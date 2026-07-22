رییسجمهوری لبنان: با کنترل کامل ارتش لبنان میتوان سلاح حزبالله را جمعآوری کرد
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در جریان مراسم شام رسمی در سفارت لبنان در واشینگتن، اعلام کرد برنامه بازسازی این کشور تنها از سوی دولت مدیریت خواهد شد.
او همچنین گفت: «در صورتی که اشغال پایان یابد و ارتش لبنان کنترل کامل را در دست بگیرد، میتوان سلاح حزبالله را جمعآوری کرد.»
رییسجمهوری لبنان افزود: «الگوی لبنان شایسته حفاظت است؛ نه فقط به خاطر لبنان، بلکه به خاطر کل منطقه.»
عون تاکید کرد لبنان تنها با یک دولت و یک ارتش میتواند کشوری امن و متحد باشد.