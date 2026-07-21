روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، با انتقاد از مصاحبه اخیر عباس عراقچی با جواد موگویی، نوشت: «تایید اطلاعات، یا بیان جزییات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبری، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه‌ها فاش کرد.»

این روزنامه اضافه کرد: «لطفا در گفت‌وگوهای بعدی، نشانی بقیه تونل‌ها و پایگاه‌های نظامی را برای خودتان نگه دارید و در بیان جزییات وقایع مهم خویشتنداری کنید.»

این رسانه وابسته به سپاه پاسداران افزود: «حفظ امنیت ملی، پاسداشت اعتماد عمومی و صیانت از منافع مردم، هدفی است که هیچ جذابیت رسانه‌ای، هیچ گفت‌وگوی پرمخاطب و هیچ رقابتی برای جلب توجه، نباید بر آن سایه بیفکند.»