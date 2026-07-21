ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خبرگزاری ایلنا گفت در حملات اخیر آمریکا، ارتباط با جزایر خارک و قشم در چند مرحله قطع شد، اما تلاش شده است این ارتباط در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره برقرار شود.

وزیر ارتباطات اضافه کرد در برخی مناطق جنوبی ایران، بستر فیبر نوری هدف قرار گرفت و برای پایداری ارتباط، به‌طور موقت از بسترهای رادیویی و ماهواره‌ای استفاده شده است.

هاشمی گفت که با وجود شرایط پیچیده و حجم حملات، تلاش شده ارتباط جزایر با سرزمین اصلی قطع نشود و افزود استفاده از ارتباطات رادیویی و ماهواره‌ای راهکاری موقت است و بسترهای فیبر نوری باید ترمیم شوند.