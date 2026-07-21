دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس: تهدیدهای مداوم حوثیها علیه کشتیرانی دریایی را محکوم کرد
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اظهارات حوثیها علیه عربستان سعودی را رد کرد و تهدیدهای مداوم این گروه علیه کشتیرانی دریایی را نیز محکوم دانست.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، اظهارات حوثیها علیه عربستان سعودی را رد کرد و تهدیدهای مداوم این گروه علیه کشتیرانی دریایی را نیز محکوم دانست.
بهای نفت پس از آن افزایش یافت که گروه حوثیهای مورد حمایت تهران در یمن از اعمال محاصره دریایی علیه کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد؛ اقدامی که همزمان با ازسرگیری حملات به نفتکشها در تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت عرضه جهانی انرژی را تشدید کرده است.
نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، اندکی پیش از ساعت هشت صبح به وقت شرق آمریکا با افزایش ۱.۸ درصدی به ۹۰.۸۵ دلار در هر بشکه رسید.
همزمان با تشدید دوباره درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا، نیز با افزایشی مشابه به ۸۳.۹۷ دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت در ماه جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
بهای نفت حتی پیش از آنکه حوثیها صادرات عربستان سعودی از دریای سرخ را تهدید کنند نیز روندی صعودی داشت.
این گروه اعلام کرده است که با محاصره تنگه بابالمندب، گذرگاه راهبردی در جنوب دریای سرخ، صادرات عربستان را هدف قرار خواهد داد. این مسیر یکی از شریانهای اصلی بازار جهانی نفت به شمار میرود.
وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیهای تایید کرد که جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه، برای چهارمین بار، چندین نیروگاه تولید برق و آبشیرینکن این کشور را هدف قرار داده است.
تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد تلفات سیلابها در نورستان به ۲۳ نفر افزایش یافت. معاون سخنگوی این اداره گفت که تاکنون اجساد ۱۵ نفر پیدا شده و بیش از ۱۰۰ نفر ناپدید هستند. به گفته او ۸۰ نفر زخمی شدهاند و عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد.
اداره ملی مبارزه با حوادث گروه طالبان سهشنبه ۳۰ تیر با انتشار آمار ذکر شده، گفت بررسیهای تیمهای امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد.
این اداره تاکنون جزییات بیشتری درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است.
افغانستاناینترنشنال از قول معاون سخنگوی این اداره خبر داد که هفت خانه مسکونی بهطور کامل و ۲۳ خانه دیگر بهصورت جزیی تخریب شدهاند.
همچنین ۷۰ مغازه و ۱۱ هتل از بین رفته و ۴۰ وسیله نقلیه کوچک و بزرگ نیز آسیب دیدهاند.
بارندگی شدید عصر ۲۹ تیر به وقت محلی در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، موجب جاری شدن سیلابهای ویرانگر شد.
فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به تلویزیون حکومتی گفت که این سیلاب به میلیونها شهروند ساکنان این ولایت، خسارت مالی وارد کرده است.
او همچنین اعلام کرد شهردار پارون و شماری از محافظانش نیز در میان جانباختگان هستند.
این در حالی است که برخی منابع محلی در نورستان به افغانستاناینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر ۴۳ نفر که بر اثر سیلاب ناپدید شده بودند، از آب بیرون کشیده شده است.
به گفته این منابع، شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و یک قرارگاه طالبان را بهطور کامل ویران کرده است.
در پی این رویداد، والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه، خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمکهای اضطراری به مناطق آسیبدیده شد.
گروه طالبان مرداد ۱۴۰۰ با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
افغانستان بهدلیل فقر ساختاری، ضعف مزمن زیرساختها و رواج ساختوسازهای غیرایمن، در برابر حوادث طبیعی بهطور ویژهای آسیبپذیر است.
گزارشهای بانک جهانی و سازمان ملل حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان در واحدهای مسکونی خشتی و فاقد مقاومت ساکن هستند و شبکههای حیاتی همچون راه و برق نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت کشتهشدن رهبر جمهوری اسلامی، صنعت هستهای را «میراث» علی خامنهای خواند و گفت: «صنعت هستهای به معنای واقعی و حقیقی کلمه، میراث امام شهید است، هزار بار هم اگر ما را بمباران کنند، میتوانیم اهدافمان را محقق کنیم. به آنچه وعده کرده بودیم، عمل کردهایم و حتما بهشکلی قویتر به وعدههایمان عمل خواهیم کرد.»
رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، و گفت این صنعت با هدایتها و رهنمودهای او بهسمت «حیات و رشد بیوقفه» پیش رفته است.
او افزود که مجتبی خامنهای هم بسیار قاطع، جدی و مصمم برای صنعت هستهای جایگاه قائل است و از آن حمایت کرده و میکند.
انتشار گزارش بازداشت و بازجویی دو تن از کارکنان سفارت فرانسه در ایران، بازتاب گستردهای در رسانههای فرانسوی داشته است. وزیر خارجه این کشور درباره پیامدهای این اقدام به وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده است.
ساجده شریفی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد