پنتاگون هویت چهارمین نظامی آمریکایی کشتهشده در حملات جمهوری اسلامی را اعلام کرد
وزارت جنگ آمریکا هویت چهارمین نظامی کشتهشده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرد.
بر اساس بیانیه پنتاگون، «گروهبان اَنجل اس. رامپرساد، ۲۸ ساله اهل اوزون پارک نیویورک، احتمالا در جریان حمله دشمن به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن، در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، جان خود را از دست داده است.»
وزارت جنگ آمریکا تاکید کرده که این حادثه همچنان تحت بررسی است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پیشتر این نظامی را در فهرست مفقودان اعلام کرده بود. وضعیت او بعدا به «وضعیت خدمتی؛ محل حضور نامشخص» تغییر یافت و اکنون گمان میرود که او جان خود را از دست داده باشد.
با احتساب چهار نظامی کشتهشده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشتهشده در جنگ ایران به ۱۸ تن رسیده است.