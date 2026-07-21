بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزه‌ای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پرده‌فروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آن‌ها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»

او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آن‌ها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.

دهبندی و همزه‌ای هم‌اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) محبوس هستند.

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دست‌کم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دی‌ماه اعدام شده‌اند .

۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.

ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.

محرومیت معترضان بازداشت‌شده از دادرسی عادلانه

سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظام‌مند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پرونده‌های مجازات اعدام» هشدار داد.

به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام به‌طور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبه‌رو می‌شوند تا از اطلاع‌رسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیه‌ای، افزایش شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.

این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند ، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هم‌اکنون با حکم اعدام روبه‌رو هستند .

از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشت‌شدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.

شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماری‌ها قرار گرفته‌اند.