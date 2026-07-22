منابع نزدیک به خانواده او خبر دادند این روزنامه‌نگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است و این روزها «‌به حدی حالش بد است که به سختی می‌تواند صحبت کند».

با وجود این شرایط، او از دسترسی به درمان مناسب محروم است و مسئولان زندان با وجود آگاهی از زمینه بیماری قلبی، او را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نمی‌کنند.

غضنفری با اتهاماتی سنگین مانند «تبانی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ دین بهائیت و ‌مخالفت با اسلام» مواجه است.

ماموران حکومتی ۲۹ دی سال گذشته به خانه این شهروند بهائی رفتند و ضمن تفتیش محل زندگی و ضبط وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی، او را بازداشت کردند .

همان زمان، انتشار استوری‌هایی درباره قطع آب و برق، گرانی و سخت بودن شرایط اقتصادی، دلیل بازداشت او اعلام شد اما در طول بازداشت تحت فشار روانی و آزار جسمی قرار گرفت.

پرونده‌سازی از طریق تصاویر خصوصی

در طول بازداشت و بازجویی‌ها، «پنج پرونده در زونکن‌های قطور» برای او تشکیل داده‌اند که عمدتا شامل پرینت تصاویری از جشن تولد، عکس یادگاری با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین و عکس‌های خانوادگی غضنفری است.

منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت که در یک نمونه، بازجوها عکسی از اتاق خواب خالی آرتین را مقابلش گذاشته‌اند و بعد خودکار و ورقه داده و گفته بودند «برو در سلول‌ات، پشت و روی صفحه درباره تصویر توضیح بده».

همچنین عکس دوستان او را مقابلش می‌گذاشته‌اند و از او می‌خواسته‌اند توضیح دهد آن‌ها «چه کاره‌اند، کجا هستند و چه مشروبی می‌خورند»؟

اتهامات سنگین و تهدید به اعدام

نزدیکان این شهروند بازداشت‌شده گفتند او را در طول بازداشت «کتک زده‌اند» و تحت فشار روانی قرار داده‌اند.

بازجوها این شهروند بهائی را بارها به اعدام تهدید کرده و گفته بودند: «همین‌جا می‌کشیمت بالا.»

دومین جلسه دادگاه او به ریاست ابوالقاسم صلواتی قرار است هفتم مرداد برگزار شود.

قرار بازداشت غضنفری از اواخر دی تاکنون هر ماه تمدید می‌شود و با وجود بیماری، از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت او تا زمان دادگاه، مخالفت شده است.

این شهروند بهائی و خانواده او پیش از این نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته بودند.

پس از درگذشت پدر آرتین، نهادهای امنیتی برای ۵۰ روز پیکر او را نگه داشتند و تمام اعضای خانواده را چندین بار برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار کردند.

این عکاس خبری پس از عاشورای ۱۳۸۸ همراه با ۹ شهروند بهائی دیگر بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

او فروردین ۱۳۹۰ پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.

غضنفری در شش ماه اخیر شرایط بسیار سخت و پرفشاری را در بازداشتگاه و زندان سپری کرده و در وضعیت روحی وخیمی قرار دارد.