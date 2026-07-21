علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای، در مراسمی در قم گفت: «ما جنگ‌طلب نیستیم اما هر روز و هر لحظه باید از خدا درخواست و تمنا کنیم که به ما فرصت بدهد تا اسرائیل را ریشه‌کن کنیم.»

او ادامه داد: «ما جنگ‌طلب نیستیم اما بدانیم که حق جهاد به معنای جنگ‌طلبی نیست. اگر ذره‌ای کوتاه بیاییم، دچار فتنه‌ها خواهیم شد.»

پناهیان اضافه کرد: «خوشبختانه آمریکا با بدعهدی‌ها و جنایت‌ها این فرصت را برای ما مهیا کرده که با اسرائیل و ترامپ بجنگیم و انتقام خون همه مظلومان جهان را بگیریم.»