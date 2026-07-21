محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد اگر آمریکاییها پایشان به یکی از جزایر ایران برسد، نیروهای مسلح آنها را در همان جزایر متعلق به ایران هدف قرار خواهند داد.
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت: «در منطق جنگ، اگر بخشی از خاک یک کشور به اشغال طرف مقابل درآید، آن کشور ممکن است برای وارد کردن تلفات به نیروهای دشمن، خاک خود را نیز هدف قرار دهد.»
دولت ترامپ با تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی درباره نیروهای آمریکایی و حکم بازداشت نخستوزیر اسرائیل مخالفت کرده و قضات آن را تحریم کرده است.
گزارشها حاکی است ژاپن، بهعنوان بزرگترین تامینکننده مالی دیوان کیفری بینالمللی، این تحولات را با نگرانی دنبال میکند.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که دادگاه انقلاب شیراز، مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد.
دادگاه انقلاب شیراز این دو شهروند را به اتهام «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن و کمکرسانی پزشکی به معترضان زخمی» در جریان اعتراضات محکوم کرد.
حکم بدوی این دو زندانی بیش از دو ماه پیش صادر شده است و آنها در حال حاضر در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) نگهداری میشوند.
در دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، برای نخستین بار شهرهایی در شمال و جنوب ایران شاهد عملیاتهای هوایی و شنیده شدن صدای انفجار بودند. فایننشیال تایمز در گزارشی نوشت با توجه به شکست مذاکرات، واشینگتن به گزینه تغییر حکومت در ایران بازگشته است.
امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، زهران ممدانی، شهردار نیویورک را در صفحه خود در ایکس «یهودستیز» خطاب کرد.
دنون خطاب به ممدانی نوشت: «اگر قرار است کسی بازداشت شود، آن تویی؛ چون یهودستیزی و نمایندگانت را برای دیدار با سفیر جمهوری اسلامی به سازمان ملل میفرستی.»
پیشتر ممدانی گفته بود در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، با انتقاد از مصاحبه اخیر عباس عراقچی با جواد موگویی، نوشت: «تایید اطلاعات، یا بیان جزییات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبری، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانهها فاش کرد.»
این روزنامه اضافه کرد: «لطفا در گفتوگوهای بعدی، نشانی بقیه تونلها و پایگاههای نظامی را برای خودتان نگه دارید و در بیان جزییات وقایع مهم خویشتنداری کنید.»
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران افزود: «حفظ امنیت ملی، پاسداشت اعتماد عمومی و صیانت از منافع مردم، هدفی است که هیچ جذابیت رسانهای، هیچ گفتوگوی پرمخاطب و هیچ رقابتی برای جلب توجه، نباید بر آن سایه بیفکند.»