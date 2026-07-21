اردن از انهدام پنج پهپاد جمهوری اسلامی خبر داد
خبرگزاری رسمی اردن اعلام کرد این کشور پنج پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است.
خبرگزاری رسمی اردن اعلام کرد این کشور پنج پهپاد جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد زمزمههایی در دولت و سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «این موضوع در جلسه هفته جاری کمیسیون انرژی مجلس با معاونان وزارت نفت، از جمله مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بررسی خواهد شد.»
او افزود افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگ و تورم بالا «به هیچ وجه به صلاح نیست» و تورم افسارگسیخته، زندگی مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «بهتر است دولت در شرایط فعلی از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین خودداری کند.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خبرگزاری ایلنا گفت در حملات اخیر آمریکا، ارتباط با جزایر خارک و قشم در چند مرحله قطع شد، اما تلاش شده است این ارتباط در کوتاهترین زمان ممکن دوباره برقرار شود.
وزیر ارتباطات اضافه کرد در برخی مناطق جنوبی ایران، بستر فیبر نوری هدف قرار گرفت و برای پایداری ارتباط، بهطور موقت از بسترهای رادیویی و ماهوارهای استفاده شده است.
هاشمی گفت که با وجود شرایط پیچیده و حجم حملات، تلاش شده ارتباط جزایر با سرزمین اصلی قطع نشود و افزود استفاده از ارتباطات رادیویی و ماهوارهای راهکاری موقت است و بسترهای فیبر نوری باید ترمیم شوند.
پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روند صعودی تورم در کانادا آغاز شد، اما در خرداد و در پی امضای تفاهمنامه، این روند برای مدتی کوتاه متوقف شد.
کارشناسان بر این باورند با ازسرگیری درگیریها و افزایش قیمت نفت، نرخ تورم در کانادا دوباره افزایش خواهد یافت.
مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد.
جنگ ایران امید کشورهای عربی خلیج فارس به نقش امنیتی چین را تضعیف کرده است. به نوشته فارین افرز، پکن با وجود روابط اقتصادی گسترده، حاضر نیست برای مهار تهران یا حفاظت از شرکای عرب خود، مسئولیت امنیتی بپذیرد.
روابط اقتصادی چین با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر بهسرعت گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد واردات نفت خام چین از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین تامین شد. ارزش تجارت دو طرف نیز در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسید و از مجموع تجارت کشورهای خلیج فارس با آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر رفت.
دولتهای عربی امیدوار بودند افزایش وابستگی چین به نفت و سرمایه منطقه، پکن را به حفاظت از ثبات خلیج فارس و مهار اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ترغیب کند. اما جنگ اخیر نشان داد گسترش منافع اقتصادی چین لزوما به پذیرش مسئولیت امنیتی منجر نمیشود.
فارین افرز سهشنبه ۳۰ تیر در یادداشتی نوشت پکن همچنان پرهیز از تعهد امنیتی و جانبداری نکردن را بهترین راهبرد میداند. کشورهای عربی خلیج فارس نیز ناچار شدهاند بپذیرند که چین، دستکم در آینده قابل پیشبینی، وزنهای امنیتی در برابر آمریکا نخواهد بود.
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پنتاگون اعلام کرد حدود ۱۰۰ نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در خاورمیانه زخمی شدهاند و سنتکام میگوید ۹۶ درصد آنها به خدمت بازگشتهاند.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، گفت این نظامیان از ۱۶ تیر با درجات مختلف جراحت شناسایی شدهاند و بیشتر آنها پس از درمان، فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد