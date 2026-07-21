خبرگزاری رسمی لبنان از یک انفجار بزرگ در جنوب این کشور خبر داد
خبرگزاری رسمی لبنان از یک انفجار بزرگ در شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان گزارش داد.
خبرگزاری رسمی لبنان از یک انفجار بزرگ در شهرک کفرتبنیت در جنوب لبنان گزارش داد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، اتهامات دهبندی و همزهای «اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان» و «محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن» عنوان شده است.
یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مجتبی همراه برادرش پردهفروش و کیانوش خواروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند.»
او افزود: «نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربینهای مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و هشت روز بعد، مجتبی و کیانوش را در خانههایشان بازداشت کردند. چهار معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم بدوی این دو زندانی سیاسی اهل شیراز بیش از دو ماه پیش صادر شد.
دهبندی و همزهای هماکنون در زندان مرکزی شیراز (عادلآباد) محبوس هستند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده است و از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۲۳ معترض در ارتباط با خیزش دیماه اعدام شدهاند.
۲۸ تیر، حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات سال گذشته در اصفهان، به اجرا درآمد.
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
محرومیت معترضان بازداشتشده از دادرسی عادلانه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، نسبت به موارد متعدد «نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در پروندههای مجازات اعدام» هشدار داد.
به گفته این سازمان، قوه قضاییه با استفاده از وکلای مورد تایید جمهوری اسلامی، روند صدور و اجرای احکام اعدام شهروندان معترض را تسهیل و تسریع میکند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشت: «همچنین خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بهطور مستمر با تهدید و اعمال فشار روبهرو میشوند تا از اطلاعرسانی درباره پرونده عزیزان خود خودداری کنند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیهای، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از وضعیت وخیم بازداشتشدگان انقلاب ملی در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
همزمان با تشدید تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، حوثیهای یمن از آغاز محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که به گفته آنها با اصل «چشم در برابر چشم» انجام میشود.
در صورت اجرای این اقدام، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان با اختلال روبهرو خواهد شد و نگرانیها درباره افزایش قیمت انرژی تشدید میشود.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنهای، در مراسمی در قم گفت: «ما جنگطلب نیستیم اما هر روز و هر لحظه باید از خدا درخواست و تمنا کنیم که به ما فرصت بدهد تا اسرائیل را ریشهکن کنیم.»
او ادامه داد: «ما جنگطلب نیستیم اما بدانیم که حق جهاد به معنای جنگطلبی نیست. اگر ذرهای کوتاه بیاییم، دچار فتنهها خواهیم شد.»
پناهیان اضافه کرد: «خوشبختانه آمریکا با بدعهدیها و جنایتها این فرصت را برای ما مهیا کرده که با اسرائیل و ترامپ بجنگیم و انتقام خون همه مظلومان جهان را بگیریم.»
اسکندر مومنی، وزیر کشور، در سفر به پاکستان گفتوگو درباره تبادلات تجاری را در دستور کار دارد و گزارشها حاکی است حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوسیامین هفته خود اعلام کرد بیش از یکهزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار که همگی زیر حکم اعدام و عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر هستند، بیش از یک هفته است در اعتراض به احکام اعدام دست به اعتصاب زدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پیوستن گروهی از زندانیان زندان نیشابور، به ۵۹ زندان سراسر ایران گسترش یافت.
این کارزار با محکوم کردن اعدامهای فزاینده در ایران اعلام کرد عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، چهار زندانی سیاسی، در دادرسیهایی ناعادلانه محاکمه و اعدام شدند.