این منبع آگاه سه‌شنبه ۳۰ تیر به ایران‌اینترنشنال گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات فرانسوی را بازداشت کردند و پس از انتقال به مکانی نامعلوم، مورد بازجویی قرار دادند.

به گفته او، این دو دیپلمات در جریان بازداشت و بازجویی، تحت آزار و فشار روانی قرار گرفتند و دست‌کم یکی از آنان با خشونت فیزیکی و ضرب‌وشتم مواجه شد.

۲۹ تیر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بازداشت «بی‌دلیل» و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیت‌های دیپلماتیک» خواند.

بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرضِ غیرقابل‌قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت».

افزایش نارضایتی کارکنان سفارت فرانسه

منبع آگاه ایران‌اینترنشنال همچنین اعلام کرد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در تهران انجامیده است.

به گفته او، شماری از کارکنان سفارت درخواست کرده‌اند «فعلا» به فرانسه بازگردند، هرچند ماموریت آنها هنوز به‌طور رسمی پایان نیافته است.

این منبع افزود مقام‌های فرانسوی در حال بررسی پایان پیش از موعد ماموریت برخی کارکنان سفارتخانه و کاهش احتمالی تعداد آنها در تهران هستند.

ایران‌اینترنشنال با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه فرانسه، درخواست کرد درباره وضعیت این دو دیپلمات، اقدامات احتمالی پاریس در واکنش به این حادثه و پیامدهای آن برای فعالیت سفارت فرانسه در تهران توضیح دهد.

تا زمان انتشار این خبر، وزارت خارجه فرانسه به پرسش‌های ایران‌اینترنشنال پاسخ نداده است.

اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلمات‌های فرانسوی در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمام‌عیار بالا گرفته است.

روابط جمهوری اسلامی و فرانسه در سال‌های اخیر تحت تاثیر مجموعه‌ای از تنش‌ها، به‌ویژه اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای تهران ، قرار داشته است.

بازداشت چند شهروند فرانسوی در ایران طی سال‌های گذشته نیز به تشدید اختلافات میان دو کشور دامن زد.

فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده می‌کند.