تسنیم: آمریکا به نقطهای در بانه در استان کردستان حمله کرد
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که آمریکا ساعت ۰۲:۵۵ دقیقه بامداد چهارشنبه ۳۱ تیرماه یک نقطه در خارج از محدوده شهری بانه در استان کردستان حمله کرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که آمریکا ساعت ۰۲:۵۵ دقیقه بامداد چهارشنبه ۳۱ تیرماه یک نقطه در خارج از محدوده شهری بانه در استان کردستان حمله کرد.
وزارت جنگ آمریکا هویت چهارمین نظامی کشتهشده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
بر اساس بیانیه پنتاگون، «گروهبان اَنجل اس. رامپرساد، ۲۸ ساله اهل اوزون پارک نیویورک، احتمالا در جریان حمله دشمن به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، جان خود را از دست داده است.»
وزارت جنگ آمریکا تاکید کرده که این حادثه همچنان تحت بررسی است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پیشتر این نظامی را در فهرست مفقودان اعلام کرده بود. وضعیت او بعدا به «وضعیت خدمتی؛ محل حضور نامشخص» تغییر یافت و اکنون گمان میرود که او جان خود را از دست داده باشد.
با احتساب چهار نظامی کشتهشده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشتهشده در جنگ ایران به ۱۸ تن رسیده است.
معاوناستاندار همدان اعلام کرد که آمریکا ساعتی قبل نقاطی در شهرستان کبودرآهنگ را مورد حمله هوایی قرار داد.
او به اهدافی که مورد حمله قرار گرفتهاند اشاره نکرد.
پایگاه سوم شکاری نوژه در نزدیکی کبودرآهنگ قرار دارد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که یازدهمین شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی، توانمندیهای دریایی، آشیانههای هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساختهای لجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود.
سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی سه ماه گذشته به بیش از ۳۰ کشتی تجاری که از این آبراه بینالمللی و حیاتی برای تجارت منطقهای و جهانی عبور میکردند، حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است که این حملات، که سنتکام آنها را «غیرقابل توجیه» توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیرنظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیهای تجاری باز است.
بهگفته سنتکام، از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای سنتکام به عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این مسیر کمک کردهاند.
رسانهها در ایران گزارش دادند که سامانههای پدافندی در شرق، شمال شرق و غرب تهران دوباره فعال شدهاند.
در ۱۰ شب گذشته که حملات آمریکا عمدتا به نقاطی در جنوب ایران محدود بود، تهران مورد حمله قرار نگرفته بود.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر چهار نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد کرد.
این چهار نظامی در حملات اخیر حکومت ایران در اردن و عراق کشته شدند.
وزارت دفاع آمریکا هویت این چهار نظامی را ستوان یکم تایلر جیمز فیهان، سرباز ایزابلا گونزالس، گروهبان انجل اس. رمپرساد و گروهبان مایکل امانوئل سوینتون اعلام کرده است.
فیهان، گونزالس و رمپرساد در حمله به پایگاهی در اردن کشته شدند و سوینتون هنگام خنثیسازی یک پهپاد ایرانی در عراق جان خود را از دست داد.