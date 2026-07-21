عباس عراقچی در گفت‌وگوی تلفنی عصر سه‌شنبه با ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، درباره بازداشت، بازجویی و ضرب‌وشتم کارکنان سفارت فرانسه در تهران گفت: «رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته‌شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگی‌های خارجی است.»

او رفتار دیپلمات‌های فرانسه را «نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک» خواند و خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.

عراقچی گفت که مسئولیت تبعات وضعیت حاکم بر تنگه هرمز، بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکردهای یکجانبه، روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است.