به گزارش بلومبرگ، پس از حمله به دو کشتی تحت مدیریت شرکت کشتیرانی یونانی دیناکوم، تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شده است.
بلومبرگ گزارش داد، مالکان و خدمه کشتیها در تنگه هرمز برای جلوگیری از حمله، موقعیت خود را مخفی میکنند، از این رو ممکن است ابعاد واقعی تردد در این آبراه تا هفتهها یا ماهها مشخص نشود.
علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنهای، در مراسمی در قم گفت: «ما جنگطلب نیستیم اما هر روز و هر لحظه باید از خدا درخواست و تمنا کنیم که به ما فرصت بدهد تا اسرائیل را ریشهکن کنیم.»
او ادامه داد: «ما جنگطلب نیستیم اما بدانیم که حق جهاد به معنای جنگطلبی نیست. اگر ذرهای کوتاه بیاییم، دچار فتنهها خواهیم شد.»
پناهیان اضافه کرد: «خوشبختانه آمریکا با بدعهدیها و جنایتها این فرصت را برای ما مهیا کرده که با اسرائیل و ترامپ بجنگیم و انتقام خون همه مظلومان جهان را بگیریم.»
اسکندر مومنی، وزیر کشور، در سفر به پاکستان گفتوگو درباره تبادلات تجاری را در دستور کار دارد و گزارشها حاکی است حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است.
جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در صدوسیامین هفته خود اعلام کرد بیش از یکهزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار که همگی زیر حکم اعدام و عمدتا با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر هستند، بیش از یک هفته است در اعتراض به احکام اعدام دست به اعتصاب زدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پیوستن گروهی از زندانیان زندان نیشابور، به ۵۹ زندان سراسر ایران گسترش یافت.
این کارزار با محکوم کردن اعدامهای فزاینده در ایران اعلام کرد عارف خوشکار، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، چهار زندانی سیاسی، در دادرسیهایی ناعادلانه محاکمه و اعدام شدند.
نزدیک به ۲ میلیون نفر از مردم اسپانیا دوشنبهشب برای استقبال از تیم ملی فوتبال کشورشان به خیابانهای مرکزی مادرید آمدند. این جشن تاریخی پس از پیروزی یک بر صفر اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در نیوجرسی برگزار شد.
اعضای تیم ملی پس از فرود در فرودگاه باراخاس مادرید، با بالا بردن جام قهرمانی از سوی رودری، کاپیتان تیم، با استقبال پرشور هواداران روبهرو شدند. نخستین ایستگاه قهرمانان، کاخ زارزوئلا و دیدار با پادشاه فیلیپه و خانواده سلطنتی بود. پادشاه در این دیدار، با تقدیر از اراده و ایستادگی بازیکنان، این پیروزی را «حماسهای بزرگ» توصیف کرد.
سپس اعضای تیم راهی کاخ مونکلوا شدند تا با پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، دیدار کنند. سانچز از تلاشها و نمایش درخشان تیم قدردانی کرد. رودری نیز گفت: «برنده شدن برای کشورت زیباترین اتفاق ممکن است. نسل ما با دیدن جام گرفتن کاسیاس و اینیستا بزرگ شد و تکرار آن، بزرگترین دستاورد در فوتبال است.»
اوج این جشن، رژه بازیکنان با اتوبوس روباز در هوای ۳۴ درجه به سمت میدان «سیبلس» بود. خوزه لوئیس مارتینز آلمیدا، شهردار مادرید، با تمجید از حضور پرشور مردم، اعلام کرد که با وجود حضور میلیونی هواداران، این مراسم در کمال آرامش، امنیت و بدون هیچ حادثهای برگزار شد.
محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان، در مراسمی به مناسبت کشتهشدن علی خامنهای، گفت: «در زمان جنگ با عراق، برخی مسئولان گفته بودند نمیتوانند جنگ را ادامه دهند و امام گفت که جام زهر را نوشیده است. امروز نیز باید مراقب بود که ضعفها و کاستیها، رهبر را در موقعیت پذیرش تصمیمات ناخواسته قرار ندهد.»
او ادامه داد: «گاهی رهبر برای حفظ وحدت و مصالح جامعه از برخی اصول کوتاه میآید، اما نباید شرایطی ایجاد شود که امام امت ناچار به چنین تنازلی شود.»
این عضو مجلس خبرگان افزود: «ما اعتراضی به شورای عالی امنیت ملی یا دولت نداریم، اما لازم است بفهمیم قضیه چگونه است و این پیام را به تصمیمگیرندگان عالی کشور منتقل کنیم که اگر امام امت بر اساس سعه صدر و رعایت حال برخی مسئولان، و با مشاهده ضعف آنان، تصمیمی را میپذیرد، این به معنای مطلوب بودن آن وضعیت نیست.»