هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، به ایران‌اینترنشنال گفت حوثی‌های یمن، عربستان سعودی را در محاصره دریایی قرار دادند که به نوعی می‌توان گفت این اقدام در برابر محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا است.

او افزود: «اگر آمریکا به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی را از بین ببرد، به‌خودی‌خود مشکل حوثی‌ها هم از بین می‌رود.»