اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.
روابط جمهوری اسلامی و فرانسه در سالهای اخیر تحت تاثیر مجموعهای از تنشها، بهویژه اختلافات بر سر برنامه هستهای تهران، قرار داشته است.
بازداشت چند شهروند فرانسوی در ایران طی سالهای گذشته نیز به تشدید اختلافات میان دو کشور دامن زد.
فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، از مصاحبه اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با جواد موگویی، مستندساز حکومتی، انتقاد کرد و نوشت افشای مسائلی از جمله نبود ارتباط میان عراقچی و مجتبی خامنهای، نباید در یک گفتوگوی رسانهای مطرح میشد.
در این مطلب آمده است: «تایید اطلاعات یا بیان جزییات روز واقعه شهادت رهبری یا عدم ارتباط وزیر خارجه کشور با رهبری، مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانهها فاش کرد.»
روزنامه جوان با اشاره به طرح موضوعاتی همچون نشانی برخی تونلهای زیرزمینی تهران و سقوط مشهد در جریان خیزش دیماه افزود در حالی که امنیت ملی در وضعیت جنگی کنونی با «تهدیدهای سخت و جدی» روبهرو شده، این پرسش مطرح است که آیا «هر سخنی را میتوان از تریبونهای عمومی بر زبان آورد؟»
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، موضوعی که در شرایط عادی صرفا یک خبر، تحلیل یا محتوای سرگرمکننده است، در شرایط جنگی میتواند به «دادهای ارزشمند برای دشمن و عاملی برای تشویش افکار عمومی» تبدیل شود.
این روزنامه در ادامه انتقاد از اظهارات عراقچی نوشت: «صاحبان مسئولیت باید بدانند که هر کلمه و جمله در روزگار جنگ میتواند اثری فراتر از یک جمله داشته باشد.»
مصطفی خوشچشم، کارشناس حکومتی صداوسیما، نیز از مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او استدلالهای عراقچی در این مصاحبه را «دمدستی» و «در حد تاکسی» توصیف کرد و آن را نشانه «فقر تفکر راهبردی» دانست.
روایت عراقچی از حفره امنیتی و عدم ارتباط با مجتبی خامنهای
عراقچی در گفتوگو با برنامه یوتیوبی «ماجرای جنگ» که ۲۸ تیر منتشر شد، اعلام کرد نه پیش از جنگ و نه در جریان آن، با مجتبی خامنهای دیدار یا ارتباطی نداشته است.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش رهبر جمهوری اسلامی در پذیرش آتشبس گفت ارتباط مستقیم با او در آن روزها دشوار بود و پیامرسانی از طریق رابطها انجام میگرفت.
عراقچی همچنین با اشاره به بمباران بیت علی خامنهای در آغاز جنگ گفت این حمله در نتیجه یک «حفره امنیتی» صورت گرفت و این حفره همچنان وجود دارد.
به گفته او، این حفره امنیتی بر جهتگیریها و روند تصمیمسازی نیز اثرگذار است.
محمد مهاجری، تحلیلگر حامی حکومت، ۳۰ تیر از سخنان عراقچی درباره وجود «حفره امنیتی» در ساختار جمهوری اسلامی حمایت کرد و گفت موضوع نفوذ اسرائیل در ایران «دیگر قابل کتمان نیست و امروز آنقدر آشکار شده که حتی مردم عادی نیز درباره آن صحبت میکنند».
او منتقدان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را «کاسبان تحریم» خواند و هشدار داد: «سکوت درباره حفره امنیتی به ضرر کشور است.»
همزمان با بالا گرفتن حواشی مصاحبه اخیر عراقچی درباره نحوه ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی، مسعود پزشکیان، رییس دولت، ۳۰ تیر در مراسم روز ملی گرامیداشت صنعت و معدن گفت ارتباط با مجتبی خامنهای «بیشتر شده» است.
او اضافه کرد: «امروز ارتباط ما با رهبر عزیز روزبهروز بیشتر شده و در سایه هدایتهای ایشان بهدنبال کاهش مشکلات هستیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیامی - صوتی یا تصویری - منتشر نکرده است.
بهای نفت پس از آن افزایش یافت که گروه حوثیهای مورد حمایت تهران در یمن از اعمال محاصره دریایی علیه کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد؛ اقدامی که همزمان با ازسرگیری حملات به نفتکشها در تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت عرضه جهانی انرژی را تشدید کرده است.
نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، اندکی پیش از ساعت هشت صبح به وقت شرق آمریکا با افزایش ۱.۸ درصدی به ۹۰.۸۵ دلار در هر بشکه رسید.
همزمان با تشدید دوباره درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا، نیز با افزایشی مشابه به ۸۳.۹۷ دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت در ماه جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
بهای نفت حتی پیش از آنکه حوثیها صادرات عربستان سعودی از دریای سرخ را تهدید کنند نیز روندی صعودی داشت.
این گروه اعلام کرده است که با محاصره تنگه بابالمندب، گذرگاه راهبردی در جنوب دریای سرخ، صادرات عربستان را هدف قرار خواهد داد. این مسیر یکی از شریانهای اصلی بازار جهانی نفت به شمار میرود.
اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد تلفات سیلابها در نورستان به ۲۳ نفر افزایش یافت. معاون سخنگوی این اداره گفت که تاکنون اجساد ۱۵ نفر پیدا شده و بیش از ۱۰۰ نفر ناپدید هستند. به گفته او ۸۰ نفر زخمی شدهاند و عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد.
اداره ملی مبارزه با حوادث گروه طالبان سهشنبه ۳۰ تیر با انتشار آمار ذکر شده، گفت بررسیهای تیمهای امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد.
این اداره تاکنون جزییات بیشتری درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است.
افغانستاناینترنشنال از قول معاون سخنگوی این اداره خبر داد که هفت خانه مسکونی بهطور کامل و ۲۳ خانه دیگر بهصورت جزیی تخریب شدهاند.
همچنین ۷۰ مغازه و ۱۱ هتل از بین رفته و ۴۰ وسیله نقلیه کوچک و بزرگ نیز آسیب دیدهاند.
بارندگی شدید عصر ۲۹ تیر به وقت محلی در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، موجب جاری شدن سیلابهای ویرانگر شد.
فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به تلویزیون حکومتی گفت که این سیلاب به میلیونها شهروند ساکنان این ولایت، خسارت مالی وارد کرده است.
او همچنین اعلام کرد شهردار پارون و شماری از محافظانش نیز در میان جانباختگان هستند.
این در حالی است که برخی منابع محلی در نورستان به افغانستاناینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر ۴۳ نفر که بر اثر سیلاب ناپدید شده بودند، از آب بیرون کشیده شده است.
به گفته این منابع، شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و یک قرارگاه طالبان را بهطور کامل ویران کرده است.
در پی این رویداد، والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه، خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمکهای اضطراری به مناطق آسیبدیده شد.
گروه طالبان مرداد ۱۴۰۰ با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
افغانستان بهدلیل فقر ساختاری، ضعف مزمن زیرساختها و رواج ساختوسازهای غیرایمن، در برابر حوادث طبیعی بهطور ویژهای آسیبپذیر است.
گزارشهای بانک جهانی و سازمان ملل حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان در واحدهای مسکونی خشتی و فاقد مقاومت ساکن هستند و شبکههای حیاتی همچون راه و برق نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارند.