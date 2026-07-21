صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای، از معترضان انقلاب ملی در دی ۱۴۰۴
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که دادگاه انقلاب شیراز، مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد.
دادگاه انقلاب شیراز این دو شهروند را به اتهام «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن و کمکرسانی پزشکی به معترضان زخمی» در جریان اعتراضات محکوم کرد.
حکم بدوی این دو زندانی بیش از دو ماه پیش صادر شده است و آنها در حال حاضر در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) نگهداری میشوند.