درباره میزان خسارت واردشده به این مجموعه، اظهار نظر نکرده است.

بر اساس اعلام انجمن شرکت‌های تجارت اینترنتی، فروش آنلاین در سراسر روسیه در سال ۲۰۲۵ با ۲۸ درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد روبل، معادل ۱۴۷ میلیارد دلار، رسید.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، گفته است فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های دیجیتال معادل حدود ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.