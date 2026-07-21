به گزارش گاردین، پس از پایان دیدار فینال که با قهرمانی اسپانیا همراه شد، ناهوئل مولینا پس از ورود به زمین، ظاهرا با ضربه‌ای به شکم رودری، کاپیتان اسپانیا، تنش‌ها را آغاز کرد. همزمان در میانه میدان نیز درگیری گسترده‌ای شکل گرفت که در جریان آن، لئاندرو پاردس ابتدا اریک گارسیا را از ناحیه گلو گرفت و سپس گاوی را به زمین انداخت.

اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، پس از پایان بازی پاردس را با کارت قرمز اخراج کرد. او پیش‌تر نیز در دقایق پایانی وقت قانونی، انزو فرناندز را از زمین اخراج کرده بود. علاوه بر این، سه بازیکن دیگر آرژانتین و لیونل اسکالونی، سرمربی این تیم، نیز از داور کارت زرد دریافت کردند.

فیفا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از بررسی گزارش‌های رسمی مسابقه فینال جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین و مطابق ماده ۳۶ آیین‌نامه انضباطی فیفا، کمیته انضباطی این نهاد یک دادستان انضباطی و اخلاق را برای بررسی احتمال نقض مقررات انضباطی در ارتباط با حوادث پس از مسابقه منصوب کرده است.»

فیفا همچنین رفتار بازیکنان آرژانتین پس از پیروزی مقابل انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی را بررسی می‌کند.

بازیکنان آرژانتین پس از آن مسابقه با بنری که روی آن نوشته شده بود «Las Malvinas son Argentinas» (جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین هستند)، جشن گرفتند. این بنر از سوی هواداران به ورزشگاه آتلانتا آورده شده بود.

با توجه به اینکه فیفا نمایش پیام‌ها و شعارهای سیاسی از سوی بازیکنان و تیم‌ها را ممنوع کرده است، بازیکنان یا اعضای تیمی که در این اقدام نقش داشته‌اند، ممکن است با محرومیت‌های انضباطی روبه‌رو شوند.