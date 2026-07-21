در این مطلب آمده است: «تایید اطلاعات یا بیان جزییات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه کشور با رهبری، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه‌ها فاش کرد.»

روزنامه جوان با اشاره به طرح موضوعاتی همچون نشانی برخی تونل‌های زیرزمینی تهران و سقوط مشهد در جریان خیزش دی‌ماه افزود در حالی که امنیت ملی در وضعیت جنگی کنونی با «تهدیدهای سخت و جدی» روبه‌رو شده، این پرسش مطرح است که آیا «هر سخنی را می‌توان از تریبون‌های عمومی بر زبان آورد؟»

به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، موضوعی که در شرایط عادی صرفا یک خبر، تحلیل یا محتوای سرگرم‌کننده است، در شرایط جنگی می‌تواند به «داده‌ای ارزشمند برای دشمن و عاملی برای تشویش افکار عمومی» تبدیل شود.

این روزنامه در ادامه انتقاد از اظهارات عراقچی نوشت: «صاحبان مسئولیت باید بدانند که هر کلمه و جمله در روزگار جنگ می‌تواند اثری فراتر از یک جمله داشته باشد.»

مصطفی خوش‌چشم، کارشناس حکومتی صداوسیما، نیز از مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

او استدلال‌های عراقچی در این مصاحبه را «دم‌دستی» و «در حد تاکسی» توصیف کرد و آن را نشانه «فقر تفکر راهبردی» دانست.

روایت عراقچی از حفره امنیتی و عدم ارتباط با مجتبی خامنه‌ای

عراقچی در گفت‌وگو با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» که ۲۸ تیر منتشر شد، اعلام کرد نه پیش از جنگ و نه در جریان آن، با مجتبی خامنه‌ای دیدار یا ارتباطی نداشته است.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در پذیرش آتش‌بس گفت ارتباط مستقیم با او در آن روزها دشوار بود و پیام‌رسانی از طریق رابط‌ها انجام می‌گرفت.

عراقچی همچنین با اشاره به بمباران بیت علی خامنه‌ای در آغاز جنگ گفت این حمله در نتیجه یک «حفره امنیتی» صورت گرفت و این حفره همچنان وجود دارد.

به گفته او، این حفره امنیتی بر جهت‌گیری‌ها و روند تصمیم‌سازی نیز اثرگذار است.

محمد مهاجری، تحلیلگر حامی حکومت، ۳۰ تیر از سخنان عراقچی درباره وجود «حفره امنیتی» در ساختار جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت موضوع نفوذ اسرائیل در ایران «دیگر قابل کتمان نیست و امروز آن‌قدر آشکار شده که حتی مردم عادی نیز درباره آن صحبت می‌کنند».

او منتقدان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را «کاسبان تحریم» خواند و هشدار داد: «سکوت درباره حفره امنیتی به ضرر کشور است.»

پزشکیان: با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داریم

هم‌زمان با بالا گرفتن حواشی مصاحبه اخیر عراقچی درباره نحوه ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت، ۳۰ تیر در مراسم روز ملی گرامی‌داشت صنعت و معدن گفت ارتباط با مجتبی خامنه‌ای «بیشتر شده» است.

او اضافه کرد: «امروز ارتباط ما با رهبر عزیز روزبه‌روز بیشتر شده و در سایه هدایت‌های ایشان به‌دنبال کاهش مشکلات هستیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیامی - صوتی یا تصویری - منتشر نکرده است.

پیام‌های منتسب به او تنها به‌صورت مکتوب منتشر می‌شوند.

غیبت طولانی‌مدت مجتبی خامنه‌ای از انظار عمومی، ابهام‌ها را درباره میزان نقش‌آفرینی او در اداره حکومت افزایش داده و به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی دامن زده است.