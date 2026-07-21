رویترز سه‌شنبه ۳۰ تیر در گزارشی کوتاه، این اقدام را گام اولیه توافقی خواند که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان برقرار شد. بر اساس بخشی از این توافق اولیه، ارتش لبنان هم‌زمان با خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور، خلع سلاح حزب‌الله را آغاز خواهد کرد.

ترامپ نیز در یک نشست رسانه‌ای در روز سه‌شنبه خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را تایید کرد و گفت: «روند استقرار مجدد این نیروها در حال انجام است و آن‌ها به مناطق دیگر منتقل می‌شوند.»

او همچنین، توافق امضاشده با لبنان را «توافقی بسیار خوب» توصیف کرد.

ارتش اسرائیل که دوشنبه ۲۹ تیر از آغاز اجرای طرح «مناطق آزمایشی» خبر داد، عصر سه‌شنبه اعلام کرد دوشنبه، پس از ورود سربازان لبنانی به منطقه‌ای تحت کنترل اسرائیل که خارج از مناطق آزمایشی قرار داشت، تیر هشدار شلیک کرده‌ است.

لبنان امیدوار است اجرای طرح به این کشور امکان دهد کنترل نوار زمینی واقع در جنوب را که همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی است، بازپس گیرد.

همزمان، ارتش لبنان بار دیگر از ساکنان خواست تا زمان تثبیت وضعیت امنیتی وارد زوطر الغربیه نشوند و برای حفظ ایمنی خود، دستورهای یگان‌های نظامی مستقر در منطقه را رعایت کنند.

لبنان و اسرائیل پنجم تیر بر سر چارچوبی توافق کردند که بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» متمرکز است.

این توافق سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیه‌شده، پیشبرد روند خلع سلاح حزب‌الله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقب‌نشینی می‌کند، بلافاصله ارتش لبنان جایگزین آن می‌شود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، ششم تیر با انتشار بیانیه‌ای، این توافق را «باطل و بی‌اعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.

نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزب‌الله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق می‌تواند به ایجاد شکاف میان لبنانی‌ها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد .

دیدار ترامپ با عون در کاخ سفید

این تحول در جریان سفر جوزف عون ، رییس‌جمهوری لبنان، به واشینگتن و دیدار او با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید رخ داد. عون نخستین رییس‌جمهوری لبنان در نزدیک به ۲۰ سال گذشته است که به کاخ سفید می‌رود.

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یک مقام لبنانی پیش از این دیدار به خبرگزاری رویترز گفت عون طرحی مکتوب درباره چگونگی خلع سلاح حزب‌الله و تضمین خروج اسرائیل از لبنان به ترامپ ارائه خواهد کرد. به گفته این مقام، عون معتقد است تنها کسی که اهرم فشار لازم برای واداشتن اسرائیل به خروج نیروهایش از لبنان را در اختیار دارد، ترامپ است.

ترامپ در دیدار با عون وعده داد به لبنان کمک کند و گفت با این کشور «بسیار بدرفتاری شده است».

او در یک نشست رسانه‌ای که عصر سه‌شنبه ۳۰ تیر و در حاشیه این دیدار در کاخ سفید برگزار شد، افزود: «کاری خواهیم کرد با لبنان به‌درستی و با احترامی که شایسته‌اش است رفتار شود.» ترامپ همچنین گفت مشکلی به نام حزب‌الله وجود دارد، اما آمریکا اقدام‌هایی انجام داده است که توجه جهان را جلب خواهد کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا درباره احتمال گفت‌وگو با حزب‌الله نیز گفت با همه طرف‌ها گفت‌وگو می‌کند، حتی با کسانی که به گفته او بسیاری معتقدند نباید با آنها مذاکره کرد.

او افزود: «اگر رییس‌جمهوری لبنان از من می‌خواست با حزب‌الله گفت‌وگو کنم، این کار را انجام می‌دادم. او مدت طولانی با مساله حزب‌الله سروکار داشته است.»

عون نیز از ترامپ به‌دلیل «دستاورد تاریخی» امضای چارچوب توافق میان لبنان و اسرائیل تشکر کرد و گفت: «وقت آن رسیده است که لبنان و سراسر منطقه به ثبات و امنیت برسند.»

در این نشست رسانه‌ای به ارائه طرح عون به ترامپ یا جزئیات گفت‌وگوهای میان آن دو اشاره‌ای نشد.

عون یکشنبه ۲۸ تیر، بلافاصله پس از ورود به واشینگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد . او در این دیدار گفت اسرائیل باید مطابق توافقی که با لبنان امضا کرده است، خروج از جنوب لبنان را آغاز کند.