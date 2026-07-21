خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که در بندر ماهشهر، بهبهان و سیریک صدای انفجار شنیده شده است.

رسانه‌های دیگر در ایران نیز از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز خبر دادند.

در این گزارش‌ها به علت و محل انفجار و خسارات و تلفات احتمالی اشاره‌ای نشده است.

در همین حال، کانال وحید آنلاین به‌نقل از گزارش‌های شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر، بهبهان، بندرعباس و چابهار خبر داد.

وحید آنلاین همچنین گزارش داده که پدافند

ساعتی پیش نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه نارمک تهران خبر دادند اما اندکی بعد، آتش‌نشانی تهران اعلام کرد که بامداد چهارشنبه انفجاری بدون حریق به‌دلیل تجمع گاز در منزلی قدیمی رخ داده که خسارت و تلفات جانی به همراه نداشته است.