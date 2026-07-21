خبرگزاری رسمی بلغارستان شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیر گزارش داد این کمیسیون پیش‌نویس مصوبه شورای وزیران را تایید کرد که بر اساس آن، حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان و ۲۵۰ نیروی نظامی آمریکایی می‌توانند برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه در پایگاه بزمِر، واقع در جنوب شرقی بلغارستان، مستقر شوند.

بر اساس این گزارش، آمریکا از بلغارستان تقاضا کرده که اجازه استقرار این هواپیماها و نیروها از ۲۴ ژوئیه تا یکم اکتبر، برابر با دوم مرداد تا ۹ مهر، را صادر کند.

پیش از رای‌گیری کمیسیون دفاع، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به بلغارستان هشدار داده بود اجازه ندهد آمریکا از خاک یا تاسیسات این کشور برای انجام عملیات نظامی علیه ایران استفاده کند.

به گزارش رسانه‌های داخلی، بقایی گفت هرگونه مشارکت در برنامه‌ریزی یا اجرای چنین عملیاتی، به‌معنای مشارکت در «جنایت تجاوز و جنایت‌های جنگی» خواهد بود. او از نمایندگان پارلمان بلغارستان خواست با استقرار نیروها و هواپیماهای آمریکایی مخالفت کنند و اجازه ندهند این کشور به «شریک متجاوزان و قانون‌شکنان» تبدیل شود.

سی‌ان‌ان نوشت فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در پاسخ به پرسش این رسانه درباره این طرح گفته است: «به دلایل امنیتی مرتبط با عملیات، درباره جابه‌جایی نیروها اظهارنظر نمی‌کنیم و در مورد آرایش آینده نیروها نیز گمانه‌زنی نخواهیم کرد.»

هواپیماهای سوخت‌رسان عمدتا برای سوخت‌رسانی هوایی به هواپیماهای نظامی دیگر به کار می‌روند. پایگاه بزمِر در حدود ۲۶۰ کیلومتری جنوب شرقی صوفیه، پایتخت بلغارستان، قرار دارد.

بلغارستان، از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا، بر اساس توافق‌نامه دوجانبه همکاری دفاعی سال ۲۰۰۶، پایگاه بزمِر را به‌عنوان تاسیساتی برای استفاده مشترک با ارتش آمریکا تعیین کرده است.

این تحولات در شرایطی رخ داد که پس از فروپاشی توافق آتش‌بس موقتی که یک ماه پیش امضا شده بود، آمریکا و جمهوری حملات به یکدیگر را تشدید کردند. گمانه‌زنی‌ها در دو روز گذشته از افزایش احتمال بازگشت به جنگی تمام‌عیار حکایت دارد.

جنجال بر سر استقرار قبلی هواپیماهای آمریکایی

رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، دوشنبه ۲۹ تیر در نشست سالانه سفیران این کشور در صوفیه گفته بود دولت برای استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در یک فرودگاه نظامی، از پارلمان مجوز خواهد خواست.

گفته رادف، دولت قصد داشت درخواست واشینگتن برای استقرار این هواپیماها در پایگاه نظامی بزمِر به‌منظور پشتیبانی از عملیات ارتش آمریکا در خاورمیانه را به پارلمان ارائه کند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در یک فرودگاه غیرنظامی در صوفیه، بدون کسب مجوز قبلی از پارلمان، جنجال‌برانگیز شد. این هواپیماها که اوایل سال جاری در فرودگاه پایتخت بلغارستان مستقر شده بودند، ماه گذشته این کشور را ترک کردند.

رادف گفت: «مشکل این بود که هواپیماهای نظامی در فرودگاهی غیرنظامی و در فاصله بسیار نزدیک به صوفیه مستقر شده بودند. به همین دلیل به متحدان خود پیشنهاد کردیم از فرودگاه‌های نظامی استفاده کنند.»