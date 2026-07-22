برخی مخاطبان از اصفهان، بابلسر، بندرعباس، تبریز، تهران، دزفول، سنندج، قزوین، کرمانشاه، گلپایگان، لاهیجان، مشهد، همدان و ده‌ها شهر کوچک و بزرگ دیگر اشاره کردند چند ماه است که اجاره خانه خود را نداده‌اند.

آن‌ها تاکید کردند با وجود فشار صاحبخانه، نه توان تخلیه واحد فعلی را دارند نه پیدا کردن خانه‌ای که در توان مالی‌شان باشد.

یک زن ۴۰ ساله که شغلش خدمات نظافتی است، گفت از زمستان سال گذشته تاکنون، به ندرت می‌تواند کار پیدا کند و چهار ماه است اجاره خانه‌اش عقب افتاده است.

مقایسه درآمد و اجاره

یک بازنشسته ساکن مشهد گفت با حقوق ۲۴ میلیون تومانی، ۲۱ میلیون تومان اجاره خانه می‌دهد.

یک کارمند وزارت بهداشت ساکن تهران نیز با اشاره به دستمزد ۲۸ میلیون تومانی خود، گفت اجاره خانه‌اش ۳۲ میلیون تومان است و معلمی ساکن شهری کوچک هم گفت نیمی از حقوق ۲۰ میلیون تومانی‌اش صرف اجاره می‌شود.

ده‌ها روایت مشابه دیگر نیز درباره همگون نبودن دخل و خرج به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

یک زن سرپرست خانوار گفت حقوق معلمی او با ۲۵ سال سابقه کار به تازگی به ۳۰ میلیون تومان رسیده که نیمی از آن صرف اجاره می‌شود.

او افزود: «با باقی‌مانده حقوقم اگر روزی صرفا یک هندوانه خالی هم بخوریم، به ته ماه نمی‌رسیم.»

شهروندی از همدان گفت: «این روزها گرانی و تورم، مردم را به جنون کشانده. اجاره خانه‌ها از میزان دستمزد اکثر مردم بیشتر شده؛ با زیر ۲۰ میلیون تومان اجاره، اصلا واحدی برای اجاره پیدا نمی‌شود.»

یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اواخر خرداد با اشاره به افزایش شدید اجاره‌بها گفته بود در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه می‌شود. وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کم‌کیفیت وادار کرده است.

اجاره‌بها حتی در شهرهای بسیار کوچک و روستا‌ها هم افزایش داشته است.

شهروندی در یک نمونه، اشاره کرد صاحبِ خانه‌ای کوچک در پادکدشت ورامین ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۷.۵ میلیون تومان اجاره می‌خواهد.

در کنار این‌ها، برخی کسبه به کساد بودن بازار در شش ماه اخیر اشاره کردند.

یک کاسب از جزیره کیش گفت با این درآمدهای ناچیز، اجاره مغازه و حتی پول قبوض برق و گاز را هم نمی‌توان داد.

یک مشاور املاک تاکید کرد در ماه‌های اخیر بازار خرید و فروش ملک عملا در رکود کامل بوده است.

او با اشاره به افزایش «نجومی» قیمت خانه در تهران، گفت بسیاری از «طبقه متوسطی‌ها» ناچار به کوچ به حاشیه‌های شهر و شهرک‌های اقماری شده‌اند.

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره خانه

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند نرخ ثابتی برای افزایش اجاره وجود ندارد و درصد رشد، شهر به شهر و منطقه به منطقه، متفاوت است.

در یک نمونه، شهروندی ساکن قزوین از افزایش ۸۲ درصدی ودیعه مسکن خبر داد و گفت خانه‌ای که سال گذشته با ۵۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی سه میلیون تومان اجاره ماهانه در آن سکونت داشت، امسال ودیعه‌اش به یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

شهروندی ساکن سنندج بدون اشاره به مبلغ ودیعه، گفت سال گذشته پنج میلیون تومان اجاره برای واحدی ۶۰ متری پرداخت می‌کرده‌اند اما امسال با ۱۰۰ درصد افزایش، باید ۱۰ میلیون تومان اجاره بپردازند.

در نمونه‌ای دیگر، ودیعه با نزدیک به ۶۷ درصد افزایش از ۶۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه با ۸۰ درصد رشد از ۱۵ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان رسیده است.

در بابلسر نیز به گفته مخاطبان، اجاره‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

شهروندی از این شهر گفت خانه‌ای که سال گذشته اجاره‌اش ۱۹ میلیون تومان بود، الان صاحبخانه «با منت» می‌خواهد ۳۵ میلیون تومان اجاره دهد.

مخاطبی دیگر بدون اشاره به شهر محل سکونتش گفت: «من پارسال بعد از ازدواجم یک آپارتمان گرفتم با مبلغ ۸۰۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن بدهی با ۲۵ میلیون تومان اجاره.»

ودیعه این خانه ۵۰ درصد و اجاره ماهانه آن ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

برخی شهروندان گفتند برای پرداخت اجاره، به ناچار به فروش طلا و خرج پس‌اندازهای خود روی آورده‌اند؛ با این‌ حال نمی‌دانند اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، در ماه‌های آینده قرار است چطور از پسِ این هزینه‌ها برآیند.

مخاطبی گفت: «درآمد مردم کم و قیمت همه چیز به شدت بالاست. مستاجرها جان به لب شده‌اند. لعنت به جمهوری اسلامی که زندگی و جوانی ما را گرفت.»