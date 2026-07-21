بهای نفت پس از آن افزایش یافت که گروه حوثی‌های مورد حمایت تهران در یمن از اعمال محاصره دریایی علیه کشتی‌رانی عربستان سعودی خبر داد؛ اقدامی که هم‌زمان با ازسرگیری حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه جهانی انرژی را تشدید کرده است.

نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، اندکی پیش از ساعت هشت صبح به وقت شرق آمریکا با افزایش ۱.۸ درصدی به ۹۰.۸۵ دلار در هر بشکه رسید.

هم‌زمان با تشدید دوباره درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا، نیز با افزایشی مشابه به ۸۳.۹۷ دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت در ماه جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

بهای نفت حتی پیش از آنکه حوثی‌ها صادرات عربستان سعودی از دریای سرخ را تهدید کنند نیز روندی صعودی داشت.

این گروه اعلام کرده است که با محاصره تنگه باب‌المندب، گذرگاه راهبردی در جنوب دریای سرخ، صادرات عربستان را هدف قرار خواهد داد. این مسیر یکی از شریان‌های اصلی بازار جهانی نفت به شمار می‌رود.