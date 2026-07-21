رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد زمزمههایی در دولت و سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت بنزین وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «این موضوع در جلسه هفته جاری کمیسیون انرژی مجلس با معاونان وزارت نفت، از جمله مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بررسی خواهد شد.»
او افزود افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگ و تورم بالا «به هیچ وجه به صلاح نیست» و تورم افسارگسیخته، زندگی مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: «بهتر است دولت در شرایط فعلی از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین خودداری کند.»