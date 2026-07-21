سپاه پاسداران از حمله به کویت خبر داد
روابط عمومی سپاه پاسداران شامگاه سهشنبه از انجام حملاتی به کویت خبر داد و اعلام کرد که عملیات «تنبیه متجاوز» ادامه دارد.
روابط عمومی سپاه پاسداران شامگاه سهشنبه از انجام حملاتی به کویت خبر داد و اعلام کرد که عملیات «تنبیه متجاوز» ادامه دارد.
بلومبرگ سهشنبه ۳۰ تیر گزارش داد اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، با ادامه سیاست کییر استارمر، نخستوزیر پیشین، استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی بریتانیا را برای «حملات دفاعی» علیه جمهوری اسلامی، تایید کرده است؛ اقدامی که همزمان با تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، انجام میشود.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه افزود کییر استارمر روز جمعه نشستی با حضور وزیران ارشد و مقامهای دولتی برگزار کرد تا پس از ازسرگیری عملیات آمریکا در اوایل این ماه، سیاست بریتانیا را بررسی کنند.
منابع آگاه گفتند وزیران حاضر در آن نشست تصمیم گرفتند سیاست کنونی ادامه یابد؛ بر اساس این سیاست، پایگاههای نظامی دیهگو گارسیا در اقیانوس هند و آراف فرفورد در شهرستان گلاسترشر انگلستان میتوانند در اختیار هواپیماهای آمریکا قرار گیرند که ماموریت آنها مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی و حمله به اهدافی است که برای هدف قرار دادن تنگه هرمز استفاده میشوند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه ۳۰ تیر، بار دیگر بر علاقه جمهوری اسلامی به ادامه مذاکرات تاکید کرد و گفت ارتش این کشور «بهزودی» کوه کلنگ گزلا را «هدف حمله شدید» قرار خواهد داد.
ترامپ در یک نشست رسانهای در کاخ سفید، به احتمال انتقال سانتریفوژهای باقیمانده در ایران به درون تاسیسات کوه کلنگ گزلا اشاره کرد و افزود: «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم … اما سانتریفیوژ بدون مواد هستهای اهمیتی ندارد. اصل قضیه مواد هستهای است و ما همان را دنبال یکنیم.»
کوه کلنگ گزلا در استان اصفهان، در حدود دو کیلومتری جنوب تاسیسات هستهای نطنز قرار دارد. موسسه علوم و امنیت بینالملل با استناد به تصاویر ماهوارهای، این مجموعه را بهشدت مستحکم و شامل دو مجموعه تونلی در اعماق زمین توصیف کرده است.
ترامپ ۲۴ تیر در گفتوگو با هیو هویت، مجری محافظهکار آمریکایی، گفته بود: «ما این محل را زیر نظر داریم و کوه کلنگ گزلا میتواند هدف یک حمله بزرگ و سنگین قرار بگیرد. به ایرانیها بگویید آماده باشند.»
روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال صبح سهشنبه ۳۰ تیر، به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابیهای اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنیسازی اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل کرده است. به نوشته این روزنامه، این سانتریفیوژها در پاییز سال ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲روزه به این تاسیسات منتقل شدهاند.
این روزنامه ۲۵ تیر نیز در گزارشی درباره تاسیسات هستهای کلنگ گزلا نوشت اینکه دقیقا چه چیزی در این محل قرار دارد همچنان پرسشی بیپاسخ است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ آغاز به ساخت این مجموعه را اعلام کرد و گفت این تاسیسات پس از وارد آمدن «آسیب شدید به تاسیسات غنیسازی اورانیوم در نطنز در پی اقدامی خرابکارانه» احداث میشود. یک سال بعد، رییس وقت سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد این مجموعه برای استقرار تجهیزات «حساس» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
«آنها عاجزانه به دنبال مذاکرهاند»
ترامپ در بخش دیگری از این نشست رسانهای که در حاشیه دیدارش با جوز عون، رییسجمهوری لبنان، برگزار شد، بار دیگر گفت که آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی را «بیش از حد تصور» تضعیف کرده و حکومت ایران اکنون «عاجزانه» خواهان مذاکره است.
او تاکید کرد آمریکا تا وقتی جمهوری اسلامی برای مذاکرهای «جدی و معنادار» آماده نشود، تمایلی به دیدار ندارد. ترامپ در ادامه هشدار داد در غیر این صورت، جمهوری اسلامی باید با «وزارت جنگ» روبهرو شود.
ترامپ افزود آمریکا «واقعا بهشدت و بهطور جدی» توان جمهوری اسلامی را کاهش داده و «تقریبا جلوی همه چیز» را گرفته است.
رییسجمهوری آمریکا بدون ارائه جزییات گفت جمهوری اسلامی موفق شده است «چیزی را از طریق اردن عبور دهد» و افزود اگر نیروهای عملیاتی بیشتری در منطقه حضور داشتند، احتمالا چنین اتفاقی رخ نمیداد.
تهدید حوثیها و احتمال گفتوگو با حزبالله
ترامپ درباره تهدید حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به بستن تنگه بابالمندب گفت این تهدید هنوز عملی نشده است، اما ممکن است عملی شود.
او افزود: «همانطور که پیشتر با حوثیها برخورد کردیم، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به آن رسیدگی خواهیم کرد.» ترامپ گفت آمریکا حدود ۴۵ روز عملیات «بسیار قدرتمندی» علیه حوثیها انجام داده است.
رییسجمهوری آمریکا درباره احتمال گفتوگو با حزبالله نیز گفت با همه طرفها، حتی کسانی که به باور بسیاری نباید طرف مذاکره باشند، گفتوگو میکند.
ترامپ افزود: «اگر رییسجمهوری لبنان از من میخواست با حزبالله گفتوگو کنم، این کار را انجام میدادم. او مدت زیادی با مساله حزبالله سروکار داشته است.»
ترامپ همچنین گفت روند استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی در لبنان در حال انجام است و این نیروها به مناطق دیگری منتقل میشوند. او توافق امضاشده درباره لبنان را «توافقی بسیار خوب» توصیف کرد.
بخش رسانهای تیم ملی در بیانیهای، ارتباط فیلتر شدن سایت فوتبال ۳۶۰ با اظهارات امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی را رد کرد. از سوی دیگر، خبرگزاری امنیتی تسنیم مدعی شده رسانه عادل فردوسیپور به دلیل مصاحبه با علیرضا فغانی، فیلتر شده است.
فدراسیون فوتبال درحالی ارتباط فیلتر سایت فردوسیپور با امیر قلعهنویی را کرده است که سرمربی تیم ملی فوتبال روز یکشنبه در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، بجای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی ۴۸ تیمی، خواستار سرکوب منتقدان شد: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدمها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»
او همچنین شب بعد در گفتگویی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بارها منتقدان را «بیوطن» و «وطنفروش» نامید.
همزمان با این اظهارات، سایت فوتبال ۳۶۰، دقایقی پیش از شروع برنامه زنده عادل فردوسیپور از دسترس خارج شد. ساترا که نهاد مسئول حکومتی نظارت بر تولیدات تصویری در فضای مجازی است، از علت این اتفاق، اظهار بیاطلاعی کرده است.
درحالی که بخش رسانهای تیم ملی مدعی شده که «بهصورت رسمی اعلام شده محدودیت ایجادشده هیچ ارتباطی با سخنان سرمربی تیم ملی فوتبال نداشته است» اما تاکنون هیچ مقام رسمی درباره دلیل فیلتر شدن فوتبال ۳۶۰ را اعلام نکرده است.
فقط خبرگزاری امنیتی تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران ظهر امروز نوشت که رسانه عادل فردوسیپور به دلیل گفتگو با علیرضا فغانی، فیلتر شده است. به نظر میرسد بخش رسانهای تیم ملی، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران را نهاد رسمی شناخته است.
از سوی دیگر، بخش رسانهای تیم ملی، تهدید کرده که حق پیگیری «انتساب مستقیم یا غیرمستقیم چنین اقداماتی به سرمربی تیم ملی» از مسیرهای قانونی، حقوقی و رسانهای را برای خود محفوظ میداند.
وزارت خارجه قطر با شدیدترین لحن، حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی «کیفان» هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد و این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و امنیت سرزمینهایشان، تهدیدی جدی برای ایمنی کشتیرانی و تامین جهانی انرژی و نقض صریح حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری دانست.
وزارت خارجه قطر تاکید کرد ادامه این حملات، تشدیدی خطرناک است که تلاشها برای مهار تنش را پیچیدهتر میکند و به روندهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف برقراری امنیت و ثبات در منطقه آسیب میزند.
این وزارتخانه بر ضرورت توقف فوری و کامل همه اقدامات و حملات نظامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکنند، خودداری از هر اقدامی که به گسترش تنش منجر شود، بازگشت جدی به مسیر گفتوگو و مذاکره و پایبندی به تفاهمهای حاصلشده از طریق تلاشهای دیپلماتیک تاکید کرد.
وزارت خارجه قطر همچنین همبستگی کامل این کشور با اردن، بحرین و کویت را اعلام و از همه اقدامهای این کشورها برای حفظ حاکمیت و امنیتشان حمایت کرد.
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات امیر قلعهنویی که گفته «ایثار کردم که با ۳۰ میلیارد تومان سرمربی تیم ملی شدم. من حتی پاداش دلاریام را به ریال تبدیل کردم» نوشت: «او میتواند دوباره «ایثار» نکند و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد.»
تسنیم با اشاره به ناکامی ۱۰ ساله قلعهنویی پیش از حضور در تیم ملی نوشت: «قلعهنویی در شرایطی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد که در ۱۰ سال قبل از آن جامی به دست نیاورده بود. او آخرین بار در فصل ۹۲-۹۱ با استقلال قهرمان شد.»
رسانه وابسته به سپاه پاسداران با تکرار «ایثار» در یادداشت خود، اشاره میکند که «تنها هدف زندگی قلعهنویی نشستن روی نیمکت تیم ملی در جام جهانی بود.»
تسنیم مینویسد: «او البته نمیگوید که در زندگیاش به عنوان بازیکن و مربی به همه چیز رسیده و شاید اگر همین ۳۰ میلیارد را هم نمیدادند باز هم سرمربی تیم ملی شد. اگر ۳۰ میلیارد کم بوده چرا قلعهنویی پذیرفته سرمربی تیم ملی شود؟ چرا «ایثار» کرده و حالا منتش را سر مردم میگذارد؟»
این رسانه اشاره میکند که قلعهنویی با فشار به مهدی تاج، او را مجبور میکند که قراردادش مشابه قرارداد کارلوس کیروش تغییر کند: «کیروش بندی در قراردادش داشت که به موجب آن ۱۰ درصد پاداش صعود به جام جهانی را میگرفت. قلعهنویی این بند را نداشت و وقتی از این ماجرا مطلع شد به فدراسیون فوتبال فشار آورد. در نهایت مهدی تاج با برگزاری دو جلسه، اعضای هیئت رئیسه را مجاب کرد که این پول پرداخت شد.»
تسنیم همچنین مینویسد که ادعای «ایثار» قلعهنویی برای پاداش ۸۰۰ هزار دلاری درحالی است که او این پاداش که ۱۴۰ میلیارد تومان میشود را «برای جام جهانی ۴۸ تیمی که سهمیه آسیا برخلاف ادوار گذشته ۸.۵ سهمیه بود نه ۴.۵ تیم گرفته است.»
این رسانه با پیشنهاد تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی، نوشته است: «او البته که ایثار نکرده است. آرزوی هر فردی است که روی نیمکت تیم ملی کشورش بنشیند و آرزوی هر مربیای است که در جام جهانی حضور داشته باشد. حالا هم که قرارداد قلعهنویی رو به اتمام است او میتواند دوباره «ایثار» نکند و با رها کردن سرمربیگری تیم ملی به لیگ برتر برگردد و همان پولی که خودش میگوید حقش است را بگیرد.»